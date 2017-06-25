Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Мексика – Россия
Фото: Instagram
«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц с последнего матча сборной России на Кубке конфедераций – против Мексики (1:2).
И пусть мы вылетели, но зато у нас девушки самые красивые❤️😊 @elinazaripova #kazanushka #ялюблюказань #mykazan #Казань #Kazan #мояказань #красиваяказань #казанькрасивая #gorod_kazan #kazan #tatarstan #kazaninstagram #казань2017 #gorodkazan #kazangorod #photokazan #kazan_tatarstan #татарстан #kazanphoto #tatarstan_kazan #kazancity #kazan2017 #kzn #kazan116 #мояказань #казаньмойгород
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