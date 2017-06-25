Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшего

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о выступление сборной России на Кубке конфедераций и о том, почему Акинфеев не виноват в поражении.

«ЛЕБЕДЕВУ НАДО В ФЕДЕРАЦИЮ БОКСА»

– Обидное поражение?

– А на кого обижаться? На мексиканцев? – говорит Юран.

– На ситуацию. Первый тайм ведь лучше играли, да и голы – необязательные.

– Ошибаться заставляет соперник. Но первый тайм, да, получился неплохим. Не скажу, что лучше играли, но соперничали на равных. Играл по-спортивному нагло, физически выглядели хорошо. А потом не хватило опыта. Все-таки есть высшая лига, куда входят Германия, Италия, Франция, те же Мексика и Чили, если брать в расчет чемпионат мира. А есть лига чуть ниже уровнем – там находимся мы, Словакия, Чехия и другие. Это не критика в адрес игроков и тренеров – просто это нужно признать. Что делать, если мы создаем моменты, но нет исполнителей, чтобы их реализовать?

– Что случилось в моменте со вторым голом?

– Несогласованность защитника и вратаря. Практически от чужих ворот выбивается мяч – как можно допустим, чтобы он залетел за шиворот защитнику? Не считаю, что Акинфеев ошибся, он пытался спасти ситуацию. Иначе бы мексиканец выходил чисто один в один. А дальше – психология. Пытались спасти игры, но мастерства не хватило. И замены игру не усилили. Что тут скажешь? Есть реальное, а есть виртуальное. Мы пока – в виртуальном. Чтобы чего-то добиваться, надо играть в Европе. Там другой уровень. Поэтому когда ты выходишь против мексиканцев, португальцев, которые играют в лучших лигах мира, а ты эти лиги только по телевизору видишь, конечно, будет сложно. Заметьте, наши соперники реализует даже минимоменты.

– А у нас Ерохин и Смольников бьют выше ворот.

– Это класс. С теми же португальцами Акинфеев просто спас в двух моментах. Могли и три мяча пропустить. А с Мексикой не выручил, да. Но нужно забивать свои моменты. Без этого выручай, не выручай – толку не будет. Первый тайм за счет «физики» мы разницу в классе компенсировали. Но играть на максимуме все 90 минут невозможно.

– Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что гол, который пропустил Акинфеев, даже в детских школа не пропускают.

– Не хочется это даже обсуждать. Он сам играл в футбол? Вот и ответ на ваш вопрос. Каждый может высказывать свое мнение, но еще раз: в чем ошибка? Игроки обороны не сделали глубину – это ошибка. Но это соперник заставляет ошибаться. Если бы играли с Фарерами или с Кипром, тогда да, на том фоне игроки не имели бы право на промах. А здесь – Мексика, высококлассная команда. А нам этого класса не хватило.

– То есть не согласны с теми, кто говорит, что время Акинфеева в сборной прошло? И это его закат?

– А почему эти люди не говорили тоже самое после игры с Португалией? Что изменилось за несколько дней? Нужно ответственно подходить к словам. Высказали бы свое мнение после Португалии. Окей, мнение есть мнение. Но говорить подобные вещи по горячим следам после поражения – это подгон ответа под задачу. Закат, говорите. А что, у нас есть вратари лучше на данный момент? Для голкипера после 30 расцвет начинается. Поэтому высказывания про закат – это бред сумасшедшего.

– Как отнеслись к удалению Жиркова? Простительны эмоции?

– Если бы Юрию было бы 20-22 года, то – да. Но он опытный игрок, который не имеет право делать такие вещи. Наоборот, он должен вести молодых ребят, быть примером. Конечно, это очень странно. Одно дело – получить карточку в борьбе, в подкате, другое дело – так удалиться. Нужно делать выводу. Очень уважаю Жиркова – и как человека, и как игрока, но такие поступки никого не красят.

– Тот же Лебедев считает, что за удаление Жиркову «надо дать в морду». Как к этому относится?

– Если он действительно так сказал, то ему нужно идти в федерацию бокса. Там с этим проще – и кому заканчивать, и кому в морду давать. Это снова о том, что надо ответственно относиться к тому, что говоришь. Понятно, что игрок не прав. Нельзя так поступать, но футбол – это эмоции. И подобное может случиться с любым – молодым ли, опытным. В театре ведь актеры играют на пределе, так и здесь. Никогда не знаешь, как отразиться на человеке колоссальное напряжение – физическое, и психологическое.

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«ЕСТЬ «ЖИГУЛИ», А ЕСТЬ БМВ»

– Вы сказали, сборная Мексики – высшая лига для нас. Кто из игроков сборной России через год-два может дотянуться до этого уровня? Головин, например?

– Головин, да. В перспективе у него есть все шансы играть в одном из ведущих клубов Европы. Зобнин тот же, который, к сожалению, травмировался. Есть два-три человека, способные дотянуться. Но не едут ведь. Хотя, не думаю, что вообще не зовут. Просто никто не хочет уезжать – в Европе и зарплаты другие, и налоги больше. Пока это не изменится, каждый год будем возвращаться к одному и тому же вопросу: когда появятся игроки? Тогда, когда начнут уезжать. Прибавлять до уровня высшей лиги можно только в Европе.

– Как оцените игру Смолова?

– Ниже своего уровня не опустился. Да, где-то выглядел лучше, где-то – хуже. С Португалией, например, было непросто, но понятно почему: нападающий – зависимый игрок. А в той игре у нас в атаку играли три человек – Смолов, Самедов и Головин. Ну, Глушаков еще иногда. Конечно, в такой ситуации сложно себя проявлять. Когда во втором тайме вышел Ерохин, стало попроще. Жаль, что с Мексикой не забил тот удар в штангу. Но полумоменты создавал, а против такой классной команды – это неплохо.

– Был пенальти на Смолове?

– Думаю, на Жиркове был. Смотрел матч по ТВ, стопроцентный момент. Там нужно было смотреть повтор. Не знаю, мог ли наш штаб по правилам попросить судью акцентировать внимание на этом. А эпизод со Смоловым – спорный. Показалось, он начал несколько картинно падать.

– В целом, от игры сборной больше позитива?

– Смотря, кто чего ждал. Были ведь крики про полуфинал, финал. Но нужно реально смотреть на вещи – результат ожидаемый. Сложно нам соперничать с Португалией и Мексикой. Считаю, главный тренер и игроки не заслужили критики. К сожалению, пока такой уровень. Кого из тренеров ни поставь, что он сделает, если нет футболистов? Но зато получен опыт, ребята поняли, как люди могут играть, к чему надо стремиться. Нужно добавлять в физическом состоянии. Если вспомнить Евро, то албанцы, например, румыне, венгры за счет отменной готовности компенсировали разницу в классе. И соперничали на равных.

– Черчесов выжал максимум из команды?

– Да. Если бы было немного удачи, то могли, наверное, и из группы выйти. Но уровень есть уровень. Есть «Жигули», а есть БМВ. Понятно, что «Жигули» отстают, пусть и стараются модернизировать, что-то улучшать. Поймите, это не критика. А реальный взгляд на ситуацию. Надо не стесняться белое называть белым, а черное – черным. И продолжать работать на максимуме.

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