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«С расизмом не сталкивались». Сборная Камеруна - о России, пробках и Непомнящем

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«С расизмом не сталкивались». Сборная Камеруна - о России, пробках и Непомнящем
Фото: Gettyimages.ru

Сборная Камеруна рассчитывает обыграть Германию, надеется на поддержку российских болельщиков, вспоминает Валерия Непомнящего.

БРООС: В РОССИИ ЕСТЬ ОДИН НЕГАТИВНЫЙ МОМЕНТ

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос рассказал, что не готов уехать из России так рано, и надеется обыграть Германию.

- Германия играет молодым составом. Камеруну будет легче или сложнее?
- Даже эта вторая команда очень сильная. А мы должны не только победить, а сделать это с разницей в два гола. Будем прессинговать и атаковать с самой первой минуты. Посмотрим, что у нас получится.

- Что думаете о России?
- Стадионы просто в фантастическом состоянии. Это настоящие футбольные арены. Нас поддерживает очень много болельщиков. Мы рады, что русские люди болеют за Камерун. Будем надеяться, нас поддержат и во встрече с Германией. Единственный негативный момент в Москве и Петербурге – это пробки. Бывало, мы опаздывали на тренировки на час из-за трафика. Надеюсь, через год эта ситуация изменится.

- Вы не боялись расизма, когда приезжали в Россию?
- Во-первых, думаю, что не мы должны отвечать на такие вопросы. Конечно, если мы чувствуем, что есть расизм, выступаем против. Мы все согласны, что такие вещи не должны быть частью футбола.

- На каком уровне находится футбол в Африке? И что нужно улучшить?
- Камерун шаг за шагом завоевывает прежние позиции после нескольких плохих лет. После победы на Кубке Африки мы получили толчок для развития. Ждем, что вскоре появится новая инфраструктура, тогда станет проще тренироваться, готовиться. Из недостатков отмечу состояние полей и стадионов.

- Вы уже организовали отпуск? – намек на то, что Камеруну ничего не светит со сборной Германии.
- Думаю, игроки готовы еще подождать. Могу вас уверить, на поле выйдет команда, которая сделает все возможное. Мы готовы остаться еще на неделю в России.

- Слышали о тренере Непомнящем?
- Мы однажды встретились в Москве. Могу сказать, что тогда уже понял, что он был известным тренером в Камеруне. Мы общались минут десять, обсудили футбол.

ДЖУМ: НЕ ТЕРПИТСЯ СЫГРАТЬ С ГЕРМАНИЕЙ

Полузащитник сборной Камеруна Арно Джум ответил на вопрос англичан о расизме и заявил, что с нетерпением ждет матча с Германией.

- У сборной Германии есть такие игроки как, например, Дракслер. Вам страшно выходить против сборной Германии или наоборот, вы в предвкушении встречи?
- Играть против таких футболистов - хорошая возможность. Ты можешь показать себя, так что мне не терпится сыграть с Германией. Думаю, такие матчи помогают нам развиваться дальше.

- Сталкивались ли с расизмом в России?
- Мы понимаем, что такие вещи могут произойти в любом месте. Стараемся не сильно обращать внимания. Но я рад, что здесь, в России, мы не сталкивались ни с какими формами расизма.

Матч

Германия - Камерун

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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