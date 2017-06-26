Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Непрощенный. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «4-й период»Комментарии
Игорь Акинфеев
Игорь АкинфеевФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» – о выступлении голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева. 

В недавнем отборочном матче к российскому чемпионату мира вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис в добавленное уже время «привез» совершенно чудовищный гол, лишивший его команду законной ничьей со шведами и резко обостривший ситуацию в группе. И Дидье Дешам тогда говорил, что в раздевалке голкиперу никто, включая его самого, не бросил ни слова упрека - тот и сам прекрасно все понимал, и что в следующей игре ворота вновь будут доверены Льорису. И это был феерический, пусть и товарищеский, матч с Англией, где французы, играя почти тайм в меньшинстве, вырвали победу, а Льорис отыграл без единой видимой ошибки.

Я вот что-то не припомню, когда бы Игорь Акинфеев фатально ошибался в самых концовках, когда уже никак нельзя отыграться. Сейчас многими прочерчена прямая линия между матчами с Кореей и Мексикой, но лично я почти благодарен Игорю за тот ляп на чемпионате мира. Вспомните: капелловская сборная браво вышла сыграть по нулям - и никак иначе. И к этой унылой ничьей все и катилось, у нашей сборной даже проблеска мысли при игре впереди не было. И вдруг - нелепый этот автогол. И сразу все забегали-задвигались, и замены пошли атакующие, и счет сравняли, и вообще - это был лучший отрезок за все бразильские недолгие гастроли! Прижатая к стенке несложным вроде соперником, команда показала, что она кое-что может, когда обстоятельства вынуждают.

Сейчас Акинфеев ошибся в самом начале второго тайма. И сборная наша второй раз за турнир попала в положение отыгрывающейся. Мексиканцы, если что, вставали в такую позицию в каждом матче, а с Португалией - так и дважды, и всякий раз их это только, получалось, раззадоривало. Нет, и наши, не сказать, чтобы сдались - но их количество азарта не переходило в качество. Хотя забей свой момент Смольников - и Черчесовоа моментально признали бы гением замен, комбинацию - образцом выхлопа экспериментов в тренерской лаборатории, а Акинфеева... сделали бы изгоем вдвойне.

Ведь закончись все ничьей - вот кто нас победы-то лишил! Всем без исключения полевым весь негатив мигом бы простился - и сфокусировался на одиноком вратаре. Кабы не он - быть нам в полуфинале. Но мы проиграли, господа! Проиграли, сумев в двух все определявших матча забить один гол. В этом тоже Игорь Акинфеев виноват?

...Когда-то гостил я у одного нашего вратаря, игравшего в ту пору в бундеслиге. И он  пропустил за «Динамо» свое дрезденское  просто карикакатурный какой-то мяч от «Боруссии», да еще в свой день рождения - этот момент долго возглавлял потом хит-парад голевых нелепостей. И вот что мне сказал тогда Стас Черчесов: я, конечно, могу себе поклясться, что такого со мной больше никогда не произойдет. Но парадокс нашей профессии в том, что следующий гол у тебя обязательно случится в ближайшей игре или через одну, хоть через десять, но ведь непременно залетит!

И мне смешно, когда Черчесову начинают советовать - кого в ворота сборной ставить, чтоб он все ловил.

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна паузаЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.Что теперь делать России? Изучать матчи команд БердыеваЧто теперь делать России? Изучать матчи команд БердыеваКорреспондент «Советского спорта» предлагает не винить во всех бедах сборной России Игоря Акинфеева.Время Акинфеева закончилось. И он сам виноват. Жесткое мнение Николая ЯременкоВремя Акинфеева закончилось. И он сам виноват. Жесткое мнение Николая ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» довольно жестко высказался и о вратаре российской сборной.Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной РоссииПять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России«Советский спорт» называет пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной.Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровняГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре национальной команды России Игоре Акинфееве.Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоСергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоЭкс-нападающий сборной России – о выступление сборной России на Кубке конфедераций и о том, почему Акинфеев не виноват в поражении.Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшегоЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об Игоре Акинфееве и его участии во втором голе мексиканцев на Кубке конфедераций.Константин Генич: Если бы не Акинфеев, нас бы вообще не было на Евро-2016Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Игорь Лебедев: В Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смертиВице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева.Не давать вратаря в обиду! Почему мы должны поддержать АкинфееваНе давать вратаря в обиду! Почему мы должны поддержать АкинфееваСтепан Чаушьян заступается за голкипера, имя которого после ошибки в матче с Мексикой втаптывают в грязь.Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаАкинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуЕвгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуОбозреватель «Советского спорта» – о поражении сборной России от Мексики (1:2).Валерий Рейнгольд: Акинфеев виноват в трех голах. Сборной нужен другой вратарьВалерий Рейнгольд: Акинфеев виноват в трех голах. Сборной нужен другой вратарьБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций.Игорь Акинфеев: Критика? А что сделать? Повеситься пойти?Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - после матча с Мексикой.Черчесов: Убежден, что Акинфеев будет доставлять удовольствие своей игройЧерчесов: Убежден, что Акинфеев будет доставлять удовольствие своей игройГлавный тренер сборной России после поражения от сборной Мексики и вылета с Кубка конфедераций ответил на вопросы.Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог выручить в обеих голах мексиканцевБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Игорь Акинфеев имел шансы выручить сборную России по футболу в моментах с двумя пропущенными мячами от сборной Мексики в матче Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Ошибка Акинфеева? Жизнь продолжаетсяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - об игре вратаря команды Игоря Акинфеева.
Теннис
Борис Беккер после банкротства может развестись с женой
Футбол
День в истории. Паоло Мальдини исполнилось 49 лет
Футбол
Мино Райола: После возвращения из сборной Доннарумма проведет переговоры с «Миланом»
Формула-1
Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела нас
все новости
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости