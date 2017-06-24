Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.

Мы об этом говорили вчера. Чтобы обыграть Мексику, превосходящую нас во всех известных футбольных компонентах, надо прыгнуть выше головы и зависнуть в воздухе минут на 90. Или хотя бы на 85. Помогло бы нетривиальное тренерское (тактическое или кадровое) решение, нашедшее на кого-то (хотя бы на кого-то одного, как на Аршавина девять лет назад) вдохновение, потрясающая «физика», точные фланговые подачи, самоотдача и удача в придачу! Нужен был подвиг.

К моему удивлению, в первом тайме сборная была к этому близка. Ничего нового наш тренер, конечно, не предложил, но механизм работал, и ниже я объясню почему. Вдохновение поймал Жирков, который каким-то немыслимым образом успевал везде, но главное – делал то, чего сборной так не хватало в предыдущем матче, – обострял игру. А «физика» и раньше была в порядке. Собственно, у физкультурной команды, а это про нас, она не может быть не в порядке: «физика» – то немногое, что у таких команд есть.

А вот удача повернулась к нам тем местом, каким энергично крутят на сцене звезды шоу-бизнеса. Сидишь и думаешь: ведь мог же судья дать пенальти в одном из двух спорных эпизодов, а Смольников с Ерохиным могли бы доказать всем, что обидное слово «дерево» вовсе не про них. Или дело здесь не в удаче, а в исполнительском мастерстве? Командно, получается, прибавили и можем что-то показывать хотя бы вспышками, но технику, которая формируется в детско-юношеском футболе (а порой – Богом), уже не изменить.

До пропущенного гола играли здорово. Правда, нельзя сказать, что Мексика показывала всю свою мощь. Но это ее проблемы. А после гола Араухо команда съежилась, хотя и не запаниковала. Было видно, что парни очень обрадовались, поведя в счете, и испугались, когда счет сравнялся – они адекватно оценивали свой уровень и осознавали, что забить еще и не пропустить будет архисложно, учитывая тактические ловушки и разницу в классе. Но лезли вперед, бились. Вот за такую игру точно не должно быть стыдно.

* * *

Стыдно должно быть Акинфееву, который вновь подвел сборную на крупном турнире. Он и выручал, это правда. Но он и должен выручать – работа у вратаря такая. А привозить голы права не имеет. И десяток сэйвов, даже таких, какие были в матче с Португалией, не смоют одну роковую ошибку, подобно той, что он совершил сегодня. Такое случалось и раньше, на чемпионате мира, но на этом никогда не акцентировали внимание и даже наоборот – разворачивали пиар-кампанию по реабилитации нашего великого вратаря.

Проблема назрела давно. И лучшее, что может сделать Акинфеев, – последовать примеру Игнашевича и Василия Березуцкого, завершивших карьеру в сборной. Потому что если он этого не сделает, то и дальше будет стоять в воротах и привозить такие судьбоносные голы. А эксперты, конечно же, будут рассказывать о том, что это лучший вратарь страны, многие им поверят, и это зомбирование массового сознания будет длиться еще много лет. Хотя правда в том, что Акинфеев – средний вратарь. Сильные умеют играть на выходах.

Я по ходу матча листал свою ленту в твиттере. И вот после конфуза Акинфеева люди всерьез задавались вопросом: а кто вместо него? Причем не только простые болельщики, но и коллеги. Словно нет чемпионата России, где играют как минимум еще два десятка вратарей. Да и зачем на них смотреть, если уже лет десять нас убеждают в том, что лучше Акинфеева нет и быть не может? Тренеры сборной в том числе. Хотя Черчесова этот вопрос, кажется, вообще не волнует. Достаточно посмотреть на заявку, чтобы это понять.

* * *

Признаюсь: мне жалко Станислава Черчесова. Как бывает жалко людей, попавших в беду. Посмотришь на его лицо после второго пропущенного гола, заглянешь в эти грустные глаза – и вся накопившаяся за год злоба, все вопросы и претензии тут же улетучиваются. Хочется подойти и сказать: мужик, держись! И добавить что-то про «наш уровень», что в таких случаях всегда успокаивает. Ведь это не только его беда, а наша общая. И не Черчесов поставил себя у руля сборной. Его поставили. Или подставили. Запутаешься тут.

Но Черчесову надо уходить. За год в сборной, может быть, и произошли какие-то позитивные перемены, как говорят. Сам я не знаю, поскольку предпринял нечеловеческие усилия, чтобы забыть сборную Леонида Слуцкого на Евро-2016. Не с чем сравнивать. Но даже если это и так, наметившегося за год прогресса все равно недостаточно. Если суммировать минуты, в течение которых наша команда показывала живой, симпатичный футбол, то вряд ли их наберется больше пары сотен. Из 12 матчей. Это очень мало.

Мы можем показывать осмысленный атакующий футбол, но только вспышками. Хотя это еще полбеды. Плохо то, что играем так, только если позволяют. Так было в спарринге с Чили, так было и сегодня. Если соперник атакующий, распахивающий коридоры в своей зоне – что-то начинает получаться. Но если попадается прагматичный, любящий насытить центр или окопаться в обороне – выходит что-то кошмарное, унылое и обреченное. Потому что класс команды остается низким. Она мало что умеет. Не обучили.

С уходом Черчесова, конечно, ничего кардинально не изменится. С этим поколением чемпионами мира мы не станем и вряд ли выйдем даже из группы. Что делать? Наверное, стоит еще больше ужесточить лимит на легионеров и поднять зарплату обладателям правильных паспортов, а параллельно с этим разбрасываться лозунгами о «школах», «массовости», «популяризации» и прочем, что всегда остается лишь словами. Тут надо хорошенько подумать, все слишком сложно. Но Виталий Мутко – голова! Разберется.

Зато новый тренер, если повезет, хотя бы будет знать, что надо делать. У него будет четкая и понятная стратегия, он будет трезво смотреть на состав, в котором не найдется места для Шишкина в опорной зоне и Тарасова с Габуловым в заявке. Это уже будет шаг вперед. Черчесов, судя по прошедшему году и увиденному в 12 матчах, то ли не знал, что ему делать, то ли не смог желаемое воплотить. А год – это очень приличная дистанция, даже для сборной. За это время рождаются новые команды. Наша так и не родилась.