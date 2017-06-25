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Найти и обезвредить. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Найти и обезвредить. Колонка Сергея Микулика
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о вылете сборной России с Кубка конфедераций.

Наш с вами мир так устроен. что если где-то случаются неприятности – в футбольной команде, газете или на заводе – то надо в срочном порядке «найти и обезвредить» виновных, побыстрее выгнать их, уволить, отчислить, проводить на пенсию – и незамедлительно доложить о сделанных шагах наверх. Получить оттуда одобрение за смелость и решительность и начинать ждать приближения счастья – теперь-то уж, небось, привалит, мимо не пройдет.

Кто был виноват в провале сборной на Евро во Франции? Тренеры, возрастные защитники и два гламурных приятеля. Всех их из обоймы за год вычистили, но команда почему-то опять не может выйти из группы, а лучший игрок матча с мексиканцами, как ни крути, все равно Жирков – практически последний из «недобитков». Но за максимальное снижение эффективности его действий берется недружественно настроенный судья.

Когда Юрий играет не против сборной страны Мексики, а команды из города Оренбурга, то он втыкается в штрафной в первую же попавшуюся на пути ногу – и арбитр радостно показывает на «точку» еще до встречи тела Жиркова с землей. Пенальти – и оспаривайте его, ребята, хоть в лозаннском суде, коли не понимаете, кто вы, а кто – «Зенит», Но лучше не спорьте – а то мы вас живо в ФНЛ-то вернем. Но наши, внутренние правила игры в футбол – они только у нас и прокатывают.

И вторую желтую, выступая у нас за фаворита против середняка, схлопотать почти что невозможно – вспомните, что говорил судья Еськов, оправдывая свою топорную работу в матче «Зенита» с «Уралом»: в соответствии с последними рекомендациями ФИФА и УЕФА, когда толкается Дзюба – это борьба за позицию, а вот когда до него дотрагиваются – это уже предупреждение, как минимум.

Но у судьи из Саудовской Аравии, видимо, другой какой-то куратор по международной линии был, во всяком случае – точно не Будогосский. Хотя арбитра этого и в Кремль казанский на экскурсию сводили, и на пароходе по Волге прокатили – и вот такая черная в ответ неблагодарность. Ни какой тебе симпатии к хозяевам – все наоборот. Он что, не понимает, что посещаемость всего плей-офф теперь обрушится?!

Нам все время почему-то кажется, что кто-то нам за что-то должен. Как будто мы не для себя в первую очередь, а для всего футбольного мира построили эти четыре пока стадиона, на каких проходят игры Кубка конфедераций. Общаешься с облеченными властью людьми, в других вопросах полностью вменяемыми и адекватными – в один голос говорят, что Россию опять обидели, сплавили, унизили. Но мы от этого, конечно, станем только сильнее, и через год, вот увидите, всем отомстим.

...А Юрий Жирков вернется в «Зенит» на неделю раньше, чем мог бы, и в нашем чемпионате у него все опять будет хорошо. Но вот в сборной его запросто могут назначить козлом отпущения. Так уж у нас принято.

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

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