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«Сердце кровью обливается…» Реакция на нокаут Емельяненко от американца (ВИДЕО)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сердце кровью обливается…» Реакция на нокаут Емельяненко от американца (ВИДЕО)
Фото: Bellator

Крах, шок, позор – какие у вас эмоции от боя Федора Емельяненко? Но давайте сдерживать себя, когда говорите о великом бойце.

А я помню совсем другого Федора Емельяненко.

Его тогда знали все и не знал никто. Бессменный чемпион по боям без правил с 2003 года. Монолитная скала, а не человек из плоти и крови. Он не мог спокойно пройти по улице в Америке, Японии, Корее – фанаты бросались на шею, умоляли об автографе.

А в России тогда Федора мало кто знал. Зато он побеждал всех подряд. Я приезжал к нему в Старый Оскол. Видел эти тренировки, слушал философию Императора.

К этому человеку сразу испытываешь теплые чувства. Говорит уважительно, плавно. Протягивает тебе свою огромную лапищу – Федя, и на «ты».

Тот зал в Старом Осколе, где на стенках и потолке местами отлуплялась штукатурка. Не знаю, может, сейчас там сделали шикарный ремонт. Наверное, Емельяненко мог бы получить в распоряжение навороченный фитнес-центр в любой точке мира. Но он любит Россию. Он не хочет никуда уезжать.

«Большой город засасывает, кружит голову от забот, - говорил мне Федор. – Я распыляюсь. А в Осколе все мое, родное. Три минуты – и я в зале. Воздух – закачаешься. Друзья, семья… Зачем все бросать? Раньше меня звали жить за границу, выступать за местные клубы в Голландии, США, Азии. Теперь не зовут. Я давно уже всем отказал. Ломать себя не хочу. Мне хорошо на родине. Черпаю энергию от земли русской, свободное время провожу на природе, хожу в баню, пью чай из трав… В какой стране такое найдешь?»

Ни в какой.

Емельяненко рассказывает эту лирику после изматывающей тренировки. Пробежка на 10 км, работа с тренером. Затем Федор добрый час мутузил манекен, отрабатывая на нем удары в голову. Из бессловесного чучелка едва не сыпались опилки. Сам Федя тяжело дышал и между подходами пил из термоса чай с шиповником.

Тогда Емельяненко готовился к бою с американцем Тимом Сильвией и объяснял мне, что находится под большой нагрузкой. Но он любит это состояние, когда тело ломит от работы и усталости. «Организм – как колодец. Чем больше из него черпаешь, тем больше добавляется. Зато на соревнованиях легко. Нельзя заниматься мало и быть чемпионом».

Он его победил, конечно. Уложил американца за 35 секунд, если мне не изменяет память.

Прошли годы, и что мы увидели потом?

Поражение от Вердума.

Поражение от Силвы.

Поражение от Хендерсона, когда Федор от апперкота потерял сознание. Потом Емельяненко скажет: «Господь не наказывает тех, кого не любит».

Перерыв в боях, возвращение. Зачем?

Возможно, из-за денег. Еще тогда Емельяненко мне рассказывал: «У нас принято раскручивать футболистов, а не тех людей, которые реально побеждают и приносят стране спортивную славу. Имею в виду не только себя, но и тяжелоатлетов, теннисистов, хоккеистов… Мой бой с Сильвией увидели в десятках стран мира. Но только не в России, где принято платить за то, чтобы тебя показали по телевизору, а не наоборот. Может, ситуация когда-нибудь изменится».

Она изменилась. Теперь Федора Емельяненко знают все. Но это уже немного не тот Федя.

Жажда спортивного азарта? Это понятно. Пока есть силы, нужно биться. Но я вспоминаю великого вратаря Владислава Третьяка, которому в 40 лет предлагали профессиональный контракт с «Чикаго». Он тогда ведь тоже уходил, пропустил несколько сезонов. А тут – показал себя на тренировке, и ему предложили пустой чек – только впиши сумму.

Третьяк отказался. Потому что имя ему дороже. Он его зарабатывал годами и не хочет просто так терять.

Сейчас я вижу, что Федор об этом не думает. У него другая философия. Может, оно и правильно. Но я назову еще одну цитату из того нашего разговора.

«Люблю сильные тексты. Например, помните вступление к фильму «Троя»? «Мы терзаемся необъятностью вечности. Захотят ли потомки знать о нас, о наших деяниях, о том, как мы жили?» - процитировал наизусть мне тогда Емельяненко.

Федя, потомки захотят. Но что они теперь вспомнят об Императоре? Смотришь на такие бои, как с американцем Мэттом Митрионом – и сердце кровью обливается.

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