Прогноз итогов квалификаций The International для Battle Pass

В последнем обновлении Dota 2 в клиент игры была добавлена возможность предсказать итоги квалификаций на The International 2017. Редакция «Советского спорта» разобралась в перипетиях борьбы за путевки в Сиэтл и готова поделиться своими прогнозами на отборочный турнир.





Америка

1 место NA — Team NP

2 место NA — Planet Odd

1 место SA — Elite Wolves



За последние полгода ситуация в регионе кардинально изменилась. Лидеры Северной Америки Planet Odd после январского триумфа на ESL One приняли участие сразу в нескольких крупнейших турнирах, но никак не могут поймать свою игру в обновленной доте. Наряду с этим нельзя не отметить внезапный рост Team NP и нового состава Digital Chaos — отборочные ожидаются очень жаркие.



Фаворитом группового этапа кажется Team NP. Коллектив Джеки Мао в последнее время показывает очень хорошую игру: усиление FATA и pieliedie позволило североамериканской пятерке войти в топ-3 супер-турнира The Manila Masters и сыграть в финале ZOTAC Cup. Кроме того, команда EternaLEnVy всегда славилась дисциплиной на турнирах с системой проведения round-robin (6-0 на Kiev Major, 6-1 на Boston Major) и вполне уверенно может занять первое место в группе, получив прямой инвайт в Сиэтл.



Напротив, у Planet Odd на турнирах с подобной системой проведения порой были проблемы — победы над прямыми конкурентами подопечные Уильяма Ли чередовали с неожиданными провалами в играх с аутсайдерами. Кроме того, совершенно невозможно предугадать, в какой форме команда подойдет к этому турниру. Очень хочется верить, что Resolut1on и компания все-таки смогут опередить грозных конкурентов в лице Digital Chaos; остальные же коллективы вряд ли навяжут борьбу за выход в финальную часть турнира, поскольку играют на два уровня ниже вышеуказанного трио.





Сложнейшим из прогнозов выглядит выбор фаворита южноамериканских отборочных. Команды играют схожими стратегиями, постоянно меняются игроками и даже скиллом лишь слегка отличаются друг от друга. Многие предпочитают делать ставку на участников The Kiev Major SG e-sports, но в последнее время команда все чаще уступает конкурентам. Рискнем предположить, что в этот раз удачливее других окажутся перуанцы из Elite Wolves: на трех последних региональных турнирах именно они обошли всех соперников и пополнили свою коллекцию двумя трофеями и комплектом виртуальных бронзовых медалей.



Европа

1 место EU — Team Secret

2 место EU — mousesports

1 место CIS — Natus Vincere



В европейском регионе очень явно выражен фаворит — команду Клемента Иванова специалисты даже называют «седьмым инвайтом», ссылаясь на предопределенный исход отборочного турнира. На самом деле вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что в подобной компании Team Secret уверенно выиграют групповой этап и первую путевку на The International от Европы.



Гораздо сложнее выделить вторую (вернее, учитывая инвайты — четвертую) команду Старого Света. Как показывают последние результаты, едва ли не все участники квалификаций показывают идентичный уровень игры и постоянно обыгрывают друг друга; воздерживаются от большого количества турниров mousesports и The Alliance.



Еще пару месяцев назад греков можно было бы назвать претендентами на участие в TI7, но теперь даже в подобной компании мы делаем это с большой осторожностью — mousesports не только команда настроения, но еще и команда, потерявшая очень много позиций за полгода. Хочется верить, что у ребят было достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру и показать свой уровень игры; соперников «мыши» способны обыграть даже на классе.





Невероятно напряженной будет борьба за слот в СНГ — специалисты выделяют четырех фаворитов, однако в этом регионе обстановка может сложиться как угодно. Так или иначе, формальными лидерами станут «рожденные побеждать», а их основными соперниками — Team Empire, усиленные RodjER. Какой будет итоговая ситуация и смогут ли в эту борьбу включиться Vega Squadron и Team Spirit, мы сможем увидеть только на самом турнире.



Китай

1 место — LGD Forever Young

2 место — LGD Gaming

3 место — IG Vitality



Восток — дело тонкое. На какой состав ни кинь взгляд, либо талантливые новички, либо легенды, либо и то, и другое. Легче определить аутсайдеров: это сдавшие Vici Gaming Jeremy, которые на минувшем The Summit провалили оба матча и очень бледно выступают на внутренней сцене и, как ни странно, EHOME. Да, «электронный дом» усилился двумя действующими чемпионами мира, но пока это не принесло никаких плодов (кроме непосредственно приглашения на квалификации).



Главным фаворитом группы станет, пожалуй, LGD Forever Young — второй состав «красных» отлично показал себя на минувшем EPICENTER. Последние перемены в составе (организация подписала Ahjit и Inflame) дали команде второе дыхание, и даже основная пятерка LGD постоянно проигрывает в дерби «вечно молодым».





В плей-офф, скорее всего, попадут как раз «первые» LGD, стабильные IG.Vitality, триумфаторы отборочных на The Summit CDEC и Vici Gaming. Команда Maybe достойно проявила себя в Лос-Анджелесе и кажутся претендентами на второй слот, если покажут ту игру, которую демонстрировали против NP и VP (в первый раз). CDEC и iG, скорее всего, будут играть в финале нижней сетки, но по результатам последних выступлений фаворитами кажутся именно вторые.



Азия

1 место — Team Faceless

2 место — Clutch Gamers

3 место — Mineski



В Азии основной темой может стать противостояние Faceless и Clutch Gamers. На протяжении последнего месяца победителями в очных встречах неизменно становились последние, но в свете некоторых фактов в текущем турнире сильнее кажутся их оппоненты из Сингапура. Так, молодым Clutch Gamers очень трудно восстановиться: из Москвы команда улетела сильно подавленной (0-8 на групповом этапе — это не шутки), а на The Summit не смогла попасть из-за американских виз, которым теперь нужно уделять слишком много времени. Кроме того, на дистанции в девять туров «безликие» явно выглядят посильнее, чем в отдельном матче — молодым филиппинцам может банально не хватить опыта.



Третьей командой региона на данный момент многие считают Mineski. Усиленная двумя СНГ-игроками, филиппинская команда выглядит очень перспективной, но языковой барьер затягивает процесс формирования единого игрового механизма. Пока пятерка Mushi остается позади лидеров, хотя к основной часть The International 2017, скорее всего, подтянется до уровня конкурентов. Если, конечно, такая возможность представится.