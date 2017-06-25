Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич6:4, 2:1Лопес
Футбол  Германия- : -Камерун
Теннис  Квитова4:6, 6:3, 2:1Барти
Футбол  Чили- : -Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Footboat-2017»: праздник футбола от «Советского спорта»!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктория Лопырева
Виктория ЛопыреваФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Всю неделю мы день за днем рассказывали о том, какой праздник подарил «Советский спорт» своим партнерам, коллегам, друзьям: белоснежный лайнер «Footboat-2017» рассекал волны Москвы-реки, а на его борту проходили презентации, в том числе новых изданий «Советского спорта», «круглые столы» экспертов, брались интервью и организовывались совместные просмотры футбольных матчей. Теперь пришло время уже нашим гостям делиться своими впечатлениями.

Алексей Смертин:

Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

– Все было организовано просто блестяще. Спасибо за блестящую идею и за замечательную ее реализацию издателю «Советского спорта» Сергею Колушеву! Собрать вот так, на одном пространстве, в роскошной обстановке столько людей, влюбленных в футбол и в «Советский спорт» – это просто превосходно!

Виктория Лопырева:

– Вы все очень круто придумали, настоящие молодцы! Красивая прогулка, прекрасная погода, жаль только, что футболисты наши подкачали…

Дмитрий Сенников:

Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

– У меня день рождения пришелся на один из дней этого футбольного праздника «Советского спорта». Но день рождения и потом отметить можно, а вот такой подарок любимой газеты пропустить нельзя!

Вадим Галыгин:

Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

– На многих праздниках бывал, многие сам организовывал, но здесь – просто уникальная концепция! Надеюсь, мы вместе теперь удивим всех во время фестиваля «Россия любит футбол» в Лужниках 16 сентября!

Анна Сидорова:

– Здесь собрались прекрасные люди. Комментирование матча Степаном Чаушьяном было остроумным. Я даже не обиделась, когда наши щетки в керлинге он назвал швабрами. Спасибо «Советскому спорту», получили удовольствие!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» поздравил Сенникова с 41-м днем рожденияНа официальном сайте «Локомотива» появилось поздравление бывшего защитника команды Дмитрия Сенникова. Сегодня ему исполнился 41 год.«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной России«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Алексей Смертин дал небольшое интервью корреспонденту «Советского спорта».Алексей Смертин: Теперь 1:7 от Португалии вспоминаю с улыбкойАлексей Смертин: Теперь 1:7 от Португалии вспоминаю с улыбкойВ преддверии матча с Португалией на Кубке конфедераций мы обратились за помощью к экс-капитану сборной России.Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцевКомиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?Конференция РФС оказалась не только формальной, на ней Виталий Мутко выдал огня по не самым полезным персонам российского футбола.Алексея Смертина и Алексея Сорокина избрали в Исполком РФС (видео)Комиссара по борьбе с расизмом Алексея Смертина и генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина доизбрали в состав Исполкома РФС.Алексей Смертин: Сборной России было важно начать турнир с победыБывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями после матча команды против сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.Лопырева будет участвовать в церемонии открытия Кубка конфедерацийОбладательница титула «Мисс Россия-2003», посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поделилась ожиданиями от участия в церемонии открытия Кубка конфедераций, которая состоится в Санкт-Петербурге 17 июня.Виктория Лопырева: Очень рада, что «Спартак» вернул себе чемпионствоПосол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сказала, что рада чемпионству «Спартака».Виктория Лопырева: Россия готова к проведению Кубка конфедерацийПосол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сказала, что Россия готова провести Кубок конфедераций 2017 года.Алексей Смертин: Дискриминации в нашем футболе не так много, но она сильно раздувается в СМИБывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился мнением о новой должности в РФС.Алексей Смертин: Расизм? То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего обществаИнспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин высказался о проблеме дискриминации в отечественном футболе.Виталий Мутко, Тина Канделаки, Алексей Смертин, Андрей Перегудов и Нататья Водянова станут спикерами сессии «Советского спорта»В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума «Советский спорт» проведет собственную сессию «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».Виктория Моисеева: Не считаю, что нахожусь в тени СидоровойВиктория Моисеева: Не считаю, что нахожусь в тени СидоровойДвукратная чемпионка Универсиады, победительница ЧЕ рассказала о первом в истории этапе мирового тура по керлингу.Дженнифер Джонс: В Дудинке нам очень понравилосьКапитан, скип «Team Jones» Дженнифер Джонс подвела итоги международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который прошел в городе Дудинка.Анна Сидорова: Выиграть на родной земле у такого соперника – это крутоКапитан, скип «Team Sidorova» Анна Сидорова подвела итоги международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который прошел в городе Дудинка.Дмитрий Сенников: «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клубБывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что непопадание в еврокубки станет неудачей для «Ростова».Команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы и Олимпиаде без отбораИсполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение о том, что на чемпионате Европы и Олимпийских играх Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, сообщает «Р-Спорт».Дмитрий Сенников: ЦСКА трудно будет упустить второе местоБывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за второе место в чемпионате России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.Смертин выдвинут кандидатом в исполком РФСПрезидент РФС Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации, сообщается на официальном сайте союза.
Футбол
Никита Симонян: Выступление сборной на Кубке конфедераций нельзя считать провалом
Футбол
Сергей Юран: Слова Лебедева про Жиркова? Ему надо идти в федераций бокса – там с этим проще
Футбол
Генич назвал лучшего игрока сборной России на Кубке конфедераций
Олимпиада
Макрон поддержал заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024
все новости