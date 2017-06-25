«Уничтожил звезду России». Американцы — о поражении Федора Емельяненко

Сегодня рано утром состоялся турнир Bellator 180,в рамках которого выступил российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко по прозвищу Последний император. Его соперником был американец Мэтт Митрион, которого прозвали «Мясной головой».

В первом раунде Митрион одержал победу техническим нокаутом за 74 секунды. Все началось с обоюдного нокдауна, но американец быстрее смог подняться на ноги и добил Федора в партере. Судья остановил поединок.

В России сейчас кто-то будет критиковать Емельяненко, а кто-то ему посочувствует. Но это спорт. Проигрывают почти все.

Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (ВИДЕО)

А что думают о неудаче Емельяненко в США? «Советский спорт» изучил комментарии на сайтах Sherdog, MMAFighting, MMAJunkie и пришел к выводу, что на Западе не очень удивились результату схватки.

Jhohg

Ничему не удивлен. Посмотрите на Федора. Он постарел, он потерял свою форму. То, что он в свои 40 лет выходит в «клетку» - он красавчик. Но надо думать о своем здоровье. Когда прилетают такие удары, какие нонсил Митрион, можно и в кому впасть.

Elena

Болела за Емельяненко, но была уверена в победе Митриона. Федор — настоящий воин, но его годы уже давно ушли. Мне кажется, что ему пора заканчивать. Бой длится до одного удара — как только русский пропускает, то все заканчивается. Так было в бою против Мальдонадо, но там частично судьи помогли, а частично на везении вылез. Одним словом, я разочарована.

Red Fighter

Не знаю, что многие увидели в результатах Федора в Японии. Он там дрался с мешками, да и то все было обговорено заранее. В UFC он не лез, так как шансов не было никаких. В США дерутся реальные мужики, в России — старики. Смешно слушать тех, кто говорит, что Федор лучший тяжеловес за всю историю ММА.

Night Wolf

Поставил 500 долларов на победу Федора. Реально думал, что выиграю. Болван, одним словом. Старший брат предупреждал.

Big Loser

Ну проиграл и проиграл. С кем не бывает сейчас.

Kitty

ММА — кровавый вид спорта. Закрыть его нужно. И играть в гольф.

Tom457

Был обоюдный нокдаун. Если бы Федор поднялся быстрее Митриона, у него были бы шансы. А так он прозевал момент и был нокаутирован. Все вопросы не к возрасту, а к физической подготовке. Куда он там ездил? В Голландию? А как будто в Эфиопии побывал.

Otto Totto

Желаю Федору здоровья и поскорей закаончить карьеру в ММА. Особенно после боя с Митрионом. Если проигрывать Мэтту, о каких веласкесах, вердумах и оверимах говорить?

KonorKill

Средненький по силе американец Митрион уничтожил звезду России Емельяненко. Жду не дождусь, когда средненький по силе Фергюсон сотрет с лица Земли звезду Дагестана Хабиба Нурмагомедова. США сильнее России в ММА.

Cihul

Предлагаю в Bellator устроить лигу тех, кому за 40. Пусть там Емельяненко и дерется с такими же бывшими звездами, как и он. Ну правда, жалко смотреть, как его избивают от боя к бою. Это уже давно не тот Федор, что бил Ногейру и Крокопа более десяти лет назад. Заканчивай Емельяненко, ну пожалуйста...

Indya765

А я верю, что Последний император не сказал последнего слова. Он должен уйти на победной ноте.

3432ULTRA

В России нет приличного ММА. Это не спорт русских. Их спорт — гонять пьяных медведей по снегу.