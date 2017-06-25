Агент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛ
Футбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем сезоне в ФНЛ.
– Олег, хотелось узнать ваше мнение о
предстоящем сезоне в ФНЛ. Фавориты,
аутсайдеры, где ждать крупные трансферы?
– Наступающий сезон будет еще интересней, чем предыдущий. Так как, в отличие от прошлого сезона, в стартующем очень много команд, которые ставят задачу – выход в премьер-лигу. В первую очередь, это «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Балтика». Так же будут бороться «Тамбов» и «Шинник». Очень интересно будет посмотреть на новый сезон Черевченко в «Балтике». Он спас команду от вылета. Сейчас калининградцев ждет качественное усиление и хорошее финансирование. «Тамбов» с Талалаевым, который тоже принял команду по ходу чемпионата и едва не вывел ее в стыковые матчи из подвала турнирной таблицы. Немного удачи и могли быть вместо Хабаровска в стыках. Очень интересно будет посмотреть на «Енисей» с Аленичевым и «Оренбург» с Кецбая.
– Как
Вам это довольно неожиданное для всех
назначение?
– Экзотика. Посмотрим. Мне кажется, качественный выбор.
– Шансы Дмитрия Аленичева в «Енисее»? Будут ли
«стеночки-забегания, дух и кружева»?
– Первое – Аленичев соскучился по работе, а второе – «Енисей» – очень амбиционный проект. Красноярск – футбольный город, который должен быть представлен в премьер-лиге.
– Аргументируйте.
– Это богатый регион. Команду обожают, отличное финансирование.
– Хабаровск вышел в премьер-лигу с
гораздо меньшими финансовыми возможностями.
– Сравнивать команды не корректно. У каждой свой путь развития. Красноярск скоро примет Универсиаду, они сейчас реконструируют стадион, у команды прекрасный манеж, стабильная финансовая ситуация, желание руководства края развивать команду, плюс хороший состав. Относительно тренерских качеств Аленичева, он всем все доказал с «Арсеналом». Все говорят о провале в «Спартаке», но с другой стороны, так просто московский клуб не возглавишь. Аленичев это место заслужил своей работой в Туле. За три года вывел команду из КФК в премьер-лигу. В ФНЛ и РФПЛ он играл с одним из самых скромных бюджетов. У половины команд ФНЛ сейчас бюджеты больше. А Тула боролась до последнего и могла остаться. И к тому же, какой провал, если красно-белые выполнили задачу на сезон – попали в еврокубки.
– Новый вызов Андрея Тихонова в городе,
где его помнят и любят. Как думаете,
получится у него в Самаре?
– Андрей Валерьевич прекрасно проявил себя в «Енисее». Я уже говорил, что «Крылья» и «Оренбург» – два главных фаворита будущего сезона и по составу, и по амбициям руководства. «Енисей» Тихонова с более чем скромным составом вышел в стыки. Мало кто вспоминает, что практически этот же состав, год назад вылетел из ФНЛ во второй дивизион. Лишь то, что отказались, по финансовым причинам, команды ПФЛ выходить в дивизион выше, сохранило место «Енисею».
– Клубы ФНЛ еще
взорвут трансферный рынок?
– Команды уже практически укомплектованы, но я жду в ближайшее время пару громких трансферов.