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Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человек

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человек
Фото: «Советский спорт»

Что говорили футболисты после матча Мексика – Россия (2:1).

«ПЕНАЛЬТИ – СТОПРОЦЕНТНЫЙ»

Акинфеев подвел - без вопросов. Хотя впереди было больше получаса игры. Достаточно времени, чтобы всем все доказать. Но не получилось – или не смогли. Другое дело, что лидер команды не имеет права совершать подобные ляпы. Но уж совершил, что поделать?

Важно отметит, что, несмотря на это, он остановился в микст-зоне и ответил на вопросы журналистов. Это, поверьте, сильно. Сами бы так смогли?

- Вы обсуждаете тот эпизод, понимаю, это работа журналиста - ничего страшного. А выглядело это так, как все видели. Мяч долго летел, соперник рванул к нему - и гол. Одна наша ошибка... Больше нечего сказать, - говорит Акинфеев.

- Готовы к масштабной критике?
- Пожалуйста, критикуйте. Говорите, что будет негатив со всех сторон? А что, мне пойти и повеситься теперь?

- На что мы способны на ЧМ?
- Пока рано говорить об этом. Сначала нужно выйти из группы. Думаю, если мы будем продолжать в том же ключе, то все получится. При должной поддержке. Конечно, нас есть за что критиковать, но имеются и позитивные моменты, кто бы что ни говорил. Нужно уважать друг друга. Счет на табло, но, думаю, хоть какая-то, но игра появилась. А итоги подведут те, кто должен.

- Чего не хватило для нужного результата? Большего количества голов, - говорит Федор Смолов. - Моменты были. Плюс необязательны мячи пропустили, что первый, что второй. Не скажу, что они вытекали из логики игры. Очень грустно вылетать. Искренне благодарен всем тем, кто поддерживал нас и верил. Поверьте, мы переживаем больше всех.

- Мексиканцы удивили чем-то?
- Мы к ним готовились. Скажу откровенно: игра давалась не так тяжело, как с португальцами. Но не смогли реализовать свои моменты. И судья не дал стопроцентный пенальти на мне. Защитник толкнул в спину и ударил по опорной ноге. Поэтому я и упал – а так собирался бить по воротам. Касание было – это факт. Я вообще не симулирую.

- Какой матч для сборной лучший на турнире?
- С Новой Зеландией, наверное. Кто-то скажет, что это не такой сильный соперник. Но мексиканцы, например, их с большим трудом одолели.

«ЗЛОГО УМЫСЛА НЕ БЫЛО»

- В первом тайме у нас многое получалось, - говорит Александр Самедов. - И вторую половину начали хорошо. Но пропустили обидные голы. Очень сильно разочарованы.

- Первый тайм – идеал? На данный момент.
- Мы создали пять-шесть моментов, а реализовали всего один. Было неприятно при достойной игре пропускать такие нелепые мячи. Больше, если честно, нечего сказать. В концовке старались вернуться в игру, порадовать болельщиков…

- Был пенальти на Жиркове?
- Считаю, стопроцентный фол был на Смолове. Не понимаю, почему судья не поставил пенальти. Был ведь видеоповтор, на котором все четко видно.

- Хорошая игра, были моменты для того, чтобы сравнят счет - и даже после моего удаления. Наверное, немного не повезло, - говорит Юрий Жирков.

- Команда занервничала после того, как мексиканцы забили?
- Не знаю. Старались играть в свой футбол. Может, сказалось мое удаление. Подвел команду.

- Намеренно фолили?
- Злого умысла ударить не было. Это все, что могу сказать. Пока сам не видел повтор.

«РУССКИЕ НЕПЛОХО ГОТОВЫ ФИЗИЧЕСКИ»

- Россия – очень непростой соперник, хозяева турнира. Их команда очень неплохо готова физически, - говорит вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. – Но мы чувствовали себя уверенно. После того, как стали проигрывать, не занервничали, а продолжили играть по плану. И перевернули игру. Публика болела против нас, но мы выстояли. И победили. Нам есть над чем работать. Кого хотим в полуфинале? Любой соперник будет непростым – и Германия, и Чили.

- Россия, на самом деле, мощная, достойная команда. Бегут ребята здорово, - сказал Хаврьер Эрнандес. – Мы победили не из-за везения. Мы работали для этого все 90 минут. Чили или Германия? Нам все равно.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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