Сауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковать
Мексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.
Напомним, что бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
– Канело, расскажите
о своем спарринге с Геннадием Головкиным?
– Этот спарринг был около шести лет назад. Он стал сильнее, я стал сильнее. Возможно это немного поможет мне, но я не собираюсь себя нахваливать. Думаю. что мы оба стали лучше и спарринг не сыграет роли. Он не имеет отношения к бою. Так что я думаю, нас ждет хороший поединок, схватка, которую хотят видеть люди. Бой будет тяжелым, но все мы рады.
– Ваша команда в том числе?
– Мой тренер говорит, что когда я вдохновлен, никто не сможет сравниться со мной.
– Ваш бой 16 сентября
является самым ожидаемым событием года. Что для вас означала бы победа над Геннадием
Головкиным?
– Мне мало победить одного Головкина. Я хочу победить всех соперников, чтобы увеликовечить себя. Моя команда считает, что этот поединок станет кульминацией 14-летней работы, но мы готовы к большому испытанию. Мы собираемся его пройти.
– Для вас имеет
значение, что бой пройдет именно 16 сентября в день независимости Мексики?
– У меня уже были бои, которые выпадали на национальные праздники. Я очень рад. Это большая ответственность. Она помогает справляться с задачами, которые стоят передо мной.
– Что делает вас лучше Геннадия Головкина?
– Думаю, что на данном этапе рано говорить о каком-то преимуществе. Он – сильный боксер. Он агрессивен и идет вперед. У него также большой опыт на любительском ринге. И немало боев в качестве профессионала. Но я думаю, что 16 сентября я его превзойду.
– Сауль, вопрос на
миллион долларов. Кто лучше танцует, вы или Геннадий?
– Я думаю, что я гораздо лучше танцую.
– Что вы думаете о
болельщиках, которые обвиняли вас в том, что вы уклонялись от боя с Головкиным?
– Меня всегда будут критиковать. Даже после моей победы над Головкиным. Всегда будут недовольные. Но меня это не беспокоит.