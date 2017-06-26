«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал о противостоянии средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

– Бой «Канело» с Ханом подсказал вам то, как он будет боксировать с Головкиным или это слишком разные стили?

– Совершенно не похоже по стилю. Мы прекрасно знали, что подвижный боксер сделает «Канело» уязвимым. Мы видели его бои с Флойдом Мэйвезером, Эрисланди Ларой и Амиром Ханом, но это совсем не похоже на то, что будет в бою с Головкиным. Понимаете, проблема в случае Головкина в том, что он доставит проблемы боксеру с любым стилем. Хоть двигайся, хоть стой. Даже если Головкин останется неподвижным, ты все равно будешь в опасности. Он слишком крут, чтобы с ним связываться.

– На чью победу вы ставите в этом поединке?

– Если Канело не сбежит в последний момент, и мы увидим бой, я склоняюсь к победе Головкина. Оба – классные боксеры, оба хороши, но я ставлю на Геннадия. У «Канело» будут такие же неприятности, которые были у Амира Хана в поединке с ним. Соперник будет крупнее, хотя и сам Канело – большой парень. Сколько веса он набирает за одну ночь! Но дело в другом: сила Головкина, с которой ему предстоит столкнуться – это сила боксера из дивизиона выше.

Дело в не том, дрался ли Альварес со средневесами или нет, а он не дрался. Головкин – мощный средневес. «Канело» предстоит помериться силами с парнем, с чьим ударом считались бы даже в тяжелом весе. Иначе говоря, Канело окажется в шкуре Амира Хана. И это только малая часть с чем ему придется считаться. Когда ты поднимаешься в новую весовую категорию играть в шахматы нужно хитрее.

– Поли, я смотрел бой Канело с Ханом, мой счет 4-1 по раундам в пользу Амира. Можно поставить и 5-0.

– Считаю, что 5-0 лучше соответствует действительности, чем любой другой счет, в котором побеждал бы Канело. Да, пара раундов были близкими, но 5-0 – куда честнее, чем любой счет в пользу Альвареса. Если ты считаешь, что Канело выиграл тот бой, я отвечу, что ты – подлая скотина. Я тебя в лицо назову крысой.

– Но вы же знаете, что двое судей на момент остановки боя отдавали победу именно Альваресу.

– Да они мешки с дерьмом. Все тут просто и ясно. Когда ищешь причину дать раунд боксеру – всегда найдешь. Где-нибудь, в чем-нибудь. За три минуты судья найдет причину, чтобы отдать раунд кому угодно. Причина найдется, но это ни разу не значит, что тот боксер выиграл раунд. Ты просто пытаешься подарить раунд вместо того, чтобы судить объективно. Это ясно как день, чем эти двое занимались.

– Разве это не лицемерно? Раньше Мэйвезер навязывал свои условия. Теперь так происходит с Канело. Или это уже часть спорта?

– Только лицемер способен называть это спортом. Это жестокий бизнес, который приводит в уныние фанатов. Они хотят видеть лучших с лучшими, но в итоге получают разочарование. Все делается ради денег. Когда ты на стороне «Б», ты говоришь про лицемерие, но когда ты в тех же условиях, поступишь так же.

Мне, правда, обидно за Головкина. Он хочется драться со всеми топовыми соперниками, но не может. Нельзя же приставить дуло к виску парня и сказать: «Эй, лучше выходи со мной на ринг».

Канело недавно сказал, что смотрел последние десять боев Головкина и дрался с противниками намного сильнее. Конечно, у тебя же денег больше. У Головкина их меньше, а он еще и опаснее тебя. Пока не приставишь пистолет к голове, они не выйдут на ринг против Головкина.