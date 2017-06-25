Что теперь делать России? Изучать матчи команд Бердыева

Корреспондент «Советского спорта» предлагает не винить во всех бедах сборной России Игоря Акинфеева и обращает внимание на ошибки, характерные для команд Леонида Слуцкого.

АКИНФЕЕВ КАК ГРОМООТВОД

После матча у сборной России быстро нашелся антигерой. Им стал Акинфеев. Вратарь подарил второй мяч мексиканцам, необоснованно покинув штрафную площадь. Но повод ли это забывать об игре? Даже если бы Акинфеев не ошибся, то нашей команде требовалось забивать гол, так как счет к тому моменту был 1:1.

Сложность в том, что при Станиславе Черчесове сборная России нечасто ведет в счете. Случай в субботу, когда забил Самедов, стал седьмым в 12 матчах. Преимущество же и вовсе удалось удержать лишь в четырех играх - с Ганой (1:0), Румынией (1:0), Венгрией (3:0) и Новой Зеландией (2:0). Такого, чтобы сборная при Черчесове дважды за матч вышла вперед, еще не было.

Учитывая сказанное, есть основания полагать, что Россия не победила бы Мексику даже без промаха Акинфеева. Чтобы рассчитывать на успех, команде Черчесова требовалось надежно играть у своих ворот. Проблема в том, что действия хозяев турнира в защите безгрешными не были. О массовых разговорах о них отвел ляп Акинфеева.

ОШИБКИ КАК ПРИ СЛУЦКОМ

Первый гол мексиканцев напомнил игру в обороне бывших команд Леонида Слуцкого - ЦСКА и сборной России. Почему? У Мексики не получилась атака по флангу, последовала передача в район центрального круга на Эрреру. В этот момент наша защитная линия стала отходить от своих ворот. Даже когда Эррера получил мяч, развернулся лицом к нашим воротам и приготовился выполнить передачу, Васин и компания продолжали выходить из штрафной площади. Араухо поймал хозяев на противоходе, открывшись на грани офсайда, и забил. ЦСКА Слуцкого получил полную авоську таких голов в Лиге чемпионов, над сборной Слуцкого подобным образом издевался Уэльс.

Гол можно было бы списать на случайность, если бы такие действия сборной России не были тенденцией. И это в плане нашего будущего страшнее, чем ляп Акинфеева. Защитники несколько раз поднимали линию обороны в самый неподходящий момент - когда мексиканцы готовились выполнить передачу в штрафную. Например, подобное случилось в эпизоде с голом Морено, который был отменен из-за офсайда. В отличие от первого тайма, здесь в игре с огнем мы победили.

Чтобы понять, что конкретно коллективы Слуцкого и Черчесова делают не так, достаточно посмотреть на команды, умеющие классно обороняться. Например, на «Ювентус». Однако зачем далеко ходить, когда есть пример перед глазами? Возьмем «Ростов».

БЕРДЫЕВ КАК ИДЕАЛ

Когда соперники «Ростова» атаковали через фланг, а затем возвращали мяч назад, защитники команды Курбана Бердыева тоже поднимали линию обороны. Но! Как только соперник получал мяч лицом к воротам ростовчан - все, движение вперед прекращалось. На смене направления атаки поймать «Ростов» было нельзя. В этом главное отличие команд Бердыева от коллективов Слуцкого и Черчесова, чьи защитники не могут вовремя остановиться.

Интересно, что рядом с Араухо, когда тот забивал, действовал Ерохин - футболист, игравший в «Ростове» у Бердыева. Но он не успел помешать мексиканцу. И здесь еще одно отличие - сборная России отодвигает линию обороны не только в неподходящий момент, но и суетливо - Ерохин не успел выйти в унисон с партнерами. Возможно, потому, что «Ростов» резких движений не совершает. Когда подопечные Бердыева поднимают линию обороны, то делают это грациозно - ребята выходят вперед, видя и партнеров, и соперников.

Важный нюанс: если рядом есть чужой форвард, то кто-то из защитников располагается к нему вполоборота - чтобы успеть ускориться. Кроме этого, игроки еще подсказывают друг другу. Наглядный пример того, как это действует, - домашний матч против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Есть мнение, что Бердыев ничего бы не смог сделать со сборной России - чтобы добиться успеха, ему нужно работать с футболистами каждый день. Позвольте не согласиться. Сколько нужно времени, чтобы научить команду не обжигаться на искусственных офсайдах? Самое главное - объяснить базу. В нашем конкретном случае - запретить поднимать линию обороны, когда соперник принимает мяч лицом к твоим воротам. Такой нюанс избавил бы нас от многих бед. Кто знает, сколько бы таких нюансов поправил Бердыев?

Жаль, что РФС в свое время упустил возможность сделать его главным тренером сборной России. Остается надеяться, что игру команд Бердыева наш тренерский штаб не постесняется проанализировать. Там есть чему поучиться.