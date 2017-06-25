«Footboat-2017»: праздник футбола от «Советского спорта»!

Всю неделю мы день за днем рассказывали о том, какой праздник подарил «Советский спорт» своим партнерам, коллегам, друзьям: белоснежный лайнер «Footboat-2017» рассекал волны Москвы-реки, а на его борту проходили презентации, в том числе новых изданий «Советского спорта», «круглые столы» экспертов, брались интервью и организовывались совместные просмотры футбольных матчей. Теперь пришло время уже нашим гостям делиться своими впечатлениями.

Алексей Смертин:

– Все было организовано просто блестяще. Спасибо за блестящую идею и за замечательную ее реализацию издателю «Советского спорта» Сергею Колушеву! Собрать вот так, на одном пространстве, в роскошной обстановке столько людей, влюбленных в футбол и в «Советский спорт» – это просто превосходно!

Виктория Лопырева:

– Вы все очень круто придумали, настоящие молодцы! Красивая прогулка, прекрасная погода, жаль только, что футболисты наши подкачали…

Дмитрий Сенников:

– У меня день рождения пришелся на один из дней этого футбольного праздника «Советского спорта». Но день рождения и потом отметить можно, а вот такой подарок любимой газеты пропустить нельзя!

Вадим Галыгин:

– На многих праздниках бывал, многие сам организовывал, но здесь – просто уникальная концепция! Надеюсь, мы вместе теперь удивим всех во время фестиваля «Россия любит футбол» в Лужниках 16 сентября!

Анна Сидорова:

– Здесь собрались прекрасные люди. Комментирование матча Степаном Чаушьяном было остроумным. Я даже не обиделась, когда наши щетки в керлинге он назвал швабрами. Спасибо «Советскому спорту», получили удовольствие!