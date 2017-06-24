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Йоахим Лев: Желаю России успеха в матче с Мексикой

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Йоахим Лев
Йоахим ЛевФото: Gettyimages.ru

Немецкая сборная готовится к быстрому и мощному Камеруну, и ждет Россию в полуфинале.

ЛЕВ: КАМЕРУН УНИКАЛЕН

Главный тренер Германии Йоахим Лев назвал уникальной команду Камеруна и пожелал России выйти в полуфинал.

– Как идет подготовка к последнему мату в группе?
– Перерыв между двумя матчами был коротким, только сегодня была возможность нормально потренироваться. Сейчас любая команда еще имеет возможность выйти из группы. Наш приоритет – выйти в полуфинал. И неважно с какого места.

– Насколько просто было для вас адаптировать команду к такой сложной игре, как с Чили?
– Не раз говорил, что у наших игроков есть нужные качества, чтобы играть на высоком уровне. Мы много работали над атакующими действиями. И в матче все задумки работали достаточно хорошо.

– Мы все удивлены, что вы так свежи, и так хорошо работаете, – развеселил Лева немецкий журналист, пожаловавшись на частые перелеты и долгие часы в дороге.
– И для нас эти перелеты нелегки, – заверил специалист. – Но с Чили чувствовал, что наши игроки вышли с запасом прочности, что они довольно выносливы. Но сейчас нужно скоординировать наши усилия. Нам предстоит матч против Камеруна, плюс, надеемся, еще два матча после. Имеет смысл заменить некоторых игроков. Соперник быстрый, хорош в игре один на один, как в обороне, так и в атаке. Это сочетание выносливых и быстрых игроков – уникальное сочетание сборной Камеруна.

– Сыграет ли вратарь Трапп?
– Пока не знаю. Мы договорились, что дадим игровое время каждому вратарю. Еще подумаем, будем ли проводить ротацию на вратарской позиции и дальше, или уже выберем первого номера. Что касается стартового состава, планировал включить Рюдигера, так как у Камеруна очень быстрые игроки. И его скорость нам поможет при контратаках.

– С кем бы вам было бы удобнее играть в полуфинале – с Россией или Мексикой? Будете смотреть эту игру?
– Эй! Мы еще не вышли в полуфинал, – говорит Лев. – Мы же не автоматом выходим. Камерун будет бороться. Им необходима победа. Кто дальше будет в соперниках? Все равно. Но я пожелаю успеха России, ее выход в плей-офф положительно повлияет на весь турнир. Если ты принимаешь у себя большой турнир, это создает положительный фон стране. Желательно, чтобы и на ЧМ-2018 Россия играла в полуфинале.

ГОРЕЦКА: ГЛАВНОЕ – ВЫЙТИ В ПОЛУФИНАЛ

Один из самых ярких молодых талантов сборной полузащитник Леон Горецка рассказал. Почему предпочел бы остаться в Сочи на еще один матч.

– Уверены, что займете первое место в группе?
– Кто бы ни был в соперниках, хотим побеждать. Конечно, самое главное – выйти в полуфинал. А первое место просто дает нам дополнительное преимущество.

– Правда ли, что вы отказались от молочных продуктов и свинины, чтобы улучшить физическое состояние?
– Информация правильная, я почти год назад перешел к новой диете. Радикально изменил план питания.

– Как играть с Камеруном, с физически сильной командой? И почему сборная так хочет остаться в Сочи?
– Если останемся здесь на полуфинал, будет дополнительный день отдыха. Не нужно переезжать. К тому же здорово, когда ты приходишь обедать в ресторан с видом на море. Что же касается Камеруна, наверное, попробуем владеть мячом, чтобы было как можно меньше единоборств.

Матч

Германия - Камерун

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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