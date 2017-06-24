Тренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мир

Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Джон Кавана считает, что чемпион UFC в легком весе шокирует мир 26 августа. Именно в этот день состоится историческое событие. Макгрегор по правилам бокса сразится против Флойда Мэйвезера-младшего.

О ТОМ, КОГДА МАКГРЕГОР ВЕРНЕТСЯ В ММА

- Меня часто спрашивают, будет ли Макгрегор драться в UFC после боксерского поединка. Конечно. Я ожидаю, что он вернется в «октагон» в декабре 2017 года. Это мое мнение. От Конора всегда можно ожидать все, что угодно. Если он пошлет Флойда в нокаут в первом раунде люди начнут говорить о реванше. Так что подраться в UFC зимой — это первоначальный план. Что будет после бой с Мэйвезером — никто не знает. Сейчас все сосредоточены именно на боксерском поединке.

О ШАНСАХ КОНОРА В БОЮ ПРОТИВ МЭЙВЕЗЕРА

- Считаю, что у Конора есть немало преимуществ перед Флойдом. У него есть шанс победить. Макгрегор может сделать то, чего от него никто не ожидает. Да, Мэйвезер всю жизнь провел в мире бокса. Перед каждым своим боем он тщательно готовился к сопернику. Но на этот раз он столкнется с парнем, который не любит работать по шаблонам. Конор может атаковать, используя разные стили. И он не боится Мэйвезера. Он уверен в своей победе. С таким, как Макгрегор, трудно любому сопернику.

Если бы в 2013 году мы заявили, что собираемся провести бой с лучшим боксером мира, все бы нас обсмеяли. Тогда Макгрегор только начал свой путь в UFC. А сейчас такой бой стал реальностью. Почему-то Конора недооценивают. Этого, конечно, не изменить. Но, если он побьет Мэйвезера, люди станут говорить что-то вроде: «Да, Конор победил Флойда, но Мэнни Пакьяо он то не побил». Зачем Конору все это? 26 августа мы в Лас-Вегасе не за деньгами. Макгрегор будет готов на 100% морально и физически. Мы едем туда за победой. Макгрегор вновь шокирует весь мир.