Сборную России прогнали сквозь строй и отстегали плетями. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о драматичном поражении сборной России от Мексики.

Нытиков настоятельно прошу этот текст не читать. Здесь не будет претензий к арбитру Ирматову, равно как к судьям на видеоконтроле. Ни по поводу не назначенных в ворота Мексики пенальти, ни по поводу второй желтой карточки Жиркову. Здесь будет только благодарность, и ничего кроме благодарности, этому матчу. За то, что он случился в биографии нашей команды. И соперникам мексиканцам – одной из самых искушенных, закаленных и стойких сборных в мире (в силу плотнейшего и разнообразного ее международного календаря). Мексика дала нашим блистательный пример от противного. Эту-то команду ничто уже не может вышибить из седла, то есть – из своей игры. Все три своих матча в России она отыгрывалась. Влегкую. Глазом не моргнув и бровью не поведя. Вот какими должны стать мы. Только путь к этому – как до линии горизонта.

Что это было в Казани? Нытик скажет: ужас! Мало неназначенных пенальти. Так еще и жуткий, на ровном месте, просчет Акинфеева. Еще и удаление Жиркова…

А я скажу, что это было нечто радикально другое. Противоположное ужасу. Попытка полноценно прописаться в футбольном сообществе сильных – куда мы в последние годы разве чем эпизодически заглядывали через порог. Проверка боем для несмышленого салаги. Сдюжит, не сломается под экстремальными испытаниями - или кишка тонка?

Все это было очень по-взрослому. И иначе с нашей сборной, наверное, и нельзя. Потому что ее в этом самом сообществе сильных уже давно, как говорится, не стояло. И потому еще, что игроки наши наивно принесли с собой на попытку прописки вольные и нежные привычки из премьер-лиги – это я про эпизоды с неназначенными якобы пенальти. А по-взрослому – так: можешь удержаться на ногах – не вались мешком. Или, как вариант: чтобы заслужить право на подобные льготные пенальти, надо сперва наработать авторитет среди сильных футбольного мира. Коего у нас нет пока хотя бы по минимуму.

В матче с Мексикой сборную России прогнали, такое чувство, сквозь концентрированный строй самых неприятных обстоятельств и хорошенько отстегали. Больно. До конвульсий.

И теперь имеет значение только одно: что вынесут из этого болезненного опыта все те, кого он задел за живое.

Наша команда действительно провела абсолютно лучший тайм за все время работы со Станиславом Черчесовым.

Это был футбол, в который главная команда России ОБЯЗАНА играть ВСЕГДА. Больше двигаться, чем соперник. Быть смелой до дерзости. Быть в полном составе высокотонизированной, без единого исключения.

Но! Я совсем, знаете, не уверен, что даже без ошибки Акинфеева, вогнавшей команду в состояние грогги, она бы выдюжила полный матч на тех же оборотах, что и первый тайм. У нее попросту нет нужного запаса прочности, выносливости и драйва. Она с Мексикой, пожалуй, попыталась прыгнуть выше головы. Тем больней оказалось падать.

Смотрите, как мы пропускали на Кубке конфедераций. Ведь давали трещину самые надежные звенья. Не успевали за рывками оппонентов ростовчане Кудряшов и Ерохин, хотя казалось, Бердыев приучил их ставить преграду-баррикаду при любых обстоятельствах и перед кем угодно. И - элементарно недорассчитал, причем не единожды, Акинфеев – казалось, безоговорочный лидер команды именно по части чтения игры и гроссмейстерского расчета.

Больно, даже мучительно больно. Но нам нужно пытаться вновь и вновь – играть так, как в первом тайме с Мексикой. И, да, мы снова и снова будем получать плетей. Но только когда мы выдюжим наконец и выиграем один такой матч из пяти, три из десяти – тогда мы получим право на какое-то к себе уважение.

А впрочем, есть и другой выход из положения. Больше туда, к сильным, не соваться.