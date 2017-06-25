«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем «Канело» Альваресом и прокомментировал слова Флойда Мэйвезера, который считает мексиканца фаворитом схватки.
Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
– Геннадий, расскажите, что означала бы для вас победа
над Саулем Альваресом?
– Это было бы грандиозно. Это новая ступень для меня, потому что я знаю каков Канело и все знают кто он. Этот бой важен не только в плане моей карьеры, он войдет в историю бокса. Кто бы не победил, он станет великим чемпионом.
– Наверняка, вы рассчитываете на свою победу.
Расскажите, какие у вас преимущества перед «Канело»?
– Очевидно. У меня больше опыта боев в среднем весе (160 фунтах). Средний дивизион – место особенное. Чемпионов в этом весе все помнят. Могу назвать Шугара Рэя Робинсона, Марвина Хаглера, Карлоса Монсона. Легендарные чемпионы. Бернард Хопкинс тоже вышел из среднего веса. Это особая категория.
– Геннадий, Альварес был вашим спарринг-партнером. Вы
не можете не помнить совместных тренировок.
– Конечно. Помню. Шесть лет назад у нас был спарринг. Бой и спарринг – разные вещи. У меня остались хорошие воспоминания о том времени.
– Как Канело изменился за прошедшие годы?
– Они прибавил в скорости, в технике. Он немного особенный парень. Не обычный, уж точно.
– Насколько сильно отличается от Келла Брука
и Дэнни Джейкобса?
– У него на 100% другой стиль. Это точно не Джейкобс.
– Что вы думаете о болельщиках, которые после боя с
Джейкобсом сказали, что Головкин прошел свой пик и сдал в последних боях?
– Нет, я чувствую себя прекрасно. Может быть, я выглядел плохо, но я чувствую себя прекрасно .И я заключил сделку с Golde Boy (промоутерская компания - прим. ред) и «Канело».
– Флойд Мэйвезер сказал, что бой с вами стал бы для него самым простым в карьере.
– Это ничего не значит. Ровным счетом ничего. У нас новая история
– Тем не менее., Флойд считает, что Канело сможет вас
победить. Что скажете на это?
– Флойд очень много говорит. Он не промоутер и тем более не промоутер Канело. Почему он говорит? Не знаю. Спросите его.
– Как вы планируете победить Канело?
– У меня есть пара идей. Я их покажу.
– Это будет ваш последний бой?
– Возможно. Это самый популярный вопрос моей жены. Каждое утро она меня спрашивает: «Гена, это твой последний бой?» Она хочет больше времени проводить со мной. Но я отвечаю: «Это мое дело, а не твое дело. Это моя работа».
– Вы расстроене тем, что Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор проведут свой
супербой за три недели до вашего супербоя?
– Абсолютно нет. Совсем. Я сосредоточен только на своем бое и другие бои меня не интересуют.