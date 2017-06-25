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«В Сочи хорошо: пляжи, погода». Что сказали игроки сборной Германии после матча

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Германия - Камерун
Германия - КамерунФото: Gettyimages.ru

Игроки сборной Германии охотно шли на контакт и рассказывали, как непросто было против Камеруна, и чем им понравился Сочи.

Марвин Платтенхардт: Россия? У меня не было опасений

Защитник рассказал о своём дебюте на Кубке конфедераций.

- Конечно, я рад, что дебютировал, нужно показывать себя и дальше, чтобы ставили в основной состав.

- Удалось ли показать свою лучшую игру?
- Это не мне судить, тренер должен решать, хорошо ли я сыграл. Но собой доволен. 

- Игрой на Кубке конфедераций планируете показать себя скаутам сильнейших команд Англии и Германии?
- Конечно, на таких турнирах скауты есть. Но я всем доволен в «Герте», у меня долгосрочный контракт. Сейчас не думаю о клубных делах.

- Вы были в нескольких городах России. Где бы хотели, чтобы сборная играла на ЧМ-2018?
- Я был в Сочи и Казани, многого не видел. Но думать о следующем годе как-то странно, ещё неизвестно, буду ли в составе.

- Какое впечатление произвели города?
- Мы были сконцентрированы сыграть как можно лучше. А города красивые, хорошие условия для тренировок.

- Ожидания о России оправдались? Западная пресса пишет, что у нас не все хорошо.
- У меня не было никаких опасений. В мире много всего происходит. В первую очередь думал о своей игре. 

Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфинал

Юлиан Брандт: В Сочи классный пляж

Полузащитник поведал о победе над Камеруном и впечатлениях от Сочи.

- Слишком много ошибок допускали в первом тайме, сыграли довольно плохо. А вторая половина получилась куда лучше. Рады, что заняли первое место.

- Сборная Камеруна удивила?
- Сильная команда, в ней много скоростных игроков. Сейчас самое главное, что мы победили.

- Какое у вас впечатление о России и Сочи?
- Казань - большой симпатичный город. А Сочи очень красивый, тут хороший климат, классный пляж. Плюс в том, что теперь нам не нужно переезжать в другой город, появится дополнительное время для отдыха. 

Юлиан Дракслер: Видеоассистент – хорошая идея

Полузащитник рассказал о матче с Камеруном и применении видеоассистента.

- Насколько сложно были играть против Камеруна?
- В первом тайме пришлось тяжело, но во втором сыграли намного лучше и заслужили победу.

- Что думаете о видеоассистенте?
- Думаю, это хорошая идея. Со временем это нововведение будет только развиваться. Насчёт эпизода с удалением в матче судить не могу, сам не видел повтор.

- Чувствовали ли давление перед матчем?
- Да, давление было, мы же большая футбольная страна. От нас ждут побед. Давление как на капитана? Скорее, это честь для меня, ведь я впервые стал капитаном сборной.

- Что скажете о Сочи?
- Рад что мы остаёмся в Сочи, тут есть пляж, сам город хороший. 

Тимо Вернер: Мексика или Россия? Обе команды одинаково хороши

Нападающий поделился впечатлениями о дебютном голе.

- Рад, что забил первые голы за команду, хотелось бы забить ещё несколько на этом турнире.

- В полуфинале хотели попасть именно на Мексику? Или если бы был выбор, предпочли Россию?
- Мне сложно судить, обе команды одинаково хороши. У каждой из них есть свои сильные стороны.

Матч

Германия - Камерун - 3:1 (0:0)

Голы

Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар

Предупреждения:

нет - Сиани, 61

Удаления:

нет - Мабука, 64

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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