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«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Спартака"
Игроки "Спартака"Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День десятый

В этот раз вылет сборной России раньше, чем хотелось бы, восприняли спокойно. Во-первых, Кубок конфедераций – это ни разу не чемпионат мира или Европы, это полутоварищеский, выставочный, тестовый турнир, на который, например, сборная Германии привезла резерв. Во-вторых, наша команда не выглядела обреченной, как на прошлогоднем Евро. Прогресс есть. Его хотят видеть. А в-третьих, уже привыкли.

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Но вот к чему привыкнуть, слава богу, не можем, так это к интеллектуальным настройкам наших звезд. К тому, что их параллельный мир невероятно далек от нашего. Вчера Дзюба и Кокорин, которых не было на Кубке конфедераций, записали очень странное послание. Но почти все решили, что оно адресовано Станиславу Черчесову. И началась в социальных сетях пятая мировая…

Поколение нормативных актов. Не злитесь на сборную России


Через несколько часов, видимо, пресс-служба «Зенита» поняла, что надо парней, а заодно и репутацию клуба спасать. На двух сайтах вышло короткое интервью с героями дня, в котором они утверждают возбужденную публику, что никакого троллинга Черчесова не было, а была всего лишь шутка. Впрочем, что тут смешного и что вообще означают эти жесты, никто не объяснил. В параллельном мире другой язык.

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Даже если никакого умысла не было, транслировать свои довольные, самовлюбленные физии на следующий день после вылета сборной, наверное, все-таки неправильно. Но кто ж об этом задумывается-то? В параллельном мире жизнь протекает иначе, там другие морально-этические нормы. Потому и попадают обитатели этого мира во всякие неловкие ситуации, что не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. И вообще понимают немногое.

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Уже стало традицией после крупных турниров говорить не о футболе. То «ваши ожидания – ваши проблемы», то «жду г…вна в комментариях», то вечеринка в Монте-Карло, то, вот сейчас, какой-то глупый месседж… Футбол у других. Германия обыграла Камерун (3:1), а Чили и Австралия сыграли вничью (1:1). В полуфинале Кубка конфедераций Португалия сыграет с Чили, а Германия – с Мексикой. А пока турнир взял пару выходных.

Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфинал

График Зобнина

Пока одни кривляются, другие работают. Зобнин, выбывший из-за серьезной травмы до конца сезона, рассказал, сколько времени проводит в тренажерном зале.

– Шесть часов: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели – возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

Сейчас Зобнин в Италии. Вернется в Москву 8 июля и продолжит восстановление в Тарасовке.


Фото: «Спартак»

Игроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедераций, присоединятся к команде 2 июля.

Просочилась информация о том, что Луис Адриано может покинуть нынешний клуб. Бразильская пресса сообщает о возможном переходе нападающего в «Палмейрас». Если это произойдет, то тогда «Спартаку» точно потребуется усиление этой позиции на трансферном рынке.


Фото: «Спартак»

Сводки межсезонья

«Зенит» пока неудачно проводит контрольные матчи – два поражения. Хотя информации о кадровом потенциале у Роберто Манчини больше с каждым днем. Не утихают и трансферные слухи. Манолас и Дриусси, как говорят, уже одной ногой в Питере. Новая фамилия – защитник «Сассуоло» Ачерби. Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио, Манчини видит Ачерби в связке с Маноласом.


Другой потенциальный новичок «Зенита» Уна из «Бордо», как сообщают итальянские СМИ, предпочел остаться в Европе.

Отметим, что в «Зените» свое слово держат: обещали, что до конца первого сбора трансферов не будет – так оно и получается.


ЦСКА завершил первый сбор. Виктор Гончаренко подвел итоги.

– Мы проделали очень большой объем работы. Все дни были двухразовые тренировки, плюс почти все футболисты сыграли по 90 минут. Хорошо поработали. Много молодежи, и было много изменений в стартовом составе, из-за чего не хватало стабильности. Цель стояла не выиграть, а получить игровую практику. Хотя побеждать хочется всегда. Но на фоне усталости это было сложно. Главное – что все получили практику и обошлись без травм.


Васин и Головин приедут сразу на второй сбор. Акинфеев получит отдых. Интересно… Как и то, что на зимних сборах Игорь почти не играет. Столь тепличным условиям позавидует любой.

Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России


Одну кадровую потерю ЦСКА уже понес. Спортивный директор клуба Олег Яровинский отправился в «Халл Сити» к Леониду Слуцкому.

«Локомотив» сегодня проведет спарринг со словенским «Анкараном».

«Рубин» отправился на второй австрийский сбор, который продлится до 8 июля. В рамках этого сбора запланировано четыре матча.

Готовится к сезону и «Динамо». Вот обзор контрольного матча с австрийским «Ваккером».



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Михаил Борзыкин
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