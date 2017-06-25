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Жара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезона

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гран-при в Баку
Гран-при в БакуФото: Gettyimages.ru

Восьмой этап чемпионата мира принес победу Даниэлю Риккиардо, очередной сход Даниилу Квяту и целую россыпь ярчайших эпизодов, благодаря которым гонка запомнится на десятилетия.

СУББОТА БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Ведь начиналось-то все прозаично. Да, были аварии – уже по ходу практик несколько пилотов приложили свои машины об отбойники, включая Серхио Переса и Макса Ферстаппена. В целях безопасности организаторы даже срочно изменили 8-й поворот, убрав из виража высокий поребрик, на котором болиды подлетали, как ласточки. Да, длиннейшая (после Спа) трасса сезона предъявила повышенные требования к мощности моторов и максимальной скорости. Но мы это уже видели в Баку – в прошлом году. В конечном счете, итог квалификации расставил всех на привычные места. «Мерседес» забрал первый ряд, Льюис Хэмилтон выиграл 66-й поул в карьере. «Феррари» заняли третье-четвертое места, дальше пошли «Ред Буллы» (Даниэль Риккиардо замкнул десятку, разбив машину по ходу третьего сегмента). Даниил Квят опередил партнера по «Торо Россо» Карлоса Сайнса, но в финал пробиться не сумел – остался 11-м.

В общем, ничего необычного. Все ждали скучной гонки с пелотоном-»паровозиком», в котором все пилоты едут друг за другом согласно возможностям своих машин.

Как бы не так!

Воскресный заезд, растянувшись на два с лишним часа, вместил себя столько событий – дыхание перехватило! Ведь каждый эпизод в отдельности сделал бы Гран-при Азербайджана ярким. А здесь их собралось столько, что хватит на целый сезон.

СТРАСТИ В БАКУ

Фото: Gettyimages.ru

Так. Загибаем пальцы.

На старте Боттас даже не пытается атаковать партнера по команде в борьбе за лидерство – напротив, явно и открыто стремится оттормозить других соперников, в итоге влетая в Кими Райкконена. По факту финн из «Мерседеса» с проколом едет в боксы, финн из «Феррари» громко ругается по радио: «И снова этот парень!».

Квят ошибается в одном из первых поворотов, а возвращаясь из зоны безопасности, так пугает своего напарника, что тот, дергая рулем, в итоге допускает разворот.

Ферстаппен прорывается на второе место, но вскоре заезжает в боксы – «умер» мотор.

На трассу дважды выезжает машина безопасности. Хэмилтон, возглавляя пелотон, снижает скорость, отпуская сейфти-кар – и подставляется под удар Феттеля. «Что он творит!» – кричит Себастьян. Делая то, что мы не видели пару десятков лет – равняется с соперником и откровенно бьет его колесом в колесо!

На рестарте Эстебан Окон, обгоняя напарника, оставляет ему так мало места, что две «Форс Индии» сшибаются друг с другом. Перес едет на пит-лейн без переднего антикрыла, Окон – без правой задней покрышки. Помирились, говорите, ребята после Канады, где Серхио отказался пропустить Эстебана? Похоже, плохо помирились…

Опять – машина безопасности и даже – остановка гонки. Слишком много обломков на трассе, слишком сложно их убирать… Интрига – пойдет ли Феттель в перерыве выяснять отношения с Хэмилтоном? Нет, оба остаются у своих машин.

Дальше – больше. После возобновления заезда на машине Льюиса… отходит подголовник! Попытка вставить его в паз одной рукой на скорости за 300 км/ч ни к чему не приводит. Лидер гонки заезжает на внепланый пит-стоп. Феттель – первый? Как бы не так. Судьи его «бодание» не оценили, назначив немцу 10-секундный стоп-энд-гоу. После всех пертурбаций первая тройка выглядит сногсшибательно – Риккиардо, Стролл, Магнуссен. Дэн, стартовавший 10-м, сам-то в легком шоке. Юный канадец и датчанин на полуживом «Хаасе» вообще не понимают, откуда к ним свалилось это счастье!

На этом все? Да бросьте, лимит чудес не исчерпан. Мы увидим прорыв Окона, обогнавшего Кевина в борьбе за третье место. Увидим, как Боттас, Феттель и Хэмилтон сами потом пройдут «Форс Индию». Услышим, как Хэмилтон будет просить по радио, чтобы «Валттери притормозил Себастьяна». Наконец, полюбуемся, как этот самый Валттери на последних метрах перед финишем обгонит Стролла! А сам Лэнс, хоть и потеряв позицию, станет самым юным пилотом, попавшим на подиум – в 18 лет, 7 месяцев и 27 дней. На 12 дней раньше Ферстаппена (правда, тот в Испании-2016 сразу победил).

Еще пара ярких фраз вдогонку:

– За что мне штраф? Какие я опасные маневры совершил? – искренне удивлялся Феттель.

– Себ опозорил себя подобным маневром. И 10 секунд – слишком маленький штраф! – ругался Хэмилтон.

– Это стыд, парни! В такой гонке мы должны были выигрывать! – открывал новые грани сарказма Фернандо Алонсо

ПРОБЛЕМЫ КВЯТА

Фото: Gettyimages.ru

Алонсо тоже заехал в очки – первые в этом году для «Макларена». В десятку пробился Паскаль Верляйн. Финишировало всего 13 машин. У вас пальцы не кончились? В какой еще гонке в этом году случилось хотя бы три-четыре аналогичных события?

Сарказм Фернандо, кстати, можно понять. При прочих равных он реально мог победить – если бы не мощности «Хонды». Так же, как теоретически в подобном сумбуре мог победить Квят.

Но машина россиянина замерла на трассе вскоре после старта. Он опять был быстр весь уик-энд. Опять опережал напарника. Но в итоге Карлос снова заехал в очки, а Даниил столкнулся с проблемами, припарковав болид на прямой.

– У него возникли проблемы с электроникой. Отказало все – телеметрия, зажигание. Даже радио – мы не могли связать с Квятом после схода, – вздыхал шеф «Торо Россо» Франц Тост.

Интересно, когда удача все-таки повернется к Даниилу другим местом?

Фото: Gettyimages.ru

Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570 
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел 

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