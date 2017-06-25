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Почему русских разлюбили в Америке? Разбираемся в том, что случилось в Чикаго

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему русских разлюбили в Америке? Разбираемся в том, что случилось в Чикаго
Фото: Gettyimages.ru

Наших парней выбрали низко на ярмарке новичков в Чикаго. Рассказываем, каким мы запомним этот драфт новичков НХЛ.

НАШИ УШЛИ НИЗКО

Он никуда не делся. Заокеанские клубы по-прежнему не спешат высоко выбирать россиян на драфте, потому что те могут до НХЛ не доехать. И это можно понять. Вот посмотрим на драфт новичков-2015. Сколько матчей в НХЛ к этому дню провели вратарь Илья Самсонов, Александр Дергачев, Андрей Миронов, Михаил Воробьев, Кирилл Капризов, Владислав Гавриков, Зият Пайгин? Их всех выбрали на драфте еще в 2015 году, но ребята оставались в КХЛ, где продолжали карьеру.

Прошлогодний драфт – с него только защитник Михаил Сергачев провел четыре матча за «Монреаль». Так что понятно, почему форвард Клим Костин выбран только под номером 31, хотя считался лучшим полевым игроком среди европейцев. Травма плеча, пропущенный молодежный чемпионат мира, двухлетний действующий контракт с московским «Динамо» - все это отягчающие обстоятельства. И даже если игрок выступает в юниорской лиге Канады, как Никита Попугаев – его все равно берут ниже, чем ожидалось.

С другой стороны – на драфт следующего года выйдет Андрей Свечников, и его должны взять под первым или вторым номером. Если игрок – большой талант, тут уже русский фактор не работает.

ВСЕ-ТАКИ ХИШИР

Главная интрига драфта была в том, кого выберут под первым номером – канадца Нолана Патрика или швейцарца Нико Хишира. Оба – центрфорварды, ровесники. Правда, Патрик – как и Костин – пропустил молодежный чемпионат мира из-за травмы. Это слегка понизило его акции.

Но вообще «Нью-Джерси» не стал менять первый пик драфта. И выбрал именно Хишира – как было объяснено, потому что он лучше играет в обороне. Вот так впервые в истории швейцарского хоккея их парень получил первый пик. В истории России, напомним, это случалось с Ильей Ковальчуком (2001), Александром Овечкиным (2004) и Наилем Якуповым (2012).

Нолан Патрик же попал в «Филадельфию», и этим «летчики» тоже очень довольны. Но вообще на этом драфте не было таких звезд, как Коннор Макдэвид и Джек Айкел – или Остон Мэттьюз и Патрик Лайне. Это подтвердит только время, но вряд ли кто-то из нынешних юниоров через пару лет сможет завоевать «Харт Трофи» и наберет 100 очков в НХЛ, что удалось Макдэвиду.

ДИНАСТИИ

Интересно наблюдать, как на драфт выходят дети хоккеистов, которые когда-то сами были на слуху. Тот же Никита Попугаев – сын форварда Андрея Попугаева, выступавшего за московское «Динамо» и «Спартак». Папа Даниила Тарасова – известный вратарь Вадим Тарасов, которого «Монреаль» выбирал на драфте в 1999 году. Алексей Торопченко – его отец Леонид Торопченко был задрафтован «Питтсбургом» в 1993 году. Так что тут мы видим настоящие хоккейные династии.

ОБМЕНЫ

В этом смысле драфт новичков получился бурным. Российские любители хоккея вздрагивали от разрывающихся бомб. «Чикаго» отправил Артемия Панарина в «Коламбус», и теперь там нужно думать, кто будет носить номер 72 – ведь под ним выступают и Панарин, и вратарь Сергей Бобровский. Очень неожиданный ход «ястребов» - отказаться от одного из лучших бомбардиров НХЛ. Да и вообще «Чикаго» сильно перекроил свой состав.

А вот генменеджер «Тампы» Стив Айзерман еще на драфте расширения обменял в «Вегас» права на Никиту Гусева со словами: «Мы не уверены, что он приедет к нам в НХЛ». Тут тоже сработал русский фактор. Сам Гусев уверен, что следующий сезон проведет в СКА, где доработает контракт, а потом поедет на Олимпиаду. И вообще лучше дождаться 27 лет, чтобы ехать в НХЛ не как новичок, а получить хорошие стабильные деньги. У каждого – свои маневры, и Гусева легко можно понять. Но интересно наблюдать и за тем, как генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи пытается собрать тройку, которая гремела в СКА и сборной России. Есть вера, что парни смогут навести шороху и в НХЛ.

ЦИФРЫ

Всего на драфте было выбрано 217 игроков. Вот раскладка по странам:

77 – Канада
50 – США
27 – Швеция
23 – Финляндия
18 – Россия
9 – Чехия
3 – Швейцария
2 – Белоруссия, Дания, Словакия
1 – Франция, Германия, Норвегия, Словения

Канадцы, американцы и шведы нас не удивили. А то, что финны по количеству игроков обогнали Россию – это показатель того, как в Суоми развивается хоккей. Первый номер Хишира – это комплимент швейцарскому хоккею. Поверьте, профессиональные скауты клубов НХЛ просто так, от балды, игроков не берут. Это точная экспертная оценка.

ВСЕ РОССИЯНЕ НА ДРАФТЕ НХЛ

Игрок Клуб

31 ф Клим Костин «Сент-Луис»
48 ф Александр Волков «Тампа-Бэй»
70 ф Андрей Алтыбармакян «Чикаго»
76 ф Алексей Липанов«Тампа-Бэй»
80 в Кирилл Устименко «Филадельфия»
84 з Дмитрий Саморуков «Эдмонтон»
86 в Даниил Тарасов «Коламбус»
96 в Максим Жуков Вегас «Голден Найтс»
98 ф Никита Попугаев «Нью-Джерси»
113 ф Алексей Торопченко «Сент-Луис»
124 ф Владислав Кара «Торонто»
125 ф Игорь Швырев «Колорадо»
146 ф Кирилл Максимов «Эдмонтон»
156 ф Денис Смирнов «Колорадо»
176 ф Павел Колтыгин «Нэшвилл»
178 ф Андрей Светлаков «Миннесота»
205 з Егор Зайцев «Нью-Джерси»
212 ф Иван Чехович «Сан-Хосе»

Швейцарец Хишиер – первый номер, Костин достался «Блюзменам». Все о драфте НХЛ

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