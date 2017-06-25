«В Сочи хорошо: пляжи, погода». Что сказали игроки сборной Германии после матча
Игроки сборной Германии охотно шли на контакт и рассказывали, как непросто было против Камеруна, и чем им понравился Сочи.
Марвин Платтенхардт: Россия? У меня не было опасений
Защитник рассказал о своём дебюте на Кубке конфедераций.
- Конечно, я рад, что дебютировал, нужно показывать себя и дальше, чтобы ставили в основной состав.
- Удалось
ли показать
свою лучшую
игру?
- Это не мне судить, тренер должен решать, хорошо ли я сыграл. Но собой доволен.
- Игрой
на Кубке конфедераций
планируете
показать себя
скаутам сильнейших
команд Англии
и Германии?
- Конечно, на таких турнирах скауты есть. Но я всем доволен в «Герте», у меня долгосрочный контракт. Сейчас не думаю о клубных делах.
- Вы были
в нескольких
городах России.
Где бы хотели,
чтобы сборная
играла на ЧМ-2018?
- Я был в Сочи и Казани, многого не видел. Но думать о следующем годе как-то странно, ещё неизвестно, буду ли в составе.
- Какое
впечатление
произвели
города?
- Мы были сконцентрированы сыграть как можно лучше. А города красивые, хорошие условия для тренировок.
- Ожидания
о России оправдались?
Западная пресса
пишет, что у
нас не все хорошо.
- У меня не было никаких опасений. В мире много всего происходит. В первую очередь думал о своей игре.
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Юлиан Брандт: В Сочи классный пляж
Полузащитник поведал о победе над Камеруном и впечатлениях от Сочи.
- Слишком много ошибок допускали в первом тайме, сыграли довольно плохо. А вторая половина получилась куда лучше. Рады, что заняли первое место.
- Сборная
Камеруна удивила?
- Сильная команда, в ней много скоростных игроков. Сейчас самое главное, что мы победили.
- Какое
у вас впечатление
о России и Сочи?
- Казань - большой симпатичный город. А Сочи очень красивый, тут хороший климат, классный пляж. Плюс в том, что теперь нам не нужно переезжать в другой город, появится дополнительное время для отдыха.
Юлиан Дракслер: Видеоассистент – хорошая идея
Полузащитник рассказал о матче с Камеруном и применении видеоассистента.
- Насколько
сложно были
играть против
Камеруна?
- В первом тайме пришлось тяжело, но во втором сыграли намного лучше и заслужили победу.
- Что
думаете о
видеоассистенте?
- Думаю, это хорошая идея. Со временем это нововведение будет только развиваться. Насчёт эпизода с удалением в матче судить не могу, сам не видел повтор.
- Чувствовали
ли давление
перед матчем?
- Да, давление было, мы же большая футбольная страна. От нас ждут побед. Давление как на капитана? Скорее, это честь для меня, ведь я впервые стал капитаном сборной.
- Что
скажете о Сочи?
- Рад что мы остаёмся в Сочи, тут есть пляж, сам город хороший.
Тимо Вернер: Мексика или Россия? Обе команды одинаково хороши
Нападающий поделился впечатлениями о дебютном голе.
- Рад, что забил первые голы за команду, хотелось бы забить ещё несколько на этом турнире.
- В полуфинале
хотели попасть
именно на Мексику?
Или если бы был
выбор, предпочли
Россию?
- Мне сложно судить, обе команды одинаково хороши. У каждой из них есть свои сильные стороны.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция