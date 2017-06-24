Сауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковать

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Gettyimages.ru

Мексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.

Напомним, что бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

– Канело, расскажите о своем спарринге с Геннадием Головкиным?

– Этот спарринг был около шести лет назад. Он стал сильнее, я стал сильнее. Возможно это немного поможет мне, но я не собираюсь себя нахваливать. Думаю. что мы оба стали лучше и спарринг не сыграет роли. Он не имеет отношения к бою. Так что я думаю, нас ждет хороший поединок, схватка, которую хотят видеть люди. Бой будет тяжелым, но все мы рады.

– Ваша команда в том числе?

– Мой тренер говорит, что когда я вдохновлен, никто не сможет сравниться со мной.

– Ваш бой 16 сентября является самым ожидаемым событием года. Что для вас означала бы победа над Геннадием Головкиным?

– Мне мало победить одного Головкина. Я хочу победить всех соперников, чтобы увеликовечить себя. Моя команда считает, что этот поединок станет кульминацией 14-летней работы, но мы готовы к большому испытанию. Мы собираемся его пройти.

– Для вас имеет значение, что бой пройдет именно 16 сентября в день независимости Мексики?

– У меня уже были бои, которые выпадали на национальные праздники. Я очень рад. Это большая ответственность. Она помогает справляться с задачами, которые стоят передо мной.



– Что делает вас лучше Геннадия Головкина?

– Думаю, что на данном этапе рано говорить о каком-то преимуществе. Он – сильный боксер. Он агрессивен и идет вперед. У него также большой опыт на любительском ринге. И немало боев в качестве профессионала. Но я думаю, что 16 сентября я его превзойду.

– Сауль, вопрос на миллион долларов. Кто лучше танцует, вы или Геннадий?

– Я думаю, что я гораздо лучше танцую.

– Что вы думаете о болельщиках, которые обвиняли вас в том, что вы уклонялись от боя с Головкиным?

– Меня всегда будут критиковать. Даже после моей победы над Головкиным. Всегда будут недовольные. Но меня это не беспокоит.

