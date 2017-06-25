Не давать вратаря в обиду! Почему мы должны поддержать Акинфеева

Сборная России проиграла Мексике и не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Теперь мы всей страной пытаемся выяснить, кто виноват. К сожалению, попытка понять, в чем же причины поражения, чаще всего выливается в банальный поиск козла отпущения.

Обычно самый простой вариант – валить все на тренера. Его всегда можно уволить и нанять нового. Тренеров – хоть отбавляй, не у нас, так за рубежом. Найдем кого-нибудь. А игроков новых брать не откуда. Но сейчас другая ситуация – козлом отпущения стал не тренер. Камни полетели в сторону вратаря сборной России, в сторону ее капитана, Игоря Акинфеева.

Это он сломя голову бросился за пределы штрафной опережать мексиканца, хотя партнер Игоря по сборной и ЦСКА, Виктор Васин, вел борьбу с соперником. Глупо было бы отрицать, что Игорь ошибся. Это видели все. Это понимает и сам Акинфеев. Это было настолько очевидно, что поняли даже далекие от футбола люди.

Но ошибка не дает нам права смешивать человека с грязью. Кто на футбольном поле в этот день не ошибался? Неужели ни разу не ошибся Глушаков? Разве не ошибались Жирков, Смолов, тот же Васин, в конце концов? Ошибались. Только цены у их ошибок и у ошибки Игоря Акинфеева совершенно разные. Тут даже сравнивать нечего.

Можно сказать: «Он не имеет права на ошибку». Но это неправда – право на ошибку имеют все. И Смолов, не отдающий пас на выход один на один партнеру и лупящий, что есть мочи с острого угла в ногу защитнику; и Кудряшов, бросающий самого опасного игрока планеты в полнейшем одиночестве в собственной штрафной; и Ерохин, который не может подставить ногу так, чтобы мяч с трех метров залетел в ворота, когда выше перекладины пробить сложнее, чем под нее. Имеет право на ошибку даже тренер, не вызывающий в сборную лучшего опорника страны, который не позволил бы сопернику так просто проходить центр поля.

Право на ошибку есть и у Акинфеева. Особенно это право есть у голкипера, когда соперник проходит через непривычно дырявую оборону, как раскаленный нож сквозь подтаявшее масло.

Мы же хотим лишить его этого права. Мы хотим слить человека, которого еще вчера называли вратарем республики. Мы гоним из сборной человека, который более десяти лет принимал на себя все удары соперника и по статистике, а не по ощущениям, делал это лучше всех. Мы хотим, чтобы Игоря не было в сборной, как в ней не стало Игнашевича и Березуцких.

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А мы подумали, кто придет на его место? На место Березуцких пришли Кудряшов, Васин и Джикия. Лучше стало? Давайте теперь поставим в ворота формального второго голкипера сборной России на Кубке конфедераций – Гилерме! Кого еще можно? Реброва? Габулова? Лунева? Джанаева? Рекордсмена Медведева? Эти-то ребята никогда не ошибаются. Они бы этот мяч от Мексики не пропустили.

Правда, о том, что они наверняка пропустили бы намного больше мячей, которые Игорь тащил и в матче с Португалией, и в игре с Мексикой, никто почему-то не думает. Не будь Игоря в воротах мы, наверное, не пропустили бы тот самый гол от Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии. А знаете, почему бы мы его не пропустили? Мы на чемпионат мира вообще не поехали бы без Игоря. Не верите? Пересмотрите хотя бы матч с Португалией, который мы выиграли дома со счетом 1:0 – 15 ударов по нашим воротам – шесть из них в створ. И бил не Ерохин – бил Криштиану Роналду – четырежды лучший футболист планеты.

Не так давно в Москву приезжал король футбола – Пеле. Ему организовали встречу с Валентиной Яшиной – супругой лучшего вратаря в истории футбола Льва Яшина. Они с Пеле дружат. Но сейчас не о дружбе, а о моем разговоре с Валентиной Тимофеевной. Она тогда произнесла слова, который сейчас будут как нельзя кстати:

«Я всегда, когда приходится бывать в детских футбольных школах, я говорю: «Ребята, если вы ошибаетесь – это не заметно – не забил и все. Но, когда пропускает гол вратарь – это заметно. Вы должны встать на защиту своего вратаря». Я обычно привожу пример – тоже с чемпионата мира в Швеции. Тогда сборная играла с Англией. Льва подбили. Очень сильно Он даже потерял сознание. Я тогда еще была в Москве – слушала и очень волновалась. Наконец-то он встал и отыграл весь матч. Англичане так и не смогли забить. Тогда нельзя было делать замены. Поэтому Лев остался в воротах, а ребята встали стеной и близко никого к нашим воротам не пропускали».

Защищать вратаря – отличная хоккейная традиция, которая в футболе почему-то места не находит. В игре с Мексикой сборная России вратаря защитить не смогла. Его никто не бил, но это не означает, что ему не нужна была защита. Остается надеяться, что сборная защитит вратаря хотя бы сейчас, когда ему приходится даже сложнее, чем во время матча.

А еще вратаря должны защитить мы с вами. Через год ему предстоит самый важный турнир в его жизни – домашний чемпионат мира. Надеюсь, что место в воротах сборной России займет именно он. Он лучший. Он достоин этого. Он это заслужил. Но сейчас ему нужна защита и поддержка. Давайте поддержим Акинфеева. Он – половина команды. И это не пафосное заявление – от него зависит половина результата – он не дает забивать голы. Остальная половина зависит от тех, кто должен забивать в нашей команде. Вчера облажался не один Игорь. Облажалась вся сборная. Не стоит вешать всех собак на вратаря.

Одно радует. Игорь не читает о себе в интернете. Надеюсь, он сможет перебороть желание посмотреть, что же про него написали и в этот раз.

Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву