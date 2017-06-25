Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелости

Станислав Черчесов дает указания полузащитнику Александру Самедову Фото: Gettyimages.ru

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.



Напомним, подопечные Станислава Черчесова не вышли из группы, одержав одну победу в трех матчах.

– Не понимаю, за что ругают нашу сборную, – говорит Генич. – Конечно, к такому плачевному результату привели индивидуальные ошибки. Это касается матча с Португалией, когда Кудряшов не удержал Роналду, а также игры с Мексикой, где Ерохин не сумел помешать сопернику.

Если рассуждать с положительной точки зрения, то здесь стоит привести второй тайм с португальцами и матч против Мексики. О чем речь? Наша команда пытается подстроиться под скорость и технику соперника. Конечно, сделать это сразу невозможно. Наши футболисты выступают в другой среде, и когда оказываются на международном турнире, мы начинаем говорить о том, что обсуждается постоянно. Речь идет о быстроте принятия решения, работе с мячом и многих других аспектах игры.

В чем сборная России прибавила при Черчесове? Это, в первую очередь, касается самоотдачи и желания. Игроки охотно идут в борьбу. Видно, как они хотят выиграть. Очевидно, что две последние игры на Кубке конфедераций – пища для размышлений, но сейчас, когда остается год до старта чемпионата мира, нужно постараться сыграть с сильными командами.

– Над чем стоит поработать в первую очередь?

– Нам не хватает смелости, – отвечает Генич. – Второй тайм с Португалией, а также матч с Мексикой это показали. Не надо никого бояться. Мы можем играть с сильным соперником.

Взять ту же хваленную Мексику, – продолжает комментатор. – Если им предложить больше борьбы, приличную скорость, и при этом стараться выполнять технические действия, то и с ними можно играть на равных. Другой вопрос – мы пока не можем показывать такую интенсивность все 90 минут. В любом случае, матчи с Португалией и Мексикой – доказательство того, что если не выходить на поле с дрожащими коленками, можно одержать победу.

– Кто стал главным открытием для вас?

– Александр Головин, – говорит Генич. – Его игра с португальцами во втором тайме, а также матч с Мексикой, оставили положительные впечатления. У этого игрока очень хорошее движение. Я бы сказал, на европейском уровне. Думаю, Головин прочитал мнение скаута лондонского «Арсенала» после матча с Португалией. Его позиция подталкивает на атакующие действия. Да, он мало забивает и бьет по воротам. Над этим стоит поработать. У него хороший удар с обеих ног. Мне кажется, это лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций.

– Можно ли считать Головина лидером?

– Не сказал бы, – говорит Генич. – В 21 год стабильно выполнять эти функции очень тяжело. Да, Александр – игрок стартового состава. Через него можно строить атаку в будущем, но назвать его ключевым игроком не решусь. Мне кажется, такие парни, как Денис Глушаков, Федор Смолов, должны брать на себя инициативу. Последний, к сожалению, сыграл не на своем уровне. Но было видно, что Федор старался.

Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева, – продолжает Генич. – На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто не помнит. Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани, который сделал ЦСКА чемпионом страны.

Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции – прим. Редакции). Что он наделал в матче со шведами? Говорю это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе нужно быть немного аккуратнее.

Что касается пропущенного гола от Мексики, то я скажу так: выход Акинфеева немного смутил Васина. Если бы Игорь остался на месте, его партнер по ЦСКА был бы первым на мяче, и никакого гола бы не было. Все это странно, поскольку оба выступают за один клуб. С другой стороны, Васин мог поставить корпус, но он этого не сделал. Повторюсь, возможно, Виктора смутил выход Акинфеева из ворот.

– У вас есть вопросы к арбитру?

– Можно было назначить пенальти, когда падал Смолов. Правда, его падение рыбкой, как мне кажется, смутило рефери. К тому же, был момент с Жирковым. Возможно, Юрий сам нашел ногу соперника, но я больше склоняюсь к тому, что падение Смолова больше тянуло на пенальти.

Удаление Жиркова, – продолжает комментатор, – частный случай. Если бы у мексиканца пошла кровь, то арбитр мог показать прямую красную карточку. Непонятно, почему Юрий так поступил. С другой стороны, он проделал колосальный объем работы. К нему не может быть никаких претензий.

– Не настораживает тот факт, что в нашей команде на первых ролях игроки, которым за 30?

– Ничего страшного. В Португалии такая же ситуация. Сплав опыта и молодости имеет место быть. Как раз, опытные игроки должны тянуть за собой молодых. Если тот же Жирков в состоянии выполнять требования тренерского штаба, то это прекрасно. Нам нужны такие футболисты.

– Многие ругают Черчесова за вызов в сборную Габулова, Тарасова, Шишкина...

– Это вечная тема, – говорит Генич. – Какой бы тренер не работал с командой, его всегда будут ругать за те или иные решения по составу. Но тут нужно просто понять одну вещь – у нас есть состав сборной на Кубок конфедераций. Мы должны принять его таким, какой он есть, поскольку именно так видит ситуацию Черчесов.

Тренеру нужен был такой игрок в опорную зону, как Тарасов при определенных условиях. Мы знаем, что Дмитрий – выносливый, крепкий и мощный парень. Он мог вписаться в определенный план игры. Габулов – опытный вратарь, который многое повидал. Может быть, он был вызван для работы с Акинфеевым. Я могу только догадываться.

Что касается Шишкина, то у него неплохой пас. К тому же, Черчесов работал с ним в «Спартаке». Он прекрасно знает, на что способен Роман. Все сейчас спрашивают об этих футболистах, но никто не обращает внимания на Газинского, который так и не сыграл. Я это к тому, что нужно принимать это, как должное, поскольку есть тренер, у которого свое видение.