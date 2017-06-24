Валерий Рейнгольд: Акинфеев виноват в трех голах. Сборной нужен другой вратарь

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций и назвал главный проблемы в игре россиян.

Напомним, что в последнем матче подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Мексике со счетом 1:2 и не смогли выйти из группы.

– Как вам игра сборной России? Подведите итоги ее выступления на турнире.

– Если брать турнир в целом, «двойка» – за результат, а за качество игры можно поставить приличную оценку. Сегодня и в прошлом матче с Португалией сыграли прилично. Просто соперники сильнее нас.

– Игру начали нормально. И гол забили. Что не получилось дальше?

– Не хватило мастерства. И, конечно, Игорь Акинфеев... Он виноват в двух голах. Даже в трех, если брать матч с Португалией. Тогда он сам признал свою ошибку. Его можно простить за большой вклад в развитие нашего футбола.

– Но другой вратарь нам нужен?

– Обязан быть. Вопросов нет. Акинфеев должен почувствовать, что под ни шатается кресло. Каждая сборная испытывает похожие трудности, но не до такой же степени. Акинфеев ошибается. И ошибается прилично.

– Про полевых футболистов. Есть ли такие, которые играют на нужном уровне и наоборот, позиции, которые вас наиболее беспокоят?

– Есть отдельные игроки, которые произвели на меня хорошее впечатление. Очень здорово сыграл Денис Глушаков. Прилично сыграл Александр Самедов. Двигался больше обычного. Продолжит так играть – будет приносить больше пользы.

Остальные? Ошибки на ровном месте. Это недопустимо. От вратаря много зависит. Почему Акинфеев повторяет ошибки? Опять за шиворот ему мяч забросили. Почему? Занимает неправильную позицию. На линии играет здорово, но когда надо читать игру, Акинфеев начинает дергаться.

Второй мяч нужно было играть головой. Он испугался. Начал выставлять ногу. Испугался – получи по полной программе. Куда так задрал ногу и побежал? Головой играй!

– Исходя из ваших слов, делаю вывод, что сборная Мексики была нам по зубам.

– Нам все по зубам. Нам не хватает командной игры.

– А это уже к Станиславу Черчесову?

– Он – тренер. С него и спрос. Должны же быть наиграны связи. Я не видел Федора Смолова. Где он?!

– Он классный пас отдал на Александра Ерохина в первом тайме.

– Все это разговоры для нищих. Я хочу сказать, что недостаток мастерства компенсируется самоотдачей. Если бы сегодня не бегали, пропустили бы не два мяча, а четыре. Но при этом не хочу ругать нашу сборную. Понимаю, что в моих суждениях есть спорные моменты. Но команда проиграла две игры из трех. И это у себя дома. И не самым сильным соперникам.

– Юрий Жирков наиграл на удаление?

– Конечно. Но хотел сказать о другом. В моменте с падением в штрафной Жиркова никто его не трогал. Надо было давать ему карточку. Арбитр пожалел россиянина. Еще один момент был. Снова комментатор орет на всю страну: «Назначай пенальти». Посмотрел повтор, успокоился.

– Сегодня вновь активно была задействована система видеоповторов. Видите в ней плюсы?

– Конечно. Судейская бригада засчитала мяч в наши ворота, который был забит из офсайда. Без повтора счет – 1:3. А было полметра «вне игры». Повторы вольются в жизнь, и мы к ним привыкнем. Нервотрепки у футболистов будет меньше. Они будут доверять судейской системе.