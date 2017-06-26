Непрощенный. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – о выступлении голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

В недавнем отборочном матче к российскому чемпионату мира вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис в добавленное уже время «привез» совершенно чудовищный гол, лишивший его команду законной ничьей со шведами и резко обостривший ситуацию в группе. И Дидье Дешам тогда говорил, что в раздевалке голкиперу никто, включая его самого, не бросил ни слова упрека - тот и сам прекрасно все понимал, и что в следующей игре ворота вновь будут доверены Льорису. И это был феерический, пусть и товарищеский, матч с Англией, где французы, играя почти тайм в меньшинстве, вырвали победу, а Льорис отыграл без единой видимой ошибки.

Я вот что-то не припомню, когда бы Игорь Акинфеев фатально ошибался в самых концовках, когда уже никак нельзя отыграться. Сейчас многими прочерчена прямая линия между матчами с Кореей и Мексикой, но лично я почти благодарен Игорю за тот ляп на чемпионате мира. Вспомните: капелловская сборная браво вышла сыграть по нулям - и никак иначе. И к этой унылой ничьей все и катилось, у нашей сборной даже проблеска мысли при игре впереди не было. И вдруг - нелепый этот автогол. И сразу все забегали-задвигались, и замены пошли атакующие, и счет сравняли, и вообще - это был лучший отрезок за все бразильские недолгие гастроли! Прижатая к стенке несложным вроде соперником, команда показала, что она кое-что может, когда обстоятельства вынуждают.

Сейчас Акинфеев ошибся в самом начале второго тайма. И сборная наша второй раз за турнир попала в положение отыгрывающейся. Мексиканцы, если что, вставали в такую позицию в каждом матче, а с Португалией - так и дважды, и всякий раз их это только, получалось, раззадоривало. Нет, и наши, не сказать, чтобы сдались - но их количество азарта не переходило в качество. Хотя забей свой момент Смольников - и Черчесовоа моментально признали бы гением замен, комбинацию - образцом выхлопа экспериментов в тренерской лаборатории, а Акинфеева... сделали бы изгоем вдвойне.

Ведь закончись все ничьей - вот кто нас победы-то лишил! Всем без исключения полевым весь негатив мигом бы простился - и сфокусировался на одиноком вратаре. Кабы не он - быть нам в полуфинале. Но мы проиграли, господа! Проиграли, сумев в двух все определявших матча забить один гол. В этом тоже Игорь Акинфеев виноват?

...Когда-то гостил я у одного нашего вратаря, игравшего в ту пору в бундеслиге. И он пропустил за «Динамо» свое дрезденское просто карикакатурный какой-то мяч от «Боруссии», да еще в свой день рождения - этот момент долго возглавлял потом хит-парад голевых нелепостей. И вот что мне сказал тогда Стас Черчесов: я, конечно, могу себе поклясться, что такого со мной больше никогда не произойдет. Но парадокс нашей профессии в том, что следующий гол у тебя обязательно случится в ближайшей игре или через одну, хоть через десять, но ведь непременно залетит!

И мне смешно, когда Черчесову начинают советовать - кого в ворота сборной ставить, чтоб он все ловил.