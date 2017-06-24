Черчесов: Убежден, что Акинфеев будет доставлять удовольствие своей игрой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Мексики и вылета с Кубка конфедераций ответил на вопросы журналистов.

- Получился интересный матч. Нам была необходима победа, поэтому в первые минуты делали максимум для того, чтобы повести в счете. И нам это удалось. К сожалению, потом пропустили необязательные голы. Они, конечно, всегда необязательные, но… А во втором тайме, играя вдесятером, старались усилить атаку, чтобы сравнять счет. Оголили тылы, но не получилось забить. Однако, похвалю команду за то, что выложилась до конца. Сделал все, что могла в той ситуации, - сказал Черчесов.

- Перед матчем прошла информация, что в случае невыхода из группы вас могут уволить. Готовы к отставке?

- Уточните, откуда такая информация.

- Источник не вправе называть, - отказался коллега.

- Сейчас самый модный журналист этот, так называемый, «источник». Я с удовольствием работаю и буду работать дальше. Причем, лучше, чем сейчас.

- Южная Корея в 2001 году тоже не вышла из группы на Кубке конфедераций. А спустя год взяла бронзу ЧМ. Какие слабые стороны нужно исправить?

- Не стал бы проводить здесь параллели. Но спасибо, что напомнили. Я, кстати, об этом знал. Самое главное то, с чего начали. Мы сделали качественный скачок – и нельзя останавливаться. Спокойно сделать общий анализ. И, уверен, будем еще прибавлять. Все-таки 75 процентов наших игроков до этого момента не играли на таких больших турнирах. Надеюсь, появятся и новые имена.

- Повлияет ли невыход из группы на энтузиазм болельщиков перед ЧМ?

- Думаю, нет. Мы постараемся сделать так, чтобы контрольные матчи играть с топ-соперниками. Есть несколько идей по этому поводу. Повторюсь, определенные симпатии мы уже завоевали. ДА, есть технические вещи, которые не получаются. Но по самоотдаче, по тому, что ребята играли сердцем, никаких вопросов быть не может.

- Как бывший вратарь можете объяснить ошибку Акинфеева? Он проваливает уже второй крупный турнир. Рассчитываете ли вы на него в будущем?

- Если честно не видел пока повтора момента, а в игре в этот момент был занят другим. Но просчеты бывают у каждого игрока. От этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим. Жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что Акинфеев также будет в национальной команде. И будет доставлять удовольствие своей игрой.

- Злитесь ли вы на видеоарбитра? Судья не назначил два пенальти – на Жиркове и Смолове, - был уверен иностранный журналист.

- Злиться как-то нет времени. Честно говоря, не видел еще повтора. По ходу игры и по динамике моментов чувствовал, что там может быть пенальти. Но, не знаю, смотрелся ли первый эпизод видеоарбитром. Нам ведь не докладывают. Но если пенальти были, но не назначили, тогда смысл вообще в этих видеоповторах? А если не было, тогда никаких вопросов. Не хотел бы сейчас об этом дискутировать. Моя работа – это руководить командой.

- Мексиканцы в защите оставляли много свободных зон. Не ожидали этого?

- Естественно, мы изучали соперника. Это быстрая и техничная команда. Неслучайно они чемпионы своего континента. А насчет зон – но для того, чтобы они освобождались, мы тоже кое-что делали. Правильно открывались. Но надо было еще лучше.

- После Португалии вы выглядели раздраженным. Сейчас – спокойным. Что вы чувствуете после вылета из турнира?

- Ничего не чувствую. Нужно спокойно анализировать случившееся. А насчет раздраженности на прошлой пресс-конференции, я специально пересмотрел ее. И не увидел того, о чем вы говорите. Был злым и сухим. И ответы были такими же – четко и по делу. Но кто как это воспринял – тут я советовать не могу. Наверное, это мой просчет, что не так показал свои эмоции.

- Довольны игрой господина Васина? – спросил коллега.

- С каких пор он господин? Футболист Васин вы имеете ввиду? Такой есть. Он недавно появился в сборной, хотя игрок уже немолодой. Мы на него рассчитываем – он и в ЦСКА играет на важной позиции. Убежден, что с каждой игрой на таком уровне он будет прибавлять.

- Какой из трех игр на турнире вы довольны в большей степени? И почему?

- В какой-то степени – всеми тремя. Но хочется большего. В первой игре радует результат, но были моменты, когда мы играли не так, как надо. Во втором матче важно было выдержать в моральном плане. Пропускать на восьмой минуте – непросто. Это спутало нам карты. И в плане психологии, и тактики. Но во втором тайме выровняли игру, могли сравнять счет. Этот отрезок мы перенесли на начало матча с Мексикой. Поэтому движемся в правильном направлении. Убежден, будем продолжать в том же духе.