«Мечтаю вернуться в Россию. Главное – не в Саранск». Как Австралия удивляла Чили

Австралийцы едва не переиграли сильную сборную Чили, вырвав ничью у чемпионов Южной Америки на Кубке конфедераций.

«Холодно у вас тут», – пробормотал австралиец, выходя со станции метро «Спартак» перед матчем своей команды с фаворитами из сборной Чили.

Энди. Так зовут австралийского фаната. Не болельщика, а именно фаната. Обычный болельщик вряд ли полетит за тысячи километров с двумя пересадками, потратив только на дорогу более тридцати часов. Ради чего? Ради того, чтобы посмотреть, как твоя команда, главный аутсайдер группы в компании с Германией, Чили и Камеруном, будет проигрывать игру за игрой.

Аутсайдер? Не слышали!

Энди полетел. И не пожалел. Несмотря ни на какой статус австралийцы дали настоящий бой фаворитам группы. Германии в Сочи они проиграли, но дважды забили, заставив на последних минутах изрядно понервничать действующих чемпионов мира. С Камеруном представители зеленого континента сыграли вничью, а чилийцев едва не обыграли.

Чемпионы Южной Америки вышли на матч в расслабленном состоянии – Видимо, надеялись обыграть соперника, как говорится, левой пяткой, как это за сутки до московского матча сделали португальцы с соседями Австралии из Новой Зеландии. Австралия же была настроена на борьбу.

Первые минуты, на которых Чили прижали чемпионов Азии к своим воротам, здесь не очень показательны. Вскоре подопечные Ангелоса Постекоглу отодвинули игру в центр поля, а потом и вовсе захватили преимущество. Самым заметным был 37-летний Тим Кэхилл. Казалось, что ветеран присутствует на каждом кусочке поля. Вот он отбирает мяч на своей половине поля, а через несколько мгновений уже получает передачу у чужой штрафной и эстетским пасом выводит на удар Джеймса Троизи – спас вовремя вылетевший из ворот Клаудио Браво.

Через несколько минут многоопытный голкипер выручить уже не смог. Он пытался среагировать на удар, но после рикошета мяч попал в ноги все тому же Троизи. Джеймсу оставалось лишь элегантно перекинуть распластавшегося перед ним вратаря – 1:0!

Но чилийцам необходимо было забивать еще. На поражение Германии от Камеруна в параллельном матчей надеяться было нечего, а минимальная победа над Чили, хоть и позволяла Австралии сравняться с соперником по очкам, все равно оставляла их на третьей строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

И Австралия пошла забивать – совсем прижала Чили к воротам. Забей Троизи чуть пораньше, может в первом тайме «зеленые» и смогли бы увеличить счет. Но после перерыва на поле вышла уже другая сборная Чили – все-таки смог найти нужные слова в раздевалке тренер Хуан Антонио Пицци, подкрепив разговоры сразу двумя заменами.

Чилийцы принялись выманивать австралийцев на свою половину, в ответ проводя молниеносные контратаки под рев практически своих трибун, которые гнали команду вперед громогласным: «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Чили! Чили!» Порой даже казалось, что эти пять тысяч гостей из Южной Америки, играй Чили с Россией, могли бы заглушить наши трибуны. Австралийцы на стадионе «Спартака» тоже были, но небольшие желтые группки были разбросаны по всему стадиону и не могли действовать скоординировано.

На 68-й минуте одна из контратак сначала переросла в полноценную атаку, а потом и вовсе завершилась голом. Сначала Мена навесил в чужую штрафную, где началась неразбериха. Мяч отскочил к Мартину Родригесу, фактически вышедшему один на один с Мэтью Райаном. Остальное было делом техники – вышедший на замену во втором тайме полузащитник без проблем переиграл оппонента – 1:1 – финальный счет.

Германия в параллельной встрече победила Камерун и набрала 7 очков, получив в соперники по полуфиналу сборную Мексики, за сутки до этого разделавшуюся с нашими футболистами. Во втором полуфинале нас ждет интереснейшее противостояние Чили и Португалии. А болельщик Энди наверняка еще окажется в России – через год – на чемпионате мира:

«Я мечтаю вернуться в Россию. Мне здесь очень понравилось. Особенно впечатлил Сочи, где мы проводили первый матч. Главное – не попасть в Саранск. Я здесь много общался с российскими болельщиками – даже они не хотят туда ехать. Это все равно, что Куяба, на которой мы играли с Чили в 2014 году на чемпионате мира. Я там тоже был. И в российскую Куябу ехать не хочу».