«Если бы судейство было объективное, то медалей могло и больше быть»

Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков в беседе с корреспондентом «Советского Спорта» подвел итоги чемпионата Европы в Харькове.

- Чемпионат Европы закончился: два золота, два серебра, одна бронза в копилке сборной России. Удачно сложился турнир?

- Тот план, который мы ставили на этот чемпионат, мы выполнили. Даже немного перевыполнили. Если бы еще было объективное судейство, то медалей могло и больше быть и немного другой пробы.

- Что получилось и что не получилось у нашей сборной на этом чемпионате?

- Получилось практически всё, что мы хотели сделать. Нашли оптимальный состав боксеров, хорошо поработали с ребятами на двух сборах. Поэтому и результат такой.

- Многие отмечают хорошую обстановку в сборной. Эта заслуга тренерского штаба?

- И ребята, и тренерский состав – настоящие профессионалы, а когда есть коллектив, когда есть единый кулак, тогда и побеждать легче.

- Какой бой для Вас, как тренера, был самым тяжелым на этом чемпионате?

- Меня очень порадовал Габил Мамедов. То, что он сегодня сделал, заслуживает большого уважения. Умница! Все бои тяжелые. Всегда тяжело начинать чемпионат, потом уже легче становится.

- Со стороны показалось, что Мамедов сегодня выиграл бой.

- Вот Вам показалось, и мне показалось (улыбается), но судьям, видимо, так не показалось.

- Когда начнете подготовку к чемпионату мира в Германии?

- 13 июля у нас начинается сбор в Кисловодске, потом едем в Сочи, а оттуда сразу в Германию. Будем тренироваться, готовиться.