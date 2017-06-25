Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич6:4, 6:7, 6:7Лопес
Футбол  Германия3 : 1Камерун
Теннис  Квитова4:6, 6:3, 6:2Барти
Футбол  Чили1 : 1Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мечтаю вернуться в Россию. Главное – не в Саранск». Как Австралия удивляла Чили

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чили – Австралия
Чили – АвстралияФото: Gettyimages.ru

Австралийцы едва не переиграли сильную сборную Чили, вырвав ничью у чемпионов Южной Америки на Кубке конфедераций.

«Холодно у вас тут», – пробормотал австралиец, выходя со станции метро «Спартак» перед матчем своей команды с фаворитами из сборной Чили.

Энди. Так зовут австралийского фаната. Не болельщика, а именно фаната. Обычный болельщик вряд ли полетит за тысячи километров с двумя пересадками, потратив только на дорогу более тридцати часов. Ради чего? Ради того, чтобы посмотреть, как твоя команда, главный аутсайдер группы в компании с Германией, Чили и Камеруном, будет проигрывать игру за игрой.

Аутсайдер? Не слышали!

Энди полетел. И не пожалел. Несмотря ни на какой статус австралийцы дали настоящий бой фаворитам группы. Германии в Сочи они проиграли, но дважды забили, заставив на последних минутах изрядно понервничать действующих чемпионов мира. С Камеруном представители зеленого континента сыграли вничью, а чилийцев едва не обыграли.

Чемпионы Южной Америки вышли на матч в расслабленном состоянии – Видимо, надеялись обыграть соперника, как говорится, левой пяткой, как это за сутки до московского матча сделали португальцы с соседями Австралии из Новой Зеландии. Австралия же была настроена на борьбу.

Первые минуты, на которых Чили прижали чемпионов Азии к своим воротам, здесь не очень показательны. Вскоре подопечные Ангелоса Постекоглу отодвинули игру в центр поля, а потом и вовсе захватили преимущество. Самым заметным был 37-летний Тим Кэхилл. Казалось, что ветеран присутствует на каждом кусочке поля. Вот он отбирает мяч на своей половине поля, а через несколько мгновений уже получает передачу у чужой штрафной и эстетским пасом выводит на удар Джеймса Троизи – спас вовремя вылетевший из ворот Клаудио Браво.

Через несколько минут многоопытный голкипер выручить уже не смог. Он пытался среагировать на удар, но после рикошета мяч попал в ноги все тому же Троизи. Джеймсу оставалось лишь элегантно перекинуть распластавшегося перед ним вратаря – 1:0!

Но чилийцам необходимо было забивать еще. На поражение Германии от Камеруна в параллельном матчей надеяться было нечего, а минимальная победа над Чили, хоть и позволяла Австралии сравняться с соперником по очкам, все равно оставляла их на третьей строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

И Австралия пошла забивать – совсем прижала Чили к воротам. Забей Троизи чуть пораньше, может в первом тайме «зеленые» и смогли бы увеличить счет. Но после перерыва на поле вышла уже другая сборная Чили – все-таки смог найти нужные слова в раздевалке тренер Хуан Антонио Пицци, подкрепив разговоры сразу двумя заменами.

Чилийцы принялись выманивать австралийцев на свою половину, в ответ проводя молниеносные контратаки под рев практически своих трибун, которые гнали команду вперед громогласным: «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Чили! Чили!» Порой даже казалось, что эти пять тысяч гостей из Южной Америки, играй Чили с Россией, могли бы заглушить наши трибуны. Австралийцы на стадионе «Спартака» тоже были, но небольшие желтые группки были разбросаны по всему стадиону и не могли действовать скоординировано.

На 68-й минуте одна из контратак сначала переросла в полноценную атаку, а потом и вовсе завершилась голом. Сначала Мена навесил в чужую штрафную, где началась неразбериха. Мяч отскочил к Мартину Родригесу, фактически вышедшему один на один с Мэтью Райаном. Остальное было делом техники – вышедший на замену во втором тайме полузащитник без проблем переиграл оппонента – 1:1 – финальный счет.

Германия в параллельной встрече победила Камерун и набрала 7 очков, получив в соперники по полуфиналу сборную Мексики, за сутки до этого разделавшуюся с нашими футболистами. Во втором полуфинале нас ждет интереснейшее противостояние Чили и Португалии. А болельщик Энди наверняка еще окажется в России – через год – на чемпионате мира:

«Я мечтаю вернуться в Россию. Мне здесь очень понравилось. Особенно впечатлил Сочи, где мы проводили первый матч. Главное – не попасть в Саранск. Я здесь много общался с российскими болельщиками – даже они не хотят туда ехать. Это все равно, что Куяба, на которой мы играли с Чили в 2014 году на чемпионате мира. Я там тоже был. И в российскую Куябу ехать не хочу».

Матч

Чили - Австралия - 1:1 (0:1)

Голы

Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).

Состав

Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес

Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз

Предупреждения:

Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Троиси признан лучшим игроком матча Чили - АвстралияТроиси признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии.Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфиналУкротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфиналСборная Германии победила Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с Мексикой.Чили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедерацийЧили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедерацийСборные Чили и Австралии завершили вничью (1:1) матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» в Москве.Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.Сергей Веденеев: Никогда бы больше не вызвал Кокорина и Дзюбу в сборнуюБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение игроков питерского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы.Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыБез мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыВ России есть как минимум два человека, которые от всей души желают поражения сборной страны.Германия – Камерун – 3:1. Как это былоВ матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Камеруна.Чили – Австралия – 1:1. Как это былоВ матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.Виталий Мутко: Хочу отметить прогресс Головина, он был одним из лидеров сборнойВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Организаций Кубка конфедераций – на высочайшем уровнеВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался об организации Кубка конфедераций в России.Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровняГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре национальной команды России Игоре Акинфееве.Чили – Австралия. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии.Германия – Камерун. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Германии и Камеруна.Новая Зеландия – Португалия. Роналду отдал Бернарду Силве приз лучшему игроку матчаНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отдал приз лучшему игроку матча группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии полузащитнику Бернарду Силве.Виталий Мутко: Лебедев не прав, я буду иметь с ним беседуВице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал высказывания вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, являющегося членом исполкома РФС.Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоСергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоЭкс-нападающий сборной России – о выступление сборной России на Кубке конфедераций и о том, почему Акинфеев не виноват в поражении.Никита Симонян: Выступление сборной на Кубке конфедераций нельзя считать проваломПервый вице-президент РФС Никита Симонян оценил выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Сергей Юран: Слова Лебедева про Жиркова? Ему надо идти в федераций бокса – там с этим прощеЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об удалении Юрия Жиркова в матче с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций. И реакции на это удаление члена исполкома РФС Игоря Лебедева.Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об Игоре Акинфееве и его участии во втором голе мексиканцев на Кубке конфедераций.
Футбол
Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровня
Формула-1
Гран-при Азербайджана. Квят сошел на 11-м круге
MMA
Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьеры
Футбол
Гол Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить аутсайдера чемпионата Китая
все новости
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости