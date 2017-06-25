Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и Дзюбы

В России есть как минимум два человека, которые от всей души желают поражения сборной страны.

Жизнь дарит нам порой неожиданные встречи. Однажды мне посчастливилось обсуждать наш футбол с Виктором Ерофеевым – замечательным русским писателем. В игре он разбирается не сильно, но глаз у человека наметан.

– Многие проблемы нашего футбола от низкого уровня культуры, – сказал тогда Еврофеев. Глубоко копнул, дошло не сразу. Только когда снова и снова появлялись поводы убеждаться в его правоте: от странных матчей до откровенных глупостей, сказанных или сделанных футболистами.

Давайте без обиняков: все понимают, что Кокорин и Дзюба радовались поражению «усатого». Наверное, у каждого из них есть причины не любить тренера. Возможно, даже веские. Но не подумали они, что это тренер национальной команды твоей страны. Поражение и вылет которой вызвал массу эмоций у людей: негодование и ярость, веру и надежду все исправить за год. Наверняка были и другие эмоции. Вот только радости среди них не было места. Ни у кого. За исключением этих двоих.

Я не понимаю, как сейчас Кокорин и Дзюба будут смотреть в глаза парням, которые играли на Кубке Конфедераций. Не только бились-боролись, а именно играли. Выступили в свою силу, хотя могли и хотели лучше. Как теперь Кокорину и Дзюбе смотреть в глаза Федору Смолову, которому до слез было обидно проигрывать. Проигрывать команде, которая просто сильнее, у которой «есть варианты».

Закончится эта история как обычно: скажут «ну что с них взять, футболисты…» и забудут. А Кокорин и Дзюба продолжат в том же духе, им не привыкать. Прав Ерофеев – низкий уровень культуры.

Ребята, Артем, Александр, а почитайте Ерофеева. «Жизнь с идиотом» советовать не буду. Попробуйте вот это: «Найти в человеке человека».