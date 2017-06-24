Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матч
Пока сборная
России контрастировала в Казани, португальцы развлекались в Петербурге.
Красные против белых параллельно
Криштиану Роналду начал матч с новозеландцами так
агрессивно, как вся сборная России не играла против него самого. За первые две
минуты он дважды вклинился в отбор, причем оба раза неудачно.
Для Роналду Новая Зеландия – примерно матч с «Гранадой»
или «Осасуной», которые уже вылетели, но зачем-то все равно бьются в турнирно
ненужной игре.
Удивительно, первый момент, действительно
заслуживающий глубокого вздоха трибун, создали новозеландцы. Хотя бодрый гул
возникал вообще при любом касании мяча от Криштиану.
Смотреть вживую игру португальцев и матч сборной
России на экране было непросто: и там, и там красные против белых, на обоих
стадионах зрители болели за насыщенный цвет. К тому же и Россия, и Португалия
начали на правой по картинке половине поля.
В начале даже несколько
эпизодов совпало. Например, первая пауза: ровно когда в Казани врачи помогали
Карлосу Веле, петербургская арена наблюдала за лежащим Данило.
Только экраны в ложе прессы
показывали внутри стадиона на Крестовском острове матч сборной России.
Подсматривать в них могли только несколько десятков зрителей, которым достались
места рядом. Остальные периодически пропадали в смартфонах, чтобы прочитать в
текстовой трансляции про перспективное падение Смолова, видеопросмотр и
повторный отказ в пенальти.
Россия быстрее Португалии
Пере началом игр последнего
тура предложение «давайте Россия, как Португалия» вызвало бы одобрение
большинства, но на старте у россиян получалось даже больше. Роналду первый раз
опасно пробил головой, но в руки вратарю, а Смолов попал в штангу. Криштиану
ударил опаснее – спас вратарь, а Самедов забил.
О том, что сборная России
стала виртуальным лидером группы, стадион в Петербурге узнал быстро. 30+ тысяч
болельщиков зарядили «Россия!», атмосфера превратилась в сюрреалистичную.
Чтобы назначить пенальти для
Роналду, судье петербургского матча не понадобилось видео. Сборная России,
когда Португалия открыла счет, стала чуть больше похожей на Новую Зеландию: Криштиану
сделал 1:0 в матчах с обеими.
Сценарии стали расходиться, второй
гол в Казани уравнял, а в Петербурге – увел Португалию дальше вперед. Но замены
первого тайма у белых с разницей в минуту все равно намекали, что какие-то
мистические параллели между матчами есть.
Россия хуже Португалии
Единственный повод не болеть
за Криштиану был в том, что португальское поражение помогло бы сборной России выйти
из группы даже с ничьей, а ничья – пройти в полуфинал с первого места. Шансы на
новозеландскую помощь потаяли еще в первом тайме, сборная России наверняка
узнала об этом в перерыве, а потом усложнила себе жизнь.
Гол мексиканцев, удаление
Жиркова, замена Криштиану на 67-й, дикий промах Смольникова и смерть надежды
еще раз увидеть сборную России на Крестовском – в Петербурге на Португалию (спасибо
халявным билетам) собралось больше зрителей, чем на матч открытия.
Однако им недопоказали, у них украли за полтайма до конца главную звезду, к тому же разочаровали главным результатом дня. 56 290 человек в Петербурге вышли со стадиона такими же иронично-злыми, как и болельщики в Казани.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция