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Поколение нормативных актов. Не злитесь на сборную России

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия – Мексика
Россия – МексикаФото: «Советский спорт»

Сборная России проиграла Мексике (1:2) и не вышла из группы Кубка конфедераций. Обозреватель «Советского спорта» – о привычной картине.

ПРОБЛЕМА НЕ В СБОРНОЙ

«Не надо печалиться, вся грусть впереди» - вроде так пелось в известном мультфильме «Ну погоди!». Наша команда билась, старалась, но в очередной раз не смогла. Не победить, нет, а прыгнуть выше головы.

Дорогие болельщики, не надо злиться на футболистов, тренерский штаб, невезение и прочие атрибуты обидного поражения. Мы это поражение сами окунули в чан с черной краской и теперь сидим и чахнем над всей этой ситуацией будто кощеи. Тут же все понятно и без душевных жертвоприношений. И дело не в нас с вами. И не в тех, кто вспахивал ни одно футбольного поле, не жалея сил. Проблема глубже, оттого и серьезнее.

Напрягите извилины и вспомните, когда сборная России добивалась серьезных результатов на международной арене? Кроме вспышки 2008-го – никогда. И не надо мне сейчас рассказывать в комментариях, что футболисты поколения Мостового и Карпина были сильнее. Были-то они и были, но результат-то какой? А нет его. И никогда не было. Поэтому кроме 2008 года, бронзы на австро-швейцарском Евро нам и вспомнить нечего.

То поколение, в отличие от нынешнего, было последним, воспитывающемся, обкатывающемся и выгрызающем себе место в основном составе вне какого-либо лимита. Это, знаете ли, как в литературе – была такая эпоха Безвременья, а у нас, хотя многие и позабыли, некогда была эпоха безлимита. Не интернета и телефонной связи, а футболистов.

Так вот то поколение, с Семаком, Аршавиным, Павлюченко и остальными, делало себя само. Современное поколение – Ерохина, Васина, Джикии и прочих – создали нормативные акты. В частности – лимит. И ребята ни в чем не виноваты: они начинали свой футбольный путь в такую эпоху, а эту же эпоху его и продолжают. А тут, сами понимаете, как с детьми – кого воспитал, с тем и живи.

И низкий уровень российских футболистов проявляется не только в натужном футболе с Мексикой, бессилием с Португалией и едва ли доминантой с Новой Зеландией. Он еще и быту: уезжать за границу на меньшие деньги мало кто согласен, несмотря на возможность спортивного прогресса.

Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила Борзыкина

ПОТОЛОК ВСЕ ТОТ ЖЕ

Сборная России – единственная команда на Кубке конфедераций, составленная из игроков своего же чемпионата. А значит доморощенные, лимитом вскормленные игроки и футбола-то другого не видели. В этом составе немногие понюхали пороха еврокубков, прокатились на один-другой международный турнир. У нас все с листа. За год до домашнего чемпионата мира.

Кто-то может винить условного Ерохина в трусости и неспособности/нежелании обострить и сыграть нестандартно, но он-то здесь причем? У него по факту и возможностей против соперников класса Мексики и Португалии было с гулькин нос. Или вот Васин: набросились на него с вилами и начали учить, как закрывать Роналду. Ну как он в него вцепиться-то, если видел звезд мирового масштаба только по телевизору? Ну как, ребята?

Как и предполагалось, очередной международный турнир, на который некоторые сборные имеют возможность привезти молодежь, снова показал реальный уровень сборной России. Так было на чемпионате мира в Бразилии, на европейском первенстве во Франции, и так оказалось сейчас. У кого-то есть сомнения, что домашний ЧМ станет исключением? У меня – нет.

И раз уж мы вспомнили литературу, вернусь к ней еще раз. В отечественной беллетристике, как и в истории, был и другой период – так называемые «годы реакции». В это время общество переосмысливало происходящее, постепенно приходило к необратимому – страну нужно менять. Это в итоге и произошло. Так может и в нашем футболе как-нибудь настанут такие же «годы реакции», и все круто изменится?

В это хочется верить куда больше, чем в выход из группы в 2018-м.

Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву

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