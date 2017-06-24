Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика2 : 1Россия
Футбол  Новая Зеландия0 : 4Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мир

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мир
Фото: Gettyimages.ru

Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Джон Кавана считает, что чемпион UFC в легком весе шокирует мир 26 августа. Именно в этот день состоится историческое событие. Макгрегор по правилам бокса сразится против Флойда Мэйвезера-младшего.

О ТОМ, КОГДА МАКГРЕГОР ВЕРНЕТСЯ В ММА

- Меня часто спрашивают, будет ли Макгрегор драться в UFC после боксерского поединка. Конечно. Я ожидаю, что он вернется в «октагон» в декабре 2017 года. Это мое мнение. От Конора всегда можно ожидать все, что угодно. Если он пошлет Флойда в нокаут в первом раунде люди начнут говорить о реванше. Так что подраться в UFC зимой — это первоначальный план. Что будет после бой с Мэйвезером — никто не знает. Сейчас все сосредоточены именно на боксерском поединке.

О ШАНСАХ КОНОРА В БОЮ ПРОТИВ МЭЙВЕЗЕРА

- Считаю, что у Конора есть немало преимуществ перед Флойдом. У него есть шанс победить. Макгрегор может сделать то, чего от него никто не ожидает. Да, Мэйвезер всю жизнь провел в мире бокса. Перед каждым своим боем он тщательно готовился к сопернику. Но на этот раз он столкнется с парнем, который не любит работать по шаблонам. Конор может атаковать, используя разные стили. И он не боится Мэйвезера. Он уверен в своей победе. С таким, как Макгрегор, трудно любому сопернику.

Если бы в 2013 году мы заявили, что собираемся провести бой с лучшим боксером мира, все бы нас обсмеяли. Тогда Макгрегор только начал свой путь в UFC. А сейчас такой бой стал реальностью. Почему-то Конора недооценивают. Этого, конечно, не изменить. Но, если он побьет Мэйвезера, люди станут говорить что-то вроде: «Да, Конор победил Флойда, но Мэнни Пакьяо он то не побил». Зачем Конору все это? 26 августа мы в Лас-Вегасе не за деньгами. Макгрегор будет готов на 100% морально и физически. Мы едем туда за победой. Макгрегор вновь шокирует весь мир.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Емельяненко — Митрион. Обсуждаем и спорим перед поединком«Будет настоящая «рубка». Бойцы ММА – о поединке Емельяненко – Митрион«Будет настоящая «рубка». Бойцы ММА – о поединке Емельяненко – МитрионВ воскресенье начнется турнир Bellator 180, в со-главном бою которого россиянин Федор Емельяненко сразится с Мэттом Митрионом.Лучший боец Скандинавии в легчайшем весе подписал контракт с M-1 GlobalЯнне Элонен-Кулмала (Финляндия, 15-5) становится очередным серьезным пополнением в ростере М-1 Global. Последние несколько лет именно он признается лучшим бойцом Скандинавии в легчайшем весе.Джеронимо Дос Сантос выступит на M-1 Challenge 81 «Битва в Горах»Известный бразильский тяжеловес, становившийся чемпионом в семи MMA-организациях - Джеронимо Дос Сантос (Бразилия, 39-18) подписал контракт на выступление на турнире M-1 Challenge 81 «Битва в Горах».«В пример всем». Почему Федор Емельяненко по-прежнему нужен ММА«В пример всем». Почему Федор Емельяненко по-прежнему нужен ММАТак какой же плюс от того, что Емельяненко до сих пор в деле?В чем преимущество Федора Емельяненко перед Мэттом Митрионом?В чем преимущество Федора Емельяненко перед Мэттом Митрионом?25 июня состоится дебют Федора Емельяненко в американской организации Bellator. Соперником Последнего императора станет Мэтт Митрион.«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с Митрионом«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с МитриономФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Федор Емельяненко – Мэтт Митрион. Онлайн – в 4:00 мскФедор Емельяненко – Мэтт Митрион. Онлайн – в 4:00 мскГлавные бои турнира начнутся в 4:00 по московскому времени.Насколько хорошо ты знаешь Последнего императора? Тест от «Советского спорта»Насколько хорошо ты знаешь Последнего императора? Тест от «Советского спорта»До боя Федор Емельяненко – Мэтт Митрион остается меньше суток. Предлагаем Вам пройти тест, посвященный российскому бойцу.Никита Крылов: Матчевая встреча России и Молдавии — бесценна как опытНикита Крылов: Матчевая встреча России и Молдавии — бесценна как опытКирилл Тимофеев, Вадим Богданов и экс-боец UFC Никита Крылов — о предстоящем турнире INDUSTRIALS & Fighting Championship Eagles.«Пора завязывать». Почему время Федора Емельяненко давно прошло«Пора завязывать». Почему время Федора Емельяненко давно прошло«Советский спорт» – о карьере самого успешного российского бойца в смешанных единоборствах Федора Емельяненко.Александр Мичков: Митрион по зубам ЕмельяненкоРоссийский тренер Александр Мичков, ранее работавший с Федором Емельяненко, сказал, что Мэтт Митрион вполне по силам россиянину.Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — МитрионЧто? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — МитрионКогда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Шаматава выписан из больницы и заявил о готовности провести бой в августеРоссийский боец смешанных единоборств выписан из больницы Краснодара. Спортсмен был госпитализирован 15 августа в день боя за титул чемпиона мира на в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В.Очаповского» с сильными болями в грудной клетке. Диагноз - пневмомедиастинум.Мухамед Берхамов: Купер показывает жесткие и зрелищные боиПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о своем следующем сопернике.Мухамед Берхамов: Думаю, я заслужил бой за титул чемпиона лиги ACBПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о старте подготовки к титульному бою.Альберт Туменов: Пока дело не коснется титула, поединок с Берхамовым не интересенИнтервью бойца полусреднего веса АСВ Альберта Туменова о режиме в период поста, планах возвращения в клетку и потенциальном бое против Мухамеда Берхамова.M-1 Challenge 82. Борис Полежай против Тони Валтонена5 августа на международном турнире M-1 Challenge 82 один из лучших украинских бойцов Борис Полежай (Украина, 16-6) сразится с ветераном командного чемпионата мира M-1 Challenge 2009, одним из самых заслуженных ветеранов MMA в стране Суоми – Тони Валтонен ом (Финляндия, 27-15).Мухамед Берхамов: Сейчас тренируюсь в лайт-режиме, потому что сейчас РамаданПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — об отдыхе после крайнего поединка против Шарафа Давлатмурадова.
Футбол
Станислав Черчесов: Если пенальти были, то зачем тогда вообще видеоарбитры?
Футбол
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Лудогорцу»
Футбол
Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 года
Футбол
ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму»
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства