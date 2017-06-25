В КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова!

Обозреватель «Советского спорта» предлагает руководству КХЛ среагировать на неожиданный переход Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Специалисты сейчас хором спорят – как отразится на карьере одного из лидеров сборной России Панарина переход из «Чикаго» в «Коламбус».

А самого Артемия кто-нибудь спросил – хочет ли он в «Коламбус» ехать? Понятно, что спрашивать его никто из боссов НХЛ и не обязан. Но у игроков из России всегда есть выбор – сделать НХЛ ручкой и вернуться домой.

Я вот на днях узнал, что некоторые клубы КХЛ заинтересовались Радуловым, у которого застопорилось подписание нового контракта с «Монреалем». И мне хочется воскликнуть: «Господа, вы не там ищите! Панарин – вот ваш куда более реальный клиент!».

Вы понимаете, в чем дело… Артемий вроде такой человек, которому везде комфортно. Он идет по жизни с улыбкой на устах и всем в глаза смотрит прямо. Хороший и честный парень. Таких везде привечают.

Но вот год назад Панарин получал у нас в редакции ценный приз «Харламов трофи». В приватном разговоре спросили его: «Как английский?» «Да что-то не идет, некогда учить», - отшутился Артемий. Но я запомнил шутку. И уже нынешней весной отметил, что ситуация не особо изменилась.

У меня есть ощущение, что Панарину в НХЛ не особо комфортно. Как-то не слышно у него в голосе восхищения, когда он говорит о своей жизни за океаном. Вот когда рассказывает об отношениях с дедушкой или о своих приключениях в отпуске – сразу лавиной рвутся из него и шутки, и более душевные слова, и интересные истории.

И в этом нет ничего удивительного. К примеру, у Сушинского в НХЛ тоже не заладилось. Чисто по менталитету. Хотя игрок Максим – посильнее многих. Тех, кто в НХЛ прижился. Но Сушинский разорвал за океаном контракт и вернулся в Россию. Хотя платили у нас тогда куда меньше, нежели сейчас. Он покинул НХЛ ради внутреннего комфорта. А это такая штука, которую за деньги не купишь.

Я еще могу понять, что в «Чикаго» у Панарина был реальный спортивный интерес. Все же это клуб-чемпион, команда династия, есть российские традиции… В «Чикаго» реально выиграть Кубок Стэнли. А это для любого хоккеиста очень неплохо.

Ну а «Коламбус»? Какого черта Артемию там делать? Ладно, Бобровский, который тащит на себе команду и собирает личные призы. Но в целом «Коламбус» ни на что никогда не претендует. Это факт. Выход в плей-офф – огромная редкость для него. И, как правило, все быстро заканчивается в первом раунде. По меркам КХЛ «Коламбус» - это «Югра» или «Амур», где угадали с вратарем-иностранцем.

Конечно, можно сидеть и там, отрываясь весной на чемпионатах мира, как в этом году в Кельне, где Панарин стал лучшим бомбардиром… Но, по-моему, для самого Артемия в этой ситуации лучше вернуться в российский топ-клуб, претендующий на победу в чемпионате. Здесь какой-никакой плей-оффный азарт. И пресса, которая понимает, ценит и подхватывает все шутки остроумного форварда, и родные люди рядом, ну и плюс статус звезды первой величины. А в «Коламбусе», я опасаюсь, что даже Панарин с его от природы веселым нравом скиснет и заскучает.

Так что, клубы КХЛ, не теряйтесь!

Посмотрите на отношение самого Артемия к НХЛ. Вот с Александром Радуловым все ясно – человек хочет играть за океаном. Когда обговаривал условия нового контракта год назад, даже на сборную время не нашел перед домашним чемпионатом мира. Это его право. Человек своей позиции не скрывает.

А вот сейчас у Панарина решается судьба в НХЛ. В лиге пошли обмены, форварда перекинули в новый клуб… И что? Руководство «Коламбуса» не может до него дозвониться – Тема, видишь ли, на рыбалке. И я лично его понимаю – у меня рыбалка и не лезьте ко мне с делами, пока я с уловом не вернусь. У меня сейчас уха по расписанию и задушевные разговоры с приятелями.

Но это российский менталитет, не американский. И именно это – главный шанс для КХЛ вернуть Артемия домой.

Суровая правда об уходе Панарина из «Чикаго» – он потеряет кое-что важное