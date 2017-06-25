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Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анастасия Севастова
Анастасия СевастоваФото: WTA

В мировом женском теннисе, похоже, сменились тренды: вслед за недавней громкой победой на «Ролан Гарросе» латвийки Елены Остапенко – новая победа представительницы этого балтийского государства! Анастасия Севастова выиграла финал представительного турнира на Майорке.

Про Гулбиса, наверное, многие слышали. В латвийском мужском теннисе есть он, потом никого-никого, а потом начинаются все остальные. Если смотреть на цифры рейтинговых очков, то это особенно заметно. Но у Гулбиса по жизни все и так хорошо: для него теннис – развлечение. Он мог отыграть очередной матч на крупном турнире, взять самолет, сгонять с друзьями в другую страну на пьянку-гулянку, а потом вернуться на турнир и играть дальше. Разумеется, не у любого таланта результаты после этого стабильно растут – у иных наступает стагнация.

А уж про женский теннис в Латвии давно не вспоминали. То есть вспоминают тут, конечно, про Ларису Савченко-Нейланд, которая давно уже снова просто Савченко. Идешь по коридорам местных теннисных клубов в Риге, в Марупе, в Юрмале, в Адажи - а там везде на стендах вырезки из старых газет, кубки, дипломы. И везде – Савченко, Фелдманис (многие ли сегодня вспомнят его, а ведь он выигрывал когда-то турниры). Новых имен нет.

В последние лет пять появились фотографии юной девчонки Елены Остапенко – и вот теперь она на вершине теннисного Олимпа, переплюнув всех своих соотечественниц, как прошлого, так и настоящего. Никто никогда в Латвии турнир Большого Шлема не выигрывал.

И словно прорвало. В воскресном финале теннисного турнира на Майорке латвийка Анастасия Севастова обыграла Юлию Гергес и выиграла второй титул в карьере. Какой теперь в Латвии веселый теннис начался! Турнир, конечно, не слишком крутой, но посмотрите на интригу. Это всего-навсего второй титул Насти в карьере. А она ведь не девочка, как Остапенко. Первый титул она взяла в Эшториле аж в 2010 году!

Несколько лет назад она окончательно прощалась с теннисом – замучили травмы. Потом вернулась. В прошлом году Анастасия Севастова проиграла два финала. А это ведь непростой психологический момент. Каждый раз проигрывать, останавливаясь в шаге от титула – тут и сорваться можно. Но теперь-то крылышки точно отрастут!

Говорю без всякой иронии. Посмотрите хотя бы на то, как она прибавила по сравнению с прошлым сезоном. Она сама признает, что лучше стала играть на приеме. Она хорошо двигается, хорошо подает. А то, что она вместе с Янкович еще и в парный финал вышла – это свидетельствует только о стабильности.

Не буду делать много выводов из нескольких фактов. Но любой приезжающий в Латвию обращает внимание не только на то, сколько здесь кортов – как крытых, так и открытых, но и на то, сколько постоянно открывается новых. Едешь по знакомой каждому «приезжанту» трассе Рига – Юрмала – и тут виднеются новые теннисные сооружения. Сворачиваешь в какой-нибудь поселок – и тут возводятся крытые комплексы на 4-6-8 кортов. Не готов рассуждать со знанием дела об экономике этого вопроса, о том, частные это инвестиции или чьи, но факт остается фактом: появились результаты.

Да и стране не все равно: Латвия радовалась не только победе на кортах Парижа. Пришла победа не такого ранга – а первые полосы всех местных изданий снова пишут только о победительнице.

Ну, а мы чего себе думаем?

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