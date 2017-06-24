Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матч

Пока сборная России контрастировала в Казани, португальцы развлекались в Петербурге.

Красные против белых параллельно

Криштиану Роналду начал матч с новозеландцами так агрессивно, как вся сборная России не играла против него самого. За первые две минуты он дважды вклинился в отбор, причем оба раза неудачно.

Для Роналду Новая Зеландия – примерно матч с «Гранадой» или «Осасуной», которые уже вылетели, но зачем-то все равно бьются в турнирно ненужной игре.

Удивительно, первый момент, действительно заслуживающий глубокого вздоха трибун, создали новозеландцы. Хотя бодрый гул возникал вообще при любом касании мяча от Криштиану.

Смотреть вживую игру португальцев и матч сборной России на экране было непросто: и там, и там красные против белых, на обоих стадионах зрители болели за насыщенный цвет. К тому же и Россия, и Португалия начали на правой по картинке половине поля.

В начале даже несколько эпизодов совпало. Например, первая пауза: ровно когда в Казани врачи помогали Карлосу Веле, петербургская арена наблюдала за лежащим Данило.

Только экраны в ложе прессы показывали внутри стадиона на Крестовском острове матч сборной России. Подсматривать в них могли только несколько десятков зрителей, которым достались места рядом. Остальные периодически пропадали в смартфонах, чтобы прочитать в текстовой трансляции про перспективное падение Смолова, видеопросмотр и повторный отказ в пенальти.

Россия быстрее Португалии

Пере началом игр последнего тура предложение «давайте Россия, как Португалия» вызвало бы одобрение большинства, но на старте у россиян получалось даже больше. Роналду первый раз опасно пробил головой, но в руки вратарю, а Смолов попал в штангу. Криштиану ударил опаснее – спас вратарь, а Самедов забил.

О том, что сборная России стала виртуальным лидером группы, стадион в Петербурге узнал быстро. 30+ тысяч болельщиков зарядили «Россия!», атмосфера превратилась в сюрреалистичную.

Чтобы назначить пенальти для Роналду, судье петербургского матча не понадобилось видео. Сборная России, когда Португалия открыла счет, стала чуть больше похожей на Новую Зеландию: Криштиану сделал 1:0 в матчах с обеими.

Сценарии стали расходиться, второй гол в Казани уравнял, а в Петербурге – увел Португалию дальше вперед. Но замены первого тайма у белых с разницей в минуту все равно намекали, что какие-то мистические параллели между матчами есть.

Россия хуже Португалии

Единственный повод не болеть за Криштиану был в том, что португальское поражение помогло бы сборной России выйти из группы даже с ничьей, а ничья – пройти в полуфинал с первого места. Шансы на новозеландскую помощь потаяли еще в первом тайме, сборная России наверняка узнала об этом в перерыве, а потом усложнила себе жизнь.

Гол мексиканцев, удаление Жиркова, замена Криштиану на 67-й, дикий промах Смольникова и смерть надежды еще раз увидеть сборную России на Крестовском – в Петербурге на Португалию (спасибо халявным билетам) собралось больше зрителей, чем на матч открытия.

Однако им недопоказали, у них украли за полтайма до конца главную звезду, к тому же разочаровали главным результатом дня. 56 290 человек в Петербурге вышли со стадиона такими же иронично-злыми, как и болельщики в Казани.