Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнуть

Александр Головин (слева) и Федор Смолов Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.

ИГРАТЬ МОЖЕМ!

Тем, кто готов в очередной раз – в порядке этакого дежурного занятия – стереть сборную в порошок, стоит пересмотреть два тайма. Первый с Новой Зеландией и первый с Мексикой. За команду в эти совокупные полтора часа не просто хотелось всей душой переживать. Ее игрой можно было любоваться. Команда баловала. Она вполне соответствовала требованиям высокой современной моды. Драйв, прессинг, решимость, прорывы! Пожалуй, такой футбольной полноценности мы не видели у российской команды со времен лучших матчей с Хиддинком и Адвокатом. Разве что концовки атак смазывали – ну, не привыкли к тому, что все получается вот так стремительно и складно.

В те радостные минуты мы поняли важное: людям, надевшим форму сборной, тоже сильно хотелось праздника. Как и всем нам! И они, образно говоря, пробовали сменить заношенную домашнюю одежду на парадные, с иголочки, костюмы.

Что ни говорите, а команда попыталась стать сильной. Авантюра не удалась. За попытки – спасибо.

ДВОЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Два важных для сборной России человека сумели нащупать на Кубке конфедераций свою профессиональную перспективу.

Первый – Александр Головин. Сменив в матче с Мексикой большой объем оборонительных тягот на искрометные атакующие порывы, цеэсковский хав определенно играл на продажу в значительный европейский клуб. Отдавая себе ясный отчет в том, что это, возможно, последняя для него игра за сборную, которая попадает до ЧМ в центр мирового или европейского внимания. Вспомнить, так Саша и по ходу Евро веско рассуждал о том, что в чемпионате России категорически нельзя задерживаться, если в тебе живет желание сделаться игроком международного класса.

Второй – Станислав Черчесов. Во всяком случае он пообещал, что будет работать еще лучше. То есть, вышел из турнирной неудачи со здоровым оптимизмом, в отличие от Леонида Слуцкого. Что на это сказать? Не отбил Кубок конфедераций желания – пусть трудится. Тренер крепкой руки. Да, нет ауры победителя, не замечено, чтобы Станислава Саламовича сопровождала футбольная удача. И еще наделен существенным недостатком. Избыточно горяч-импульсивен, хоть и любит носить маску рассудительности. Что ж, пилите, Станислав Саламыч, пилите… Из тех российских тренеров, кто на виду, больше дать сборной может разве что Курбан Бердыев, но эта морока, похоже, в его планы не входит.

ВСЮДУ ТОНКО. ВСЮДУ РВЕТСЯ

Главная неприятность: с соперниками уровня Португалии и Мексики у нас ни в одной линии не обнаружилось должного запаса мастерства. От Игоря, увы, Акинфеева до Федора, к сожалению, Смолова.

Одно дело, когда допускал просчеты Георгий Джикия. Он и на уровне «Спартака»-то – иными словами, на топ-уровне премьер-лиги – хорошо если десяток матчей успел провести. Но всесторонне испытанный в любых переделках Акинфеев? Но снайпер всея Руси Смолов?

Вратарская натура, известно, тонкая. И только сам Игорь может достоверно объяснить, что помешало ему просчитывать португальские и мексиканские молниеносные диагонали с вертикалями. Проблема Смолова, завершившего турнир с единственным голом, стоившим ему копейки снайперского усилия, понятнее. В вольготно-комфортном игровом режиме «Краснодара» он просто отвык ловить голевой момент всеми фибрами снайперской души. Потерял охотничье чутье. И, хотя с мексиканцами, чувствовалось, очень старался его вернуть – по большей части на турнире бродил, так сказать, по лесу без ясных намерений…

ЛОСКУТНЫЙ СОСТАВ

Мать честная, сколько же моментов, близких к голевым, Кубок конфедераций подарил нежданно-негаданно Александру Ерохину! Сколько шансов вырасти из не самого заметного игрока в героя отечества! К несчастью, экс-ростовчанин хронически не попадал в темп, диктуемый атакующим эпизодом. Даже тщательная шлифовка игровых навыков, практикуемая Курбаном Бердыевым, не позволила радикально улучшить координационные свойства Ерохина, равно как и Александра Бухарова. Два игрока в важных позициях элементарно не соответствовали расторопности, затребованной тренерским штабом. Такой вот получился отдельный лоскуток в составе.

Смотрел я на досадные неловкости Ерохина – и невольно думалось об Алексее Миранчуке. Вот он-то, казалось, сумел бы распорядиться и быстро, и точно! Но – будем исходить из того, что Черчесов не враг себе и команде. И у него нашлись веские причины исключить талантливого хава из игрового оборота. Возможно, - не потянул рабочие нагрузки, а следовательно, и игровые.

ПРОБЕЛЫ ПО ФИЗИКЕ

Сколько Черчесов ни силится вживить в сборную свои тренерские ценности – в каждой игре на протяжении уже года без малого - одна и та же картина. Не выдерживает команда весь матч на максимальных оборотах. Даже против Новой Зеландии.

Нос вытащим (то бишь в первой половине мобилизуем весь имеющийся ресурс) – хвост увязнет. Или наоборот.

И мало того. В попытке нарастить оптимальную «физику» теряем одного за другим ценнейших для сборной бойцов. Первым взял самоотвод Артем Дзюба – не выдержав рабочих требований Черчесова. Затем, попав из клубного нагрузочного огня да в черчесовское полымя, сломался Роман Зобнин. Что-то, как мы предположили, пошло не так у Миранчука. Плюс, заметим, неожиданно выбыл из основного состава Дмитрий Полоз. Форвард, в наибольшей мере наделенный нужной расторопностью – даже если сравнивать со Смоловым, а не с Бухаровым. Значит, тоже не потянул…

ВЕТЕРАНЫ НА ПРЕДЕЛЕ

Ну да, этот вывод грустен, но очевиден. Я, знаете, не переставал удивляться тому, как выдержал турнир Александр Самедов. Проведя его практически от и до. Надо понимать, спартаковскому фланговику посодействовало то, что минувший клубный сезон он провел в разреженном режиме, в отличие от Дзюбы или Зобнина.

Но остальные наши игроки, которые, что называется, в возрасте, испытали на Кубке конфедераций критический момент. И Акинфеев. И Юрий Жирков – в целом он, отметим, держался молодцом, но разве сбой по части разного рода фолов в матче с Мексикой произошел не из-за накопившейся усталости? И даже Денис Глушаков, которого мы по привычке находим в расцвете сил, заметно угас…

Между тем все эти игроки – ключевые и для командной ментальности, и в тактических расчетах Черчесова. И не видно никакой практической возможности запастись свежестью-неутомимостью к чемпионату мира, по всей вероятности еще более нагрузочному…