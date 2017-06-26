«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.



Напомним, подопечные Станислава Черчесова не смогли преодолеть групповой этап, одержав одну победу в трех матчах.

– На этом турнире мы проиграли всего лишь один тайм, – говорит Александр. – Случилось это в матче со сборной Португалии. Команда проверила себя. Тренерский штаб понял, над чем еще стоит поработать. Как оказалось, сборная России в состоянии играть с любым соперником на равных.

В некоторых эпизодах игроки выглядели достойно, а в матче с мексиканцами были отрезки, когда мы доминировали на поле. Это еще раз доказывает тот факт, что в нашей стране футболисты есть. Люди, которые постоянно твердят, что Россия – не футбольная страна, глубоко ошибаются.

Конечно, я думал, что наши выйдут из группы, – продолжает Мостовой. – С другой стороны, Кубок конфедераций – скоротечный турнир. Поиграли – разъехались. Не стоит придавать ему серьезного значения. Вот, что действительно важно – грядущий чемпионат мира.

– Почему наша сборная проиграла?

– Говорил об этом много раз – игроки сборной России выступают в чемпионате, который ниже европейского уровня. Проанализируйте состав сборной Мексики, и вам многое станет ясно.

– У арбитра были основания поставить пенальти?

– Нет. На мой взгляд, наши игроки сами пытались найти контакт в чужой штрафной.

– Рады обновлению защитной линии сборной России?

– Это обычный футбольный процесс. Одни уходят – другие приходят. С другой стороны, такие парни, как братья Березуцкие и Сергей Игнашевич могли бы помочь.

– Появился ли лидер в нашей команде?

– Хотел бы видеть в этом качестве Федора Смолова, но он, к сожалению, не проявил себя в последних двух матчах. С другой стороны, ему очень тяжело. Вспомнить игру с португальцами – два высококлассных защитника его спокойно перекрывают. Федору было сложно даже мяч принять.

Кого бы я хотел отметить? Мне очень понравился Александр Головин, а также Юрий Жирков и Александр Самедов. Во всех играх Головин проявил себя неплохо. Но чтобы быть лидером, нужно где-то самому сыграть, забить, обыграть. Поэтому, на данный момент не могу назвать Головина лидером сборной России.

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– Александр претендует на эту роль больше, чем Смолов?

– Не думаю. Но очевидно, что Головин – игрок талантливый. В таком возрасте сложно закрепиться в ЦСКА, не говоря уже о сборной. Помню, сам я стал игроком основы в «Спартаке», будучи 18-летним парнем. Конкуренция была сумасшедшая. Но я, помимо того, что неплохо играл, забивал мячи.

С другой стороны, мы видим, что Головину приходится много работать в обороне. Возможно, поэтому он не так часто забивает. Посмотрим, что будет через год, но это еще раз доказывает тот факт, что футболисты у нас есть. В нашей огромной стране игроков хватает. Не согласен с людьми, которые говорят обратное.

– Что думаете о контрольных матчах? Станислав Черчесов сообщил, что РФС постарается организовать игры с топ-сборными.

– Даже если лучшие команды мира выставят против нас второй состав – это будет неплохая проверка. Мы должны играть со всеми. На чемпионате мира выступят сборные разного уровня.

– Будь вы тренером сборной России, над чем, в первую очередь, стали бы выполнять работу над ошибками?

– Если бы я вошел в тренерский штаб сборной России, это было бы хорошо для всех (смеется). Честно говоря, мне сложно объяснить это в интервью. Есть много нюансов. Нужно находиться в команде, чтобы была возможность показать игрокам, как в той или иной ситуации поступить максимально эффективно. У меня есть опыт и определенные знания. Таким вещам по книжкам не научишься. Нужно выходить на поле, и там анализировать ситуацию.

– Не могу не задать вопрос о выступлении Игоря Акинфеева…

– Скажу так: многие незаслуженно накинулись на него. В пропущенном мяче виноват и Виктор Васин. Посмотрите повтор. В момент выноса у нашего защитника была форма чуть ли не в 15 метров. При этом Васин умудрился проиграть позицию мексиканскому нападающему. Нет, я не защищаю Акинфеева, просто нужно трезво смотреть на ситуацию.

Возможно, Акинфеев дал понять своему партнеру, что сыграет сам, но тот его не услышал. Или наоборот. Мы можем только догадываться. Лучше задайте этот вопрос игрокам.