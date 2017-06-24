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Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву

Евгений Ловчев, Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву
Фото: «Советский спорт»

Эксперт «Советского спорта», лучший футболист чемпионата СССР 1972 года – о поражении сборной России от Мексики (1:2) и итогах Кубка конфедераций для нашей команды.

- Меня засыпали вопросом, по игре ли результат матча Россия – Мексика? Еще раз отвечаю: по игре, по делу. Как я не раз отмечал, мы, как ни прискорбно, ниже классом мексиканцев. Если в матче с Португалией наши достойно провели последние 15-20 минут, то на этот раз их хватило на полчаса. До первого пропущенного мяча. После ответного гола сборная России как-то сникла. Мы наступили на старые грабли. Защитники допустили типичную для них ошибку, проспали за своими спинами соперника. Теперь это сделал Ерохин, хоть он и не защитник, а пришел в свою штрафную помочь обороне.

Грубые промахи допускают все центральные защитники сборной – Васин, Джикия, Кудряшов. Первый из них потерял мяч у своих ворот в дерби со «Спартаком», что привело к решающему голу. Второй позволил забить форварду «Зенита» Дзюбе. А Кудряшов – Криштиану Роналду. Поверьте, эти ребята продолжат ошибаться. Потому что далеки от приличного международного уровня. Надо ли в этой ситуации задуматься о возвращении в сборную ветеранов Игнашевича, братьев Березуцких? Может, и стоит. Хотя они и потеряли скорость. Но этот ход называется «вперед – в будущее». Конечно, решать тренерам во главе с Черчесовым. Но они же провозгласили курс на омоложение, на каждом углу заявляют о строительстве новой команды…

Из молодых выделю Головина, он едва ли не единственный в нашей сборной, кто настроился на волну современного футбола, где во главу угла ставится интенсивность игры. Хороший мальчик, старательный, и мастерством не обделен. А наш распиаренный нападающий – средненького класса. Какая ему Германия, куда он хочет уехать. С португальцами и мексиканцами его не было видно. Имею в виду Смолова.

Теперь об Акинфееве. Я всегда говорил, что он наш железобетонный первый номер, лучший вратарь. Однако начиная с чемпионата мира в Южной Африке, стал грешить ошибками в самые ответственные моменты. Ошибками, которые убивают, после которых у его товарищей опускаются ноги и руки. В чем причина? Думаю, Игорь переварился во внутреннем котле. Ему раньше нужно было уехать в зарубежный клуб, сменить обстановку.

От ошибок никто не застрахован, даже такая глыба, как Лев Яшин. Надо помнить: вратарские ляпы на виду, их рассматривают под микроскопом, их все обсуждают в первую очередь. Кто потом вспомнит о промахе Смольникова с пяти метров? А об ошибке Акинфеева долго будут говорить. В этой связи наши тренеры должны задуматься о его замене. Есть в сборной обойма вратарей – Беленов, Гилерме, Габулов, в «Зените» появился многообещающий высокий парень, который в конце чемпионата России получил травму.

Не люблю затрагивать тему судейства, но об арбитре из Саудовской Аравии не сказать не могу. Он свистел в пользу мексиканцев. Дело даже не в неназначенных пенальти. Просто он за одни и те же прегрешения наших наказывал, а гостей прощал. Так что рассчитывать на домашнее судейство на чемпионате мира 2018 года рассчитывать не стоит.

Если оценивать выступление сборной России в целом, то я бы поставил ей плохую отметку. Желания много, но класса нет. Потому что наш чемпионат, что бы там ни говорили, слабый.

Грубая ошибка Акинфеева (видео) 

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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