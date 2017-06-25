Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелости
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич
подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова не вышли из
группы, одержав одну победу в трех матчах.
– Не понимаю, за что ругают нашу сборную, – говорит Генич. –
Конечно, к такому плачевному результату привели индивидуальные ошибки. Это
касается матча с Португалией, когда Кудряшов не удержал Роналду, а также игры с
Мексикой, где Ерохин не сумел помешать сопернику.
Если рассуждать с положительной точки зрения, то здесь стоит
привести второй тайм с португальцами и матч против Мексики. О чем речь? Наша
команда пытается подстроиться под скорость и технику соперника. Конечно,
сделать это сразу невозможно. Наши футболисты выступают в другой среде, и когда
оказываются на международном турнире, мы начинаем говорить о том, что
обсуждается постоянно. Речь идет о быстроте принятия решения, работе с мячом и
многих других аспектах игры.
В чем сборная России прибавила при Черчесове? Это, в первую
очередь, касается самоотдачи и желания. Игроки охотно идут в борьбу. Видно, как
они хотят выиграть. Очевидно, что две последние игры на Кубке конфедераций –
пища для размышлений, но сейчас, когда остается год до старта чемпионата мира, нужно
постараться сыграть с сильными командами.
– Над чем стоит поработать в первую очередь?
– Нам не хватает смелости, – отвечает Генич. – Второй тайм с Португалией, а также матч с Мексикой это показали. Не надо никого бояться. Мы можем играть с сильным соперником.
Взять ту же хваленную Мексику, – продолжает комментатор. –
Если им предложить больше борьбы, приличную скорость, и при этом стараться
выполнять технические действия, то и с ними можно играть на равных. Другой вопрос – мы
пока не можем показывать такую интенсивность все 90 минут. В любом случае,
матчи с Португалией и Мексикой – доказательство того, что если не выходить на
поле с дрожащими коленками, можно одержать победу.
– Кто стал главным открытием для вас?
– Александр Головин, – говорит Генич. – Его игра с португальцами во втором тайме, а также матч с Мексикой, оставили положительные впечатления. У этого игрока очень хорошее движение. Я бы сказал, на европейском уровне. Думаю, Головин прочитал мнение скаута лондонского «Арсенала» после матча с Португалией. Его позиция подталкивает на атакующие действия. Да, он мало забивает и бьет по воротам. Над этим стоит поработать. У него хороший удар с обеих ног. Мне кажется, это лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций.
– Можно ли считать Головина лидером?
– Не сказал бы, – говорит Генич. – В 21 год стабильно выполнять эти функции очень тяжело. Да, Александр – игрок стартового состава. Через него можно строить атаку в будущем, но назвать его ключевым игроком не решусь. Мне кажется, такие парни, как Денис Глушаков, Федор Смолов, должны брать на себя инициативу. Последний, к сожалению, сыграл не на своем уровне. Но было видно, что Федор старался.
Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева, – продолжает Генич. –
На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш
капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто
не помнит. Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате
мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы
не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани,
который сделал ЦСКА чемпионом страны.
Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак
не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер «Тоттенхэма» и
сборной Франции – прим. Редакции). Что он наделал в матче со шведами? Говорю
это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает
ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе
нужно быть немного аккуратнее.
Что касается пропущенного гола от Мексики, то я скажу так:
выход Акинфеева немного смутил Васина. Если бы Игорь остался на месте, его
партнер по ЦСКА был бы первым на мяче, и никакого гола бы не было. Все это
странно, поскольку оба выступают за один клуб. С другой стороны, Васин мог
поставить корпус, но он этого не сделал. Повторюсь, возможно, Виктора смутил
выход Акинфеева из ворот.
– У вас есть вопросы к арбитру?
– Можно было назначить пенальти, когда падал Смолов. Правда, его падение рыбкой, как мне кажется, смутило рефери. К тому же, был момент с Жирковым. Возможно, Юрий сам нашел ногу соперника, но я больше склоняюсь к тому, что падение Смолова больше тянуло на пенальти.
Удаление Жиркова, – продолжает комментатор, – частный
случай. Если бы у мексиканца пошла кровь, то арбитр мог показать прямую красную
карточку. Непонятно, почему Юрий так поступил. С другой стороны, он проделал
колосальный объем работы. К нему не может быть никаких претензий.
– Не настораживает тот факт, что в нашей команде на первых
ролях игроки, которым за 30?
– Ничего страшного. В Португалии такая же ситуация. Сплав опыта и молодости имеет место быть. Как раз, опытные игроки должны тянуть за собой молодых. Если тот же Жирков в состоянии выполнять требования тренерского штаба, то это прекрасно. Нам нужны такие футболисты.
– Многие ругают Черчесова за вызов в сборную Габулова,
Тарасова, Шишкина...
– Это вечная тема, – говорит Генич. – Какой бы тренер не работал с командой, его всегда будут ругать за те или иные решения по составу. Но тут нужно просто понять одну вещь – у нас есть состав сборной на Кубок конфедераций. Мы должны принять его таким, какой он есть, поскольку именно так видит ситуацию Черчесов.
Тренеру нужен был такой игрок в опорную зону, как Тарасов
при определенных условиях. Мы знаем, что Дмитрий – выносливый, крепкий и мощный
парень. Он мог вписаться в определенный план игры. Габулов – опытный вратарь,
который многое повидал. Может быть, он был вызван для работы с Акинфеевым. Я
могу только догадываться.
Что касается Шишкина, то у него неплохой пас. К тому же, Черчесов работал с ним в «Спартаке». Он прекрасно знает, на что способен Роман. Все сейчас спрашивают об этих футболистах, но никто не обращает внимания на Газинского, который так и не сыграл. Я это к тому, что нужно принимать это, как должное, поскольку есть тренер, у которого свое видение.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция