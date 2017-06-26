Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)
Сборная Португалии после выхода из группы задержалась в Санкт-Петербурге и сделала счастливыми двух простых мальчишек.
Пицци против Пицци
Сборная Португалии после матча с новозеландцами осталась в
Петербурге. В воскресенье команда Сантуша предпочла отсидеться в гостинице и
устроила восстановительную тренировку прямо на крыше отеля в центре города.
Но вот в понедельник утром перед отлетом в Казань Роналду и
компания вернулись на «Турбостроитель», чтобы позаниматься на счастливом для
них газоне. С утра пораньше к журналистам даже пришел португальский нападающий
Пицци. Большая часть разговора прошла мимо российских представителей прессы: португальское
телевидение попросило не переводить на русский сразу. Оказалось, что
португальские журналисты подшучивали над футболистом: его прозвище совпадает с
фамилией главного тренера сборной Чили, и слово «Пицци» в вопросах звучало
множество раз.
– Когда я был маленьким, Пицци выступал за «Барселону» и был
в расцвете карьеры. Во дворе я забивал много голов, и меня стали называть
Пицци, – объяснил футболист. – Перед игрой мы с ним обнимемся, но надеюсь, в финал
выйдет португальский Пицци.
Полуфинальные матчи проводятся в Казани и Сочи, поэтому у
стадиона «Санкт-Петербург» будет время, чтобы привести газон в порядок. Его
после игры критиковали Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш, Пицци газон тоже
не понравился.
– По правде говоря он действительно не в идеальном
состоянии. Конечно, нам как игрокам, привыкшим играть на высококачественных
полях, хотелось, чтобы поле было подготовлено лучше. Но стадион просто
фантастический! Он внушает уважение своим видом. Да и вообще, Санкт-Петербург –
невероятно красивый, потрясающий город. Все время, которое мы находимся здесь,
мы очень счастливы. Мы хотели бы вернуться сюда в следующее воскресенье, –
подвел итог Пицци. К воскресенью поле точно должно дойти до идеала.
Роналду все-таки дал автограф русским детям
Первым из раздевалки появился Криштиану Роналду, он немного постоял у входа и отправился к двум ребятам, которые ждали его по пути на поле. Он подошел, потрепал их по голове, подписал мяч, сфотографировался.
Все это
время мы недоумевали: в чем подвох? Роналду не подходил почти ни к кому, от
него ограждали не только фанатов, но и журналистов. Представители прессы за
весь турнир не смогли задать ни одного вопроса Криштиану. Говорят, повезло
только девочке-волонтеру, которая крикнула «Hala Madrid!» – он дал ей пять . Но мы в микст-зоне так рисковать не
стали.
Пара минут общения с детьми, и Роналду отправился
заниматься. Все стандартно: сначала с партнерами попинал мяч в круге, затем
размялся и начал тренировать точность передач. Все как у простых землян.
А самые счастливые в мире мальчишки – братья Тимур и
Григорий Дашкевичи – в это время пообщались с журналистами. У младшего – Тимура
– на шее три медали.
– Всего у меня 11 медалей, но я надел 3 самые важные, –
рассказал Тимур.
– Брат играет в петербургском «Локомотиве», он нападающий.
Сегодня он надел перчатки: хотел, чтобы Роналду ему пробил пару раз. Но мы не
совсем поняли друг друга. Зато Криштиану рассказал, что его сын форвард, но тоже
любит поиграть в воротах, – поделился Гриша.
На вопрос, как так случилось, что два ребенка попали туда,
куда вход закрыт почти всем, ребенок, которому от силы лет 13, отвечал очень
серьезно.
– Даже не знаю, как все это объяснить – это все устроил наш
друг. Роналду – самый известный футболист, каждый мечтает сфотографироваться с
ним.
– То есть на вопрос «Месси или Роналду?» у тебя ответ однозначный?
– Это оба хорошие игроки – выбирать между ними сложно. Месси и Роналду – это как «Найк» и Адидас», – справедливо рассудил Григорий.
Друг детей – Лев Кузнецов, официальный представитель Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга по конгрессно-выставочной деятельности. О
том, что сделал для детей, он рассказывал скромно.
– Нам помогли в сборной Португалии, дети хотели
познакомиться с Роналду, и они пошли нам на встречу. Есть такая организация MATCH Accommodation, через нее мы
вышли на FIFA, а там
нам помогли связаться со сборной Португалии.
– То есть так мог
сделать любой?
– Не думаю, мы сотрудничаем с этой организацией в плане подготовки к чемпионату мира. Это широкий спектр вопросов от безопасности до продвижения города, подготовки гостиниц.
Мы посмотрели на аккредитации мужчины и двух ребят – фамилии разные.
– Скажите, так это
ваши дети?
– Почти мои, – улыбнулся Лев Кузнецов. Кажется, он просто исполнил мечту двух ребят и не хочет этим хвалиться.
Перед матчем с Новой Зеландией португальские болельщики
убеждали наших коллег, что Роналду – с другой планеты. Но, кажется, он все-таки
с нашей: когда дело коснулось детей, Криштиану повел себя не как лучший
футболист мира, которого все утомили, а как любящий отец.