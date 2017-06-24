Ни слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налоги

Криштиану и Сантуш ругали газон стадиона «Санкт-Петербург», а тренер новозеландцев искал позитив и в поражении 0:4.

Первым на послематчевую пресс-конференцию пришел лучший игрок матча Криштиану Роналду. Португалец получил эту награду уже третий матч подряд и по регламенту должен пообщаться с прессой.

После ничьей с Мексикой он проигнорировал эти правила, а после победы над Россией пришел, дал комментарий по игре и ушел из зала. Что-то похожее было и в этот раз: представитель ФИФА, который вел пресс-конференцию, задал один вопрос, но совсем не тот, который хотели услышать все любители футбола.

– Мы провели хороший матч. Я помог своей команде: забил первый гол. Хотели решить исход игры в первом тайме и у нас это получилось. Кстати, поле в Петербурге сложное, газон тяжелый, лучше играть просто было невозможно. Но мы выполнили свою цель, поздравляю всех португальцев.

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– Какие у вас ожидания от полуфинала?

– Мы знаем, что у нас в любом случае будет очень сильный соперник. Мы выполнили нашу первую цель – вышли из группы. Теперь будем стараться пройти в финал, – сказал Роналду и закончил пресс-конференцию, не услышав вопроса про «Реал» и налоги.

На место Роналду пришел главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

– Мы знали, что может быть сложно, потому что видели игру новозеландцев с мексиканцами. У этой команды свой подчерк, они создали немало проблем свои соперникам, поэтому я предупреждал своих игроков, что эти парни будут бороться до конца. В целом, наша команда отлично сыграла и справедливо победила. При этом новозеландцы должны были забить, но наш вратарь сыграл просто отлично.

– Отсутствие Пепе в полуфинале – плохая новость для вас. Не думали ли вы его заменить?

– Луиш Нету готовился к выходу на замену, но новозеландцы хорошо начали второй тайм, поэтому я решил не рисковать. Если бы мы пропустили, игра могла пойти по-другому. Мы подумаем, кем заменить Пепе в полуфинале.

– Криштиану Роналду сказал, что поле было тяжелое. Как вам стадион?

– Стадион просто прекрасный. Жаль, что с покрытием есть небольшие проблемы. Надеюсь, за неделю недочеты устранят. Уверен, сотрудники ФИФА и рабочие стадиона сделают все, чтобы поле было готово.

– Как бы вы оценили поддержку трибун?

– Я дважды играл в Петербурге в качестве тренера, да и бывал на матчах зрителем. Стадион «Зенита» всегда полон, петербуржцы любят хорошее футбольное зрелище. Думаю, добавила болельщиков и возможность увидеть Криштиану Роналду.

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Главный тренер Новой Зеландии Энтони Хадсон, несмотря на поражение, был в неплохом настроении и искал только положительные моменты.

– На этом турнире мы научились тому, что ошибки не прощаются. Матч мы начали очень хорошо, но в середине тайма позволили сопернику забить два мяча. При этом самое главное то, что мы не сдались, а боролись до самой последней минуты. Несмотря на результат, было много позитивных моментов. Мы создали восемь голевых ситуаций против одной из лучших команд мира. Да, могли, возможно, сыграть чуть осторожнее, но мы не стали это делать.

– Считаете ли вы сборную Португалии главным фаворитом турнира?

– Португалия, в отличие от Германии, играет на этом турнире основным составом. Нам было очень приятно, что соперник проявил уважение и выставил на матч против нас всех своих звезд, несмотря на то, что некоторые из них могли получить вторую желтую карточку. Очень уважаю соперника за это решение. Думаю, португальцы действительно одни из фаворитов всего кубка.

– Болельщики сборной России аплодировали вам. Что значит для вас это признание?

– Это было просто замечательно. Невозможно объяснить, как мы ценим такую поддержку местной публики. С одной стороны, наши футболисты заслужили это, но, с другой стороны, мы не достигли результата, поэтому это тепло болельщиков не может полностью восполнить все наши ожидания. Мы не приехали сюда проигрывать, но мы на правильном пути. Кубок конфедераций это показал, – закончил Хадсон и под аплодисменты журналистов покинул зал.

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