«Если бы судейство было объективное, то медалей могло и больше быть»
Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков в беседе с корреспондентом «Советского Спорта» подвел итоги чемпионата Европы в Харькове.
- Чемпионат Европы закончился: два золота, два серебра, одна бронза в копилке сборной России. Удачно сложился турнир?
- Тот план, который мы ставили на этот чемпионат, мы выполнили. Даже немного перевыполнили. Если бы еще было объективное судейство, то медалей могло и больше быть и немного другой пробы.
- Что получилось и что не получилось у нашей сборной на этом чемпионате?
- Получилось практически всё, что мы хотели сделать. Нашли оптимальный состав боксеров, хорошо поработали с ребятами на двух сборах. Поэтому и результат такой.
- Многие отмечают хорошую обстановку в сборной. Эта заслуга тренерского штаба?
- И ребята, и тренерский состав – настоящие профессионалы, а когда есть коллектив, когда есть единый кулак, тогда и побеждать легче.
- Какой бой для Вас, как тренера, был самым тяжелым на этом чемпионате?
- Меня очень порадовал Габил Мамедов. То, что он сегодня сделал, заслуживает большого уважения. Умница! Все бои тяжелые. Всегда тяжело начинать чемпионат, потом уже легче становится.
- Со стороны показалось, что Мамедов сегодня выиграл бой.
- Вот Вам показалось, и мне показалось (улыбается), но судьям, видимо, так не показалось.
- Когда начнете подготовку к чемпионату мира в Германии?
- 13 июля у нас начинается сбор в Кисловодске, потом едем в Сочи, а оттуда сразу в Германию. Будем тренироваться, готовиться.