Расторгнуть контракт с «Динамо»! Русский новичок Костин хочет играть в Америке

Форвард Клим Костин сразу после того, как на драфте его под номером 31 выбрал «Сент-Луис», пообщался с корреспондентами «Советского спорта».

- Я очень рад и доволен, «Сент-Луис» - хорошая команда. Отличные игроки топ-уровня, - рассказывал Клим Костин, когда на подиум для общения с прессой он пришел со своим агентом Дэном Мильштейном.

- О чем вы думали, когда драфт дошел до последнего выбора, а ваша фамилия еще не прозвучала?

- Да не было никаких мыслей. Просто сидел и ждал, когда меня выберут. Ни о чем не думал.

- Хотелось быть выбранным именно в первом раунде?

- Знаете, не буду лукавить – хотелось, конечно.

- Но неужели вы не переживали, что вас никак не называли?

- Я просто был счастлив за тех ребят, которых выбирают. Желаю им всего наилучшего, победы этим командам. Но я ждал, когда выберут меня. И теперь я – в «Сент-Луисе». Это моя самая любимая команда. Лучше ее теперь больше нет.

- С вами на драфт прилетели родители, сестра, любимая девушка. Когда вас выбрали, что они сказали?

- Ничего. Все выдохнули, когда меня назвали. Обнялись и все поняли без слов.

- Вы получили тяжелую травму плеча в прошлом сезоне. Это сыграло роль?

- Я уже о ней забыл. Вычеркнул из памяти. Начинаю карьеру с чистого листа.

- Что вы знаете о «Сент-Луисе»?

- То, что там играет российский парень – Владимир Тарасенко. Мы лично не знакомы. Но это топ-игрок НХЛ, лидер своей команды. Будет за счастье оказаться с ним в одном составе, общаться в раздевалке.

- Вы уже общались с представителями «Блюз» до драфта. Какие впечатления?

- Да, разговаривали несколько раз. Хорошие ребята, классные. Мне они сильно понравились. Очень рад, что я теперь с ними в команде.

- Какую игру вы сможете привнести в «Сент-Луис»? – откуда-то сбоку подошел американец.

- Я думаю, мне больше всего подходит стиль силового форварда. Надеюсь играть в таком же стиле за «Блюз».

- Уже есть ясность относительно будущего? У вас контакт с московским «Динамо» до 2019 года. Но вы говорите, что хотите уже в этом сезоне играть в Северной Америке.

- Этот вопрос – к агенту.

- Перед драфтом вы общались с российскими хоккеистами из НХЛ? Они давали ценные советы?

- Общался, но не о хоккее.

- А вы довольны, Дэн? – спросили у агента Мильштейна.

- Очень доволен. А вы, корреспонденты «Советского спорта», должны быть довольны больше, чем я. Потому что накануне мы с вами плавали на корабле, где проходила презентация новичков НХЛ. Говорили о судьбе Костина, и вы сами в разговоре заказывали «Сент-Луис». Так что я вас поздравляю вместе с Климом! С субботы начинается наша новая хоккейная жизнь.

- На здоровье! – воскликнул какой-то американский корреспондент.

- Этот тост – для его агента. Потому что сам Клим не пьет, - парировал Мильштейн.

- Дэн, как будет развиваться ситуация с «Динамо»?

- Есть российские агенты, которые этим занимаются. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие дни расторгнуть контракт и подписать с «Блюз». Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. Клим во вторник едет в Сент-Луис для прохождения тренировочного лагеря. Мы будем разговаривать с командой – они очень заинтересованы.

Мы с ними встречались несколько раз. «Сент-Луис» был одной из трех команд, которая проявляла наибольший интерес к Климу.