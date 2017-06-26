«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевых
После поражения сборной России «Советский спорт» решил
проверить, как на результат матча реагируют болельщики российских клубов.
Изучаем гостевые книги фанатов команд российской
премьер-лиги.
«Спартак»
Ansfil: Глушаков,
на своём месте, игру бы сделал
VNV_N: А
виноватым назначат Карреру, который якобы пожелал сборной вылететь.
ys: Все из за
этой порноактрисы Хеннесси. Влезла со своим глупым предложением. Полкоманды в
итоге решили , что лучше проиграть матч, чем выходить из клозета.
knn: Надо было
какому-нить брутальному «мужику» пообещать переспать со всей нашей сборной в
случае невыигрыша КК. Это было бы эффективнее. А то выступила какая-то
колхозница «за рупь пучок». Как говорится, какая сборная – такие и
порноактрисы.
«Зенит»
Moonwalker: КК
показал, почему Смолов вряд ли куда уедет...
Адвокат: И для
такой посредственной команды, как сборная России, нужен вратарь попроще. Без
зашкаливающей харизмы, просто хорошо делающий свое дело.
Moonwalker: Интересно,
кто у Стаса виноват будет... Думаю, судья, не поставивший два пенальти, Жирков
и Смольников... Ну и тупые журналисты, конечно...
ЦСКА
veter: Нужно
срочно ужесточить лимит! Максимум один легионер в составе. Тогда заживем!
Водитель кобылы: Послал
бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы и Бальзаминовы стоят, потом будем
их гнобить – сколько они бабочек напускают.
veter: Ну если
Игорь пошлет сборную, Кубок мира уже, считай, в кармане.
«Амкар»
Алексей67: Через
год нас ждут те же три матча с участием нашей сборной, скорей всего не больше.
Сейчас бы хотя бы в плане организации и гостеприимства не опозориться, т.е.
стадионы в Волгограде, НН и прочих Сарансках и Ебургах во время достроить...
Сборная, что в старом, ну а теперь в новом варианте - отстой полный. Ну а
лучших игроков все равно нет у нас, довольствуйтесь товарищи Смольниковым и
Бухаровым!
Saxa: В роддомах
выдохнули... Имя Черчесик абсолютно потеряло свою актуальность. А по команде -
о мертвых хорошо или ничего. Так что во всех ящиках России - у нас есть хорошая
команда.
Шнапс: Игорь
спрашивает у публики - не пойти ли ему повеситься? Надо поддержать парня!
Замутить петицию, например. Вообще-то я думал, что это произойдет после Алжира.
«Локомотив»
Prazdnic: Там
Миранчук Черчесову в борщ плюнул что ли? Других вариантов у меня нет....
ANDREI_KO: Дно.
Беспросветное...
Тигры Аркана:
Тема: позорная сборная физрука-усача. Срочно что нужно сделать прямо сейчас:
1 - выгнать Черчесова
2 - выгнать Акинфеева
Впервые за 20 лет в полуфинале Кубка конфедераций не сыграют
хозяева турнира
«Ростов»
Rea161: После проигрыша, главное, чтоб Путин не дал отмашку
на ужесточение лимита.
Михаил Максаков: Ни у кого из тренеров не хватает духа не
вызывать Акинфеева. В чём его магия? Что бы он ни вытворил, все кругом все
равно твердят, какой он крутой.
uvar-77: «Финт
Ерохина»... Надо запатентовать.
«Рубин»
Эридан Эридан:
Скорее всего сольем всем? Ну нет, почему! По традиции в первом матче выиграем у
какой-нибудь Новой Зеландии или Ямайки. После чего крики о супер сборной и
минимум полуфинале. А дальше какая-нибудь Бельгия, Алжир, Мексика, Словения,
Греция, Корея, Япония...
Ramil: Если российская
экономика, как пишут, еще не достигла дна, то футбол достиг и уже давно там
лежит.
adik: В кои-то
веки светил выход в полуфинал крупного турнира, ан нет, опять обделались. Я
просто зол, ибо только со стадиона
«Анжи»
abu575: Бедного Филимонова за одну единственную ошибку
заклеймили на всю жизнь, а эта «дырка» на каждом турнире косячит и все
нормально