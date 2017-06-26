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«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевых

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевых
Фото: «Советский спорт»

После поражения сборной России «Советский спорт» решил проверить, как на результат матча реагируют болельщики российских клубов.

Изучаем гостевые книги фанатов команд российской премьер-лиги.

«Спартак»

Ansfil: Глушаков, на своём месте, игру бы сделал

VNV_N: А виноватым назначат Карреру, который якобы пожелал сборной вылететь.

ys: Все из за этой порноактрисы Хеннесси. Влезла со своим глупым предложением. Полкоманды в итоге решили , что лучше проиграть матч, чем выходить из клозета.

knn: Надо было какому-нить брутальному «мужику» пообещать переспать со всей нашей сборной в случае невыигрыша КК. Это было бы эффективнее. А то выступила какая-то колхозница «за рупь пучок». Как говорится, какая сборная – такие и порноактрисы.

«Зенит»

Moonwalker: КК показал, почему Смолов вряд ли куда уедет...

Адвокат: И для такой посредственной команды, как сборная России, нужен вратарь попроще. Без зашкаливающей харизмы, просто хорошо делающий свое дело.

Moonwalker: Интересно, кто у Стаса виноват будет... Думаю, судья, не поставивший два пенальти, Жирков и Смольников... Ну и тупые журналисты, конечно...

ЦСКА

veter: Нужно срочно ужесточить лимит! Максимум один легионер в составе. Тогда заживем!

Водитель кобылы: Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы и Бальзаминовы стоят, потом будем их гнобить – сколько они бабочек напускают.

veter: Ну если Игорь пошлет сборную, Кубок мира уже, считай, в кармане.

«Амкар»

Алексей67: Через год нас ждут те же три матча с участием нашей сборной, скорей всего не больше. Сейчас бы хотя бы в плане организации и гостеприимства не опозориться, т.е. стадионы в Волгограде, НН и прочих Сарансках и Ебургах во время достроить... Сборная, что в старом, ну а теперь в новом варианте - отстой полный. Ну а лучших игроков все равно нет у нас, довольствуйтесь товарищи Смольниковым и Бухаровым!

Saxa: В роддомах выдохнули... Имя Черчесик абсолютно потеряло свою актуальность. А по команде - о мертвых хорошо или ничего. Так что во всех ящиках России - у нас есть хорошая команда.

Шнапс: Игорь спрашивает у публики - не пойти ли ему повеситься? Надо поддержать парня! Замутить петицию, например. Вообще-то я думал, что это произойдет после Алжира.

«Локомотив»

Prazdnic: Там Миранчук Черчесову в борщ плюнул что ли? Других вариантов у меня нет....

ANDREI_KO: Дно. Беспросветное...

Тигры Аркана: Тема: позорная сборная физрука-усача. Срочно что нужно сделать прямо сейчас:

1 - выгнать Черчесова

2 - выгнать Акинфеева

Впервые за 20 лет в полуфинале Кубка конфедераций не сыграют хозяева турнира

«Ростов»

Rea161: После проигрыша, главное, чтоб Путин не дал отмашку на ужесточение лимита.

Михаил Максаков: Ни у кого из тренеров не хватает духа не вызывать Акинфеева. В чём его магия? Что бы он ни вытворил, все кругом все равно твердят, какой он крутой.

uvar-77: «Финт Ерохина»... Надо запатентовать.

«Рубин»

Эридан Эридан: Скорее всего сольем всем? Ну нет, почему! По традиции в первом матче выиграем у какой-нибудь Новой Зеландии или Ямайки. После чего крики о супер сборной и минимум полуфинале. А дальше какая-нибудь Бельгия, Алжир, Мексика, Словения, Греция, Корея, Япония...

Ramil: Если российская экономика, как пишут, еще не достигла дна, то футбол достиг и уже давно там лежит.

adik: В кои-то веки светил выход в полуфинал крупного турнира, ан нет, опять обделались. Я просто зол, ибо только со стадиона

«Анжи»

abu575: Бедного Филимонова за одну единственную ошибку заклеймили на всю жизнь, а эта «дырка» на каждом турнире косячит и все нормально    

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