«Будет настоящая «рубка». Бойцы ММА – о поединке Емельяненко – Митрион

В воскресенье, рано утром по московскому времени в Нью-Йорке (США) начнется турнир Bellator 180, в со-главном бою которого россиянин Федор Емельяненко (36-4) в «клетке» встретится с американцем Мэттом Митрионом (11-5).

«Советский спорт» в один материал собрал комментарии российских бойцов смешанного стиля.

– Глупо говорить, что Федор уже не тот, поскольку он до сих пор является очень опасным бойцом. Не стоит обращать внимание на его возраст. Почему? Федор в свои годы до сих пор успешно проводит серию ударов, умеет вовремя «взорваться». Посмотрите на его дивизион, в этом списке практически нет бойцов, которые способны делать подобные вещи. Емельяненко всегда пытается закончить свою атаку нокаутом или переводом в партер, а это огромный плюс. Сейчас ведь тяжеловесы бьют один-два удара максимум, а тройка – вообще редкость.

– Бой Федора с Митрионом - это большой шаг Последнего императора. Я, конечно же, как и миллионы россиян, буду смотреть этот поединок и болеть за Федора. Не думаю, что бой будет быстрым. Федор продемонстрировал фантастическую стойкость в бою с Мальдонадо и Митриону будет нелегко. Мэтт, в свою очередь, как и любой другой соперник в тяжелой весовой категории опасен для Федора и ему нужно следить, чтобы не повторился сюжет боя с Мальдонадо. Вообще, мне очень жаль, что Федор не смог выступать в США в расцвете спортивной карьеры. Вот это было бы зрелище.

– Фаворитов выбирают букмекеры, я же буду поддерживать Федора. Сложно сказать, как завершится бой против Митриона. В ММА все может очень быстро закончится, учитывая уровень бойцов. Митрион опасен в ударной технике. Он будет пытаться навязывать свой темп и динамику боя. Что нужно Федору, чтобы победить? Не пропускать удары справа через руку. Я уверен, что Емельяненко сделал выводы после боя с Мальдонадо.

– Для меня фаворитом этого противостояния является Федор. Я вырос на его боях.

– Бой закончится досрочно и мы увидим решение судей?

– Думаю, что мы не увидим все раунды. Это тяжелый вес. Один удар может решить исход.

– Чем Митрион опасен для Федора?

– Он провел много поединков в UFC с топовыми бойцами. Последние бои в Bellator он выиграл нокаутами. Федору не нужно форсировать события. Нужна разведка. Многие считают, что бойцы сразу начнут «рубиться». Хорошо, если Федор выиграет нокаутом или болевым приемом, чтобы не было вопросов, как в последнем бою против Фабио Мальдонадо.

– Считаю, что в этом поединке шансы равны - 50 на 50. Скорее всего, бой закончится досрочно. После неоднозначной победы на Мальдонадо, Федору необходимо выигрывать уверенно. В свою очередь, Митриону победа над бойцом с громким именем даст большой толчок в карьере, поэтому он тоже сильно мотивирован. Конечно, на стороне Федора опыт, но как мы видели в предыдущих боях, ему не всегда получается использовать свои преимущества. В любом случае нас ожидает интересный поединок и победу сложно предугадать. Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовке. ММА развивается семимильными шагами, и если твой лагерь не меняется из года в год, то тебя неминуемо ждут проблемы.

– Федор в первом раунде будет взрывной. Но кардио решит все. Бой пройдет в стойке и Митрион победит по очкам. Самбо Федора - «не прокатит». Закончились времена, когда можно было в партере что-нибудь придумать.

– Для меня всегда фаворит Федор. Всегда жду, что он закончит бой до срочно. Каждый боец тяжелого веса опасен, у нас один удар решает исход боя. Емельяненко надо выйти в октагон и уверенно сделать то, что умеет лучше всех - выиграть досрочно и красиво.

– Я надеюсь, что Федор Емельяненко сможет победить американца Мэтта Митриона. Мы не раз стояли с Федором в спаррингах во время тренировочного сбора в Старом Осколе, обычно работали по пять минут. Федор отлично готов к бою в США - и в физическом, и в психологическом плане. Спарринги показали, что у него отличная реакция, быстрые руки и хорошая скорость. Федор как всегда находится в хорошей форме. Он полностью готов к поединку в США. Но это серьезный бой, и в нем возможно все.

– Фаворит, конечно же, Федор. Для всех россиян, наверное, он будет фаворитом.

– Как, по-вашему мнению будет проходить бой?

– Думаю, будет настоящая «рубка». Митрион обладает тяжелым ударом, поэтому для обоих бойцов все может завершиться в одно мгновение. Интересно будет посмотреть, какую тактику выберет Федор. Как он будет действовать после боя с Мальдонадо? Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыками.

– На мой взгляд, Федор Емельяненко является фаворитом в этом поединке. Бой должен закончиться досрочно. Митрион — быстрый боец для тяжелого веса. Из 11 его побед десять закончились нокаутами. Однако, у него большие проблем в борьбе. В этом плане Федор намного сильнее. Для Емельяненко главное — не «рубиться» с Мэттом, а перевести его в партер. Заканчивать поединок нужно в борьбе. Емельяненко нужно переиграть соперника. Нас ждет очень интересный поединок.

– Фаворитом является Федор. Но наш спорт непредсказуем и может случиться все, что угодно. Надеюсь, что никакого апсета не будет. Думаю, что поединок завершится досрочно. Мой прогноз — победа Федора сабмишеном или добиванием в партере. Но Емельяненко не стоит забывать, что Митрион обладает нокаутирующим ударом. Ни в коем случае нашему бойцу не нужно лезть в «рубку». На месте американца я бы попытался именно «зарубиться» в ближнем бою. Федору же нужно вспомнить самбистские навыки.

– Оба возрастные бойцы. Но у тяжеловесов это нормальное явление. У Федора есть все шансы «выключить» соперника. Митрион — «пробитый» боец, уже бывал в нокаутах. Многое будет зависеть от тактики на поединок. Думаю, что Федор на этот раз будет действовать осторожней и не допустит ошибок. «Рубиться» не станет, так как у Митриона много побед нокаутами. Емельяненко попытается переиграть соперника в борьбе и «забить» его в партере.

– Думаю, бой будет нелегким для Федора. Он давно не дрался в США, да и в «клетке» нечасто выступал. Опасность Митриона заключается именно в том, что он может прижать Емельяненко к «клетке». Это, однозначно, может усложнить ситуацию для Федора. Однако, скорость, точность и огромный опыт нашего спортсмена, надеюсь, позволит ему устоять.

– Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день. Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный — и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше. Думаю, что Федор удивлять не будет — будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону. И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч.

– Не берусь делать какие-либо прогнозы на это противостояние. Какого я хочу видеть Федора? Хочу, чтобы он не пытался проломить стену с разбега. Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту и огромному арсеналу приемов. Уверен, Митрион не опасен для Федора. Нашему бойцу нужно доказать всему миру, что он — прежний.

– Мне кажется, мы увидим зрелищный поединок. Уверен, что Федор одержит победу. Не думаю, что Митрион может быть чем-то опасен для Последнего императора. Емельяненко лучше, как в стойке, так и в партере.

– Думаю, Федор должен показать хороший бой и выиграть досрочно. Это победа ему очень необходима. Чтобы не повторилась ситуация, как в бое против Мальдонадо, нужно по возможности пытаться бороться. У Феди это очень хорошо получается. В партере он классно добивает соперника. Думаю, надо включить весь арсенал в ход и не забывать про борьбу.