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Игроки троллившие главных тренеров своих национальных сборных

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самир Насри
Самир НасриФото: Reuters

Последнее время, очень часто стали встречаться элементы троллинга тренеров сборных, со стороны не попавших в основной состав футболистов, мы решили вспомнить самые яркие схватки «Игрок-Тренер»:

Ромарио против Марио Загалло

«Травма, как повод от меня избавиться», - сказал в одном из интервью, вспоминая свое непопадание на чемпионат мира 1998 года, легендарный «Коротышка». За месяц до мундиаля Ромарио получил травму на одной из тренировок. Он сразу объявил, что сделает все возможное, что бы восстановиться к чемпионату мира. Перед объявлением окончательной заявки, главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло, посоветовавшись со своим помощником Зико, заявил прессе, что Ромарио не успеет оправиться от травмы, поэтому его место в заявке займет Эмерсон. Узнав о решении тренера, нападающий разрыдался перед телекамерами. Во время чемпиона мира он купил популярный ресторан «Гол» и украсил двери туалета карикатурами на Загалло и Зико. Правда, после этого Загалло подал в суд и выиграл процесс. Суд оценил моральный вред в один миллион долларов штрафа и вынес решение о снятии этих карикатур. Ромарио распорядился просто снять двери из туалета.

Джоуи Бартон против Фабио Капелло

Один из самых ярких Enfant terrible английского футбола, Джоуи Бартон сыграл за сборную Англии всего один матч. Накануне Евро-2012 он провел отличный сезон за «Ньюкасл» и перешел в «КПР» из-за конфликта с руководством «сорок». Осенью 2011  года, накануне товарищеской игры Англии против Голландии,  сборная потеряла Стивена Джеррарда и  Джека Уилшира, под вопросом было участие Лэмпарда. Бартон был идеальным кандидатом в состав сборной на место опорного полузащитника, но дон Фабио заявил прессе: «Бартон хороший игрок, но он опасен, потому что с ним в составе ты постоянно рискуешь оказаться вдесятером. Он запросто может получить удаление». Джоуи моментально среагировал: «Ну, как минимум, Капелло знает, кто я такой. Я уже начал подумывать, что стал невидимым. Моя цель заключается в том, чтобы попасть в состав на Евро-12 и Олимпиаду.  Если нет, то придется просто довольствоваться тем, что Капелло использовал слова «Бартон» и «хороший игрок» в одном предложении». После окончательно непопадания в состав Бартон добавил: « Капелло не захотел взять меня на чемпионат Европы. Я собираюсь смотреть Евро по телевизору, и у меня нет никаких сомнений в том, что я буду разочарован выступлением сборной, а они вернутся домой ни с чем».

Самир Насри против Дидье Дешама

Одна из самых нашумевших историй накануне чемпионата мира 2014 года. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, в последний момент, отцепил Самира Насри от окончательной заявки сборной. Одним из аргументов было: «Насри ненавидит сидеть в запасе и наверняка будет жаловаться и ныть, а в команде такое недопустимо». Сразу же, в твиттере матерными ругательствами в адрес сборной и лично Дешама, разразилась подруга Самира, Анара Атанес. Насри выступил через день со словами: «Я был готов к этому. Было некоторое предчувствие. Когда ты хочешь поговорить с тренером, а он тебя игнорирует, то это наталкивает на определенные мысли. Морально я уже приготовился. Конечно, шок был, но я был готов к этому. Уважаю его выбор. Тренер всегда прав, поэтому спорить я не буду». Но после чемпионата мира Самир перестал сдерживать себя: «Я считаю Дешама лицемером и трусом. Ему следовало поступить по-человечески, поговорив со мной и объяснив свое решение». Дешам, спустя некоторое время, заявил прессе, что при нем Насри в сборной не будет.

Рой Кин против Мика Маккарти

В 2002 сборная Ирландии принимала участие в чемпионате мира, который проходил в Японии и Южной Корее. Национальная команда прилетела в Корею готовиться к мундиалю. Тут выяснилось, что ирландская федерация и тренерский штаб во главе с Миком Маккарти не позаботились об экипировке, медицинском оборудовании, а поле, на котором сборная должна была тренироваться, больше смахивала на картофельный огород. На первой же тренировке два игрока получили травмы. Кин высказал свое неудовольствие условиями главному тренеру, который обещал все исправить, но тренировки продолжились все на том же поле. Тогда Кин дал интервью, в котором подробно рассказал, в каких условиях проходит подготовка сборной к чемпионату мира. После этого Мик Маккарти собрал команду и обвинил Роя в том, что тот не хочет играть за сборную. Свой ответ Рой Кин описал в автобиографии: «Мик, ты можешь гореть в аду. Ты лжец и гр***ный козел.Я не считал тебя за хорошего игрока и не считаю за хорошего тренера. Ты просто гр***ный урод. Можешь засунуть этот Кубок Мира себе в задницу. Единственная причина, по которой я имею с тобой дело, это потому, что ты менеджер моей страны». После этих слов Рой Кин был вынужден покинуть сборную и улететь домой. Там он еще потроллил Маккарти: «При Мике многое изменилось в игре, но не в организации. Она осталась на все том же любительском уровне. Я устал вместе с другими игроками пожимать плечами и криво улыбаться, когда нас селят в убогую гостиницу, заставляют тренироваться на «огороде» и не могут найти наши тренировочные костюмы». Но гораздо позднее Рой Кин говорил: «Я сожалею, что не смог принять участия на том Чемпионате Мира.  Если бы мне предоставили возможность реализовать одно свое желание, то оно было бы связано именно с этим турниром«. Он вернулся в сборную ровно через два года, сразу после увольнения Мика Маккарти.


Давид Трезеге против Раймона Доменека

Накануне чемпионата Европы 2008 года главный тренер сборной Франции Раймон Доменек решил отказаться от услуг нападающего Давида Трезеге, мотивировав это тем, что тот играет в Серии В. Нападающий «Ювентуса» собрал пресс-конференцию на которой заявил: «Доменек всегда говорил, что приглашает игроков, исходя из уровня их выступлений за клубные команды. Я разочарован. От тренера не последовало никаких объяснений. Я говорил с наставниками «Юве» и никто не понимает, что происходит. Доменек даже не интересовался моей результативностью». После провала сборной на чемпионате Европы Раймон Доменек сохранил свой пост, что позволило Трезиге снова атаковать главного тренера сборной: «Мы все понимаем, что у Доменека не тот уровень, чтобы руководить сборной Франции, но совершенно ничего не меняется. Никто не учитывает мнение миллионов французов, ведь его поддерживает Мишель Платини, у которого плохие отношения с Дидье Дешамом!» Раймон Доменек сохранил свой пост еще на два года, а Трезеге больше не сыграл за сборную Франции. Эрик Кантона, комментируя тренерские таланты Раймона Доменека и его отношения с игроками, сказал, что это худший тренер сборной Франции со времен Людовика Шестнадцатого.

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