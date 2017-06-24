«Отмучились. Увы, все ожидаемо». Лучшие твиты по матчу Мексика - Россия
«Советский спорт» представляет лучшие твиты по матчу Мексика - Россия.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Чудес в футболе не бывает. (Валерий Васильевич Лобановский)— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 24 июня 2017 г.
Отмучились.Увы, все ожидаемо. #РоссияМексика— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Даже порнозвезды (с обещанным субботником) не могут мотивировать наших футболистовна победу😂! Что уж там ВВП,Мутко и Газзаев😂😂— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 24 июня 2017 г.
Сборную России ⚽️⚽️⚽️с заслуженным отпуском😎⚽️😎— Алексей Сафонов (@safonov016) 24 июня 2017 г.
А знаете, участие нашей сборной получилось вполне успешным. На этот раз мы набрали больше очков, чем на Евро 2016 и ЧМ 2014 #РоссияМексика— Ap6y3 (@ap6y30603) 24 июня 2017 г.
Главное - неплохо в целом играли. Если бы Акинфеев два раза не ошибся. Везения не было ни в одном матче— nikolay roganov (@roganovn) 24 июня 2017 г.
У сборной Мексики форма смешная. Будто резинка от трусов торчит. #РоссияМексика— Валерий Мурашев (@wifeofher) 24 июня 2017 г.
Стабильность - знак качества.— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Ладно, мы в достойной компании. Саудовская Аравия и Корея тоже не выходили из групп на домашнем #ConfedCup— Руслан Абушкин (@abushkin) 24 июня 2017 г.
Пойду пересмотрю Россия-Голландия #россиямексика— Дмитрий Капустин (@nikniknikkosov) 24 июня 2017 г.
Мдэ… не футбол, а комедия… #РоссияМексика #КК2017— evex (@_evex7) 24 июня 2017 г.
Ничего не ждите, да не опечалены будете— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Нечего переживать за эту сборную @TeamRussia . Лучше завтра поболеть за Федора @fedoroskol Емельяненко— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Вадик Евсеев головой в падении вонзил бы— Руслан Абушкин (@abushkin) 24 июня 2017 г.
Забить с метра? Нет, не слышал— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Жирков играет в чемпионате России и видит, как Хави Гарсии за удары локтем в лицо ничего не бывает. Ну и... #РоссияМексика— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Наши делают всё, чтобы мы как можно быстрее успокоились. И Акинфеев, и Жирков— nikolay roganov (@roganovn) 24 июня 2017 г.
Защиту обновили, пора и вратаря нового— nikolay roganov (@roganovn) 24 июня 2017 г.
Какой позор, Игорь— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 24 июня 2017 г.
Глубоко символичный гол...— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 24 июня 2017 г.
Фигня. Все равно все эксперты признают Акинфеева лучшим вратарем. #РоссияМексика— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Акинфеев... Акинфеев...— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Вы Бухарова не видели? #РоссияМексика #MEXRUS pic.twitter.com/by8lxLUlmM— Ballboy (@Ba11boy) 24 июня 2017 г.
Должен сказать, что игра сборной нравится. Ожидал совсем другого. Жду Миранчука или Полоза. А лучше обоих сразу. #РоссияМексика— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Саламыч, даёшь Миранчука вместо Ерохина в перерыве! #MEXRUS— Руслан Абушкин (@abushkin) 24 июня 2017 г.
Мне кажется, надо убирать Ерохина и выпускать Миранчука или Полоза.— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Честно говоря, испытал шок, когда судья решил прибегнуть к видеоповтору чуть ли не спустя минуту после эпизода. Это не футбол моего детства)— Andrey Bodrov (@andrey_bodrov) 24 июня 2017 г.
Вот теперь узнаю мексов. Третий гол головой на турнире. #РоссияМексика— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Возвращаемся с небес на землю)— Руслан Абушкин (@abushkin) 24 июня 2017 г.
К сожалению, пропускаем. 1:1 pic.twitter.com/UT0cy8NujN— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
Смолов пушка страшная конечно!— L'One Mars (@L_One_Mars) 24 июня 2017 г.
ГОООООООООЛ!!!!!!! АЛЕКСАНДР САМЕЕЕЕЕЕДООООВ!!!!!! pic.twitter.com/kZegFW9jvz— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
Заслуженный свисток Саудовской Аравии pic.twitter.com/gEJxHkn6s8— L'One Mars (@L_One_Mars) 24 июня 2017 г.
Я, наверное, ничего не смыслю, но почему на поле Бухаров "Я есть Грут", а не Полоз, я не понимаю.— Василий Уткин (@radioutkin) 24 июня 2017 г.
А что это за реакция такая? Секунд 30 заиграли после падения Смолова. Сразу включить повтор нельзя?— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Цирк.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 июня 2017 г.
Жирков в начале матче активнее всех действует— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 24 июня 2017 г.
Я понял, когда на Глушакове пенальти не дали (он за Спартак играет), но на Жиркове...— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 24 июня 2017 г.
Ставь, ставь пенальти!!! Не имеешь права!!!! #КК2017 #МексикаРоссия— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 июня 2017 г.
А нафига тогда повторы?— L'One Mars (@L_One_Mars) 24 июня 2017 г.
Пенальти?! Где повтор для судьи?!— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 24 июня 2017 г.
Кудряшов снял маску. Последний раз такое было в матче "Оренбург" - "Ростов"— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 24 июня 2017 г.