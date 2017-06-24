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Суровая правда об уходе Панарина из «Чикаго» - он потеряет кое-что важное

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Суровая правда об уходе Панарина из «Чикаго» - он потеряет кое-что важное

Этот обмен потряс всех. Артемий Панарин покинул «Чикаго» и перешел в «Коламбус». Что его там ждет?

Я сообразил об этом только на следующий день после обмена. Еще вчера думалось только о том, почему «Чикаго» решил отдать Артемия Панарина за Брэндона Саада. Это ведь очень нелогичный шаг. Панарин – забивной, настоящий бомбардир и все такое.

Но былого не вернешь. Теперь я думаю, как Артемий Панарин будет играть в «Коламбусе». И вот с какой первой проблемой столкнется наш форвард.

Номер. Фирменный игровой номер.

Мы ведь привыкли, что Тема в «Чикаго» выступает под номером 72. Но в «Коламбусе» под ним играет Сергей Бобровский.

Отобрать две циферки у Боба? Не вариант. Что же делать?

Кстати, в сборной уже возникал такой вопрос. Вспомните чемпионат мира-2016. Тогда Бобровский выходил под номером 72, а Панарин перевернул их – и получилось 27.

Но в «Коламбусе» этот номер принадлежит защитнику Райану Мюррею, а также некоему Заку Далпе, которого поднимают иногда из фарм-клуба.

Обижать обоих? Не вариант. Так что Панарину нужно взять какой-то оригинальный номер. Я бы предложил 91 – по году своего рождения. Или 63 – по году рождения Олега Знарка. Или…

В общем, тут есть, о чем подумать. Как сказал агент игрока Дэн Мильштейн, он уже предложил два новых варианта номера для Панарина – посмотрим, что скажут в «Коламбусе».

И еще одна мысль. Я не могу вам гарантировать, что результативность Панарина останется в «Блю Джекетс» на том же уровне, что и в «Чикаго». Но вот какой поворот судьбы я хочу предсказать – запоминайте теперь, потом вспомните и скажете, что я был прав.

Если Панарин начнет набирать по 70-90 очков в «Коламбусе», то вопросов не возникнет. Он станет героем этой команды, ее лицом на годы вперед. Играй и наслаждайся жизнью.

А если Артемий захандрит, то советую включиться в дело генеральному менеджеру «Вегас Голден Найтс» Джорджу Макфи. И вот мое обращение.

Не надо шутить, Джордж. Здесь другие ребята. Твоих игроков здесь порвут на части! Джордж, ты ковбой! Ты уже заполучил Вадима Шипачева в «Вегас», а после 1 июля к тебе должен перейти Евгений Дадонов.

Так вот, Джордж, тебе нужно забрать Артемия Панарина! Ты думаешь, что получил права на Никиту Гусева, но он к тебе не поедет. Он останется в СКА, Джордж, и ты никогда здесь не сможешь добиться победы. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твой Лас-Вегас окажется в Колпино!

Поэтому собирай тройку Панарин – Шипачев – Дадонов в своем клубе. И запасайся попкорном, смотри шоу! Отборная элитнейшая тройка. Она всю пустыню пройдет за один час. Они все разнесут. Весь мир слушает Чайковского, читает Достоевского. Ставь на русских, Джордж, и ты возьмешь Кубок Стэнли.

Собирай чудо-тройку в «Вегасе». Это твой шанс.

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