Агент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛ

Футбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем сезоне в ФНЛ.

– Олег, хотелось узнать ваше мнение о предстоящем сезоне в ФНЛ. Фавориты, аутсайдеры, где ждать крупные трансферы?

– Наступающий сезон будет еще интересней, чем предыдущий. Так как, в отличие от прошлого сезона, в стартующем очень много команд, которые ставят задачу – выход в премьер-лигу. В первую очередь, это «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Балтика». Так же будут бороться «Тамбов» и «Шинник». Очень интересно будет посмотреть на новый сезон Черевченко в «Балтике». Он спас команду от вылета. Сейчас калининградцев ждет качественное усиление и хорошее финансирование. «Тамбов» с Талалаевым, который тоже принял команду по ходу чемпионата и едва не вывел ее в стыковые матчи из подвала турнирной таблицы. Немного удачи и могли быть вместо Хабаровска в стыках. Очень интересно будет посмотреть на «Енисей» с Аленичевым и «Оренбург» с Кецбая.

– Как Вам это довольно неожиданное для всех назначение?

– Экзотика. Посмотрим. Мне кажется, качественный выбор.

– Шансы Дмитрия Аленичева в «Енисее»? Будут ли «стеночки-забегания, дух и кружева»?

– Первое – Аленичев соскучился по работе, а второе – «Енисей» – очень амбиционный проект. Красноярск – футбольный город, который должен быть представлен в премьер-лиге.

– Аргументируйте.

– Это богатый регион. Команду обожают, отличное финансирование.

– Хабаровск вышел в премьер-лигу с гораздо меньшими финансовыми возможностями.

– Сравнивать команды не корректно. У каждой свой путь развития. Красноярск скоро примет Универсиаду, они сейчас реконструируют стадион, у команды прекрасный манеж, стабильная финансовая ситуация, желание руководства края развивать команду, плюс хороший состав. Относительно тренерских качеств Аленичева, он всем все доказал с «Арсеналом». Все говорят о провале в «Спартаке», но с другой стороны, так просто московский клуб не возглавишь. Аленичев это место заслужил своей работой в Туле. За три года вывел команду из КФК в премьер-лигу. В ФНЛ и РФПЛ он играл с одним из самых скромных бюджетов. У половины команд ФНЛ сейчас бюджеты больше. А Тула боролась до последнего и могла остаться. И к тому же, какой провал, если красно-белые выполнили задачу на сезон – попали в еврокубки.

– Новый вызов Андрея Тихонова в городе, где его помнят и любят. Как думаете, получится у него в Самаре?

– Андрей Валерьевич прекрасно проявил себя в «Енисее». Я уже говорил, что «Крылья» и «Оренбург» – два главных фаворита будущего сезона и по составу, и по амбициям руководства. «Енисей» Тихонова с более чем скромным составом вышел в стыки. Мало кто вспоминает, что практически этот же состав, год назад вылетел из ФНЛ во второй дивизион. Лишь то, что отказались, по финансовым причинам, команды ПФЛ выходить в дивизион выше, сохранило место «Енисею».

– Клубы ФНЛ еще взорвут трансферный рынок?

– Команды уже практически укомплектованы, но я жду в ближайшее время пару громких трансферов.