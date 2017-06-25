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Евгений Ловчев: Прогрессировала ли сборная при Черчесове?

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разложил по полочкам матч Россия – Мексика (1:2) и высказал мнение о судьбе Станислава Черчесова.

«ЗАЧЕМ СБОРНУЮ ДОВЕРИЛИ ВРАТАРЮ?»

Я нахожусь в Казани уже несколько дней. И вот за день до игры здесь сыграли матч российские и мексиканские журналисты. Наши ребята открыли счет, а потом пропустили два гола. И причем оба на совести вратаря, который пустил две пенки. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу мексиканских журналистов. Один из недавних руководителей «Рубина» Айрата Гараев сказал: «У нас в Казани такая традиция – если дубль накануне проигрывает, то основа тоже».

Ко мне в Казани уже второй день подходят болельщики и задают вопрос: «Зачем сборную доверили Черчесову?» У меня в ответ следующий вопрос: «Сборная при Черчесове прогрессировала?» Я считаю, что прогрессировала. Возможно, мы долго шли к нынешнему основному составу. И тройка центральных защитников – Кудряшов, Васин и Джикия – сложилась фактически перед самым Кубком Конфедерации. Но самое главное в том, что все они игроки довольно среднего класса. И вообще, наша команда не состоит из каких-то классных футболистов. Но сборная вышла на матч с Мексикой с осознанием того, что надо обязательно выигрывать и что они представляют страну. И вначале команда играла здорово. Появились моменты: Жирков пару раз здорово проскочил в штрафную, Головин очень заметен был. И гол стал логичным итогом такой игры.

И вот здесь, отвечая еще на вопросы о Черчесове и сборной, хочу напомнить, как происходило назначение. С главным тренером тогда тянули, и результате были две кандидатуры – Черчесов и Бердыев. Но Бердыев вел переговоры со «Спартаком», и Мутко совершенно правильно в той ситуации поступил, назначив Черчесова.

Но беда тренера в том, что многие игроки сборной в своих клубах не являются лидерами. Они не могут в трудной ситуации повести за собой. И когда Ерохин совершил ошибку, которая привела к первому голу, а затем не первый уже раз в играх за сборную ошибся Акинфеев, и мексиканцы забили второй гол, он своей ошибкой просто прибил команду.

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«АКИНФЕЕВ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАМЕНИМЫМ»

Акинфеев не должен быть незаменимым. Да, он выручает, и мы привыкли к этому. Когда-то великий Николай Петрович Старостин сказал: «Вратарь ценен не тем, что берет, а тем, сколько пропускает». Тренерский штаб должен на это посмотреть серьезно. Надо Акинфееву дать понять, что с такими ошибками он не будет постоянно играть. Это, кстати, и самому Игорю пойдет на пользу.

Ведь сейчас в сборной собраны наши лучшие игроки. Кто-то скажет, нет братьев Березуцких, Игнашевича кого-то еще. Но все равно смена поколений пойдет. Многим из этих ребят пока дали возможность сыграть только по два-три матча, но если они как губки будут впитывать этот опыт, анализировать ошибки, они будут совершенствоваться.

Были у нас хорошие отрезки с Чили, Мексикой, Португалией. Но это лишь отрезки, наш чемпионат не дает возможности игрокам так расти, чтобы потом с таким сильными соперниками показывать постоянно такой футбол. Тем же Ерохину, Джикия тяжело прогрессировать, играя с Тулой, Оренбургом или Томском.

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«ПОЧЕМУ СМОЛОВ ИГРАЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ В КЛУБЕ?»

У Бескова любой игрок, приходящий в «Спартак» прибавлял в мастерстве. В нынешнем сборной по последним матчам видно, что Смолов, Бухаров, Глушаков, можно еще называть фамилии, играют хуже, чем в своих клубах. И это уже вопросы к тренеру.

Эта сборная уже игр семь провела. И вот вчера нам нужно было выигрывать у мексиканцев. Нам нужно было прессинговать. И каждый раз я видел, то Бухаров, то Смолов, то Ерохин показывали партнерам – ребята, давайте, подходите. И кто-то не подходил. И тогда сборная Мексики спокойно выходила из обороны. Я понимаю, что какие-то связи еще не наигранны.

Сейчас все разговоры только об одном: останется ли Черчесов во главе сборной. И здесь вопрос не в том, дружу ил я со Станиславом? Я тоже не совсем понял некоторые его решения. Например, почему он поменял не Смолова, а Бухарова. Затем выпустили Полоза. Но ведь есть сыгранная группа – Бухаров, Полоз и Ерохин. Они хорошо взаимодействовали в клубе. Так надо этими связями и пользоваться. А ведь Бухаров хорошо выигрывал верх. Мне казалось, что надо было оставить эту тройку и возможно что-то у нас получилось бы в концовке. Но это все частности.

Отвечу на главный вопрос. Сменят сейчас Черчесова, придет новый тренер, он начет вызывать других игроков. А Черчесов с этим ребятам работает уже почти год, уже просматривается команда. Ведь моментами с Чили, Португалией, Мексикой команда играла очень неплохо. Значит, надо просто дать человеку продолжить работу.

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

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