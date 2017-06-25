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Федор, остановись! Что не так делает Емельяненко

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоФото: ТАСС

«Советский спорт» - о новом поражении российского бойца Федора Емельяненко, который за 74 секунды проиграл американцу Мэтту Митриону.

Неделю назад на боксерский ринг выходил Сергей Ковалев. Он дрался с лучшим боксером мира и проиграл, сделав все что было в его силах. На момент остановки боя он мог даже лидировать у кого-то на судейской карточке, а ключевым моментом стал удар ниже пояса. Итог - поражение.

Повторюсь, Ковалев встречался с сильнейшим боксером не только своей весовой категории, а именно мира. И Андре Уорд взошел на первую строчку мирового рейтинга именно благодаря победе над Ковалевым. Сергей никаких неприятных слов в свой адрес не заслужил. Он вышел на лучшего из лучших и проиграл. Бывает. Но половина российских болельщиков откровенно злорадствовала, указывая на слова Ковалева в адрес соперника и плохую форму, хотя надо было его поддержать. Боксировал Сергей не с 48-летним Роем Джонсом же, а с сильнейшим боксером своего времени.

Отнюдь не этим занимался в ночь на воскресенье Федор Емельяненко, который проиграл 38-летнему ветерану. Мэтт Митрион даже в лучшие годы не сделал ничего примечательного. До минувшего вечера лучше всего в жизни у него получалось играть в футбол, а не выступать в смешанных единоборствах, где он проиграл треть боев.

Таких бойцов принято называть «мешками». И этому «мешку» хватило одного точного удара, чтобы завалить легенду или «легенду» ММА. Уже и не поймешь как правильно воспринимать фамилию Емельяненко. Говорят, он когда-то был крут. Но кто-нибудь видел его победы в прямом эфире? Когда он был крут – его не показывали. Приходилось верить на слово, а когда появился на российском телевидении, начал проигрывать.

Причем жутко пафосно. Сначала в документальных передачах рассказывали о непобедимом «Последнем императора», затем транслировали специальный репортаж. Но завершалось все поражениями Емельяненко в первых раундах от Дэна Хендерсона, Фабрисиу Вердума и теперь Мэтта Митриона. В сумме пять часов телевидение тратит, чтобы рассказать насколько велик российский боец и суммарно за пять минут с ним расправляются соперники.

Так и хочется узнать, а вообще Федор заслужил такое внимание? Никто не понимает, что его лучшие годы прошли? И почему аналогичных почестей не заслужил Ковалев, который в отличие от Федора дерется все-таки с топовыми соперниками? И вообще-то побеждает их, как это было в первом поединке с Уордом.

Таким способом можно рассказывать большие и красивые истории про 48-летнего Олега Маскаева, который в 37 лет стал чемпионом мира, а недавно заявил о желании вернуться на ринг. На него почему-то никто чернила не тратит. Маскаев - стар и не актуален. Чем же сейчас Федор лучше Маскаева. Мотивы же у обоих одинаковы – деньги. И ничего кроме них. Никакого спортивного принципа. Видели, сколько рекламы вынес собой на ринг Федор? Неужели он потерял все заработанные ранее деньги?

Но сейчас он делает более жуткую вещь. Своими же усилиями Емельяненко губит свою репутацию. Ее купить нельзя. Либо она есть, либо ее нет. И с каждым боем Федор теряет уважение к себе, даже, когда «побеждает» Фабио Мальдонадо. И падает все ниже. Остановись, Федор! Пока не стало совсем поздно. Прошу.

Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко

Голосование: Нужно ли Федору Емельяненко продолжать карьеру?

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