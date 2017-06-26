Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)

Сборная Португалии после выхода из группы задержалась в Санкт-Петербурге и сделала счастливыми двух простых мальчишек.

Пицци против Пицци

Сборная Португалии после матча с новозеландцами осталась в Петербурге. В воскресенье команда Сантуша предпочла отсидеться в гостинице и устроила восстановительную тренировку прямо на крыше отеля в центре города.

Но вот в понедельник утром перед отлетом в Казань Роналду и компания вернулись на «Турбостроитель», чтобы позаниматься на счастливом для них газоне. С утра пораньше к журналистам даже пришел португальский нападающий Пицци. Большая часть разговора прошла мимо российских представителей прессы: португальское телевидение попросило не переводить на русский сразу. Оказалось, что португальские журналисты подшучивали над футболистом: его прозвище совпадает с фамилией главного тренера сборной Чили, и слово «Пицци» в вопросах звучало множество раз.

– Когда я был маленьким, Пицци выступал за «Барселону» и был в расцвете карьеры. Во дворе я забивал много голов, и меня стали называть Пицци, – объяснил футболист. – Перед игрой мы с ним обнимемся, но надеюсь, в финал выйдет португальский Пицци.

Полуфинальные матчи проводятся в Казани и Сочи, поэтому у стадиона «Санкт-Петербург» будет время, чтобы привести газон в порядок. Его после игры критиковали Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш, Пицци газон тоже не понравился.

– По правде говоря он действительно не в идеальном состоянии. Конечно, нам как игрокам, привыкшим играть на высококачественных полях, хотелось, чтобы поле было подготовлено лучше. Но стадион просто фантастический! Он внушает уважение своим видом. Да и вообще, Санкт-Петербург – невероятно красивый, потрясающий город. Все время, которое мы находимся здесь, мы очень счастливы. Мы хотели бы вернуться сюда в следующее воскресенье, – подвел итог Пицци. К воскресенью поле точно должно дойти до идеала.

Роналду все-таки дал автограф русским детям

Первым из раздевалки появился Криштиану Роналду, он немного постоял у входа и отправился к двум ребятам, которые ждали его по пути на поле. Он подошел, потрепал их по голове, подписал мяч, сфотографировался.

Все это время мы недоумевали: в чем подвох? Роналду не подходил почти ни к кому, от него ограждали не только фанатов, но и журналистов. Представители прессы за весь турнир не смогли задать ни одного вопроса Криштиану. Говорят, повезло только девочке-волонтеру, которая крикнула «Hala Madrid!» – он дал ей пять . Но мы в микст-зоне так рисковать не стали.

Пара минут общения с детьми, и Роналду отправился заниматься. Все стандартно: сначала с партнерами попинал мяч в круге, затем размялся и начал тренировать точность передач. Все как у простых землян.

А самые счастливые в мире мальчишки – братья Тимур и Григорий Дашкевичи – в это время пообщались с журналистами. У младшего – Тимура – на шее три медали.

– Всего у меня 11 медалей, но я надел 3 самые важные, – рассказал Тимур.

– Брат играет в петербургском «Локомотиве», он нападающий. Сегодня он надел перчатки: хотел, чтобы Роналду ему пробил пару раз. Но мы не совсем поняли друг друга. Зато Криштиану рассказал, что его сын форвард, но тоже любит поиграть в воротах, – поделился Гриша.

На вопрос, как так случилось, что два ребенка попали туда, куда вход закрыт почти всем, ребенок, которому от силы лет 13, отвечал очень серьезно.

– Даже не знаю, как все это объяснить – это все устроил наш друг. Роналду – самый известный футболист, каждый мечтает сфотографироваться с ним.

– То есть на вопрос «Месси или Роналду?» у тебя ответ однозначный?

– Это оба хорошие игроки – выбирать между ними сложно. Месси и Роналду – это как «Найк» и Адидас», – справедливо рассудил Григорий.

Друг детей – Лев Кузнецов, официальный представитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга по конгрессно-выставочной деятельности. О том, что сделал для детей, он рассказывал скромно.

– Нам помогли в сборной Португалии, дети хотели познакомиться с Роналду, и они пошли нам на встречу. Есть такая организация MATCH Accommodation, через нее мы вышли на FIFA, а там нам помогли связаться со сборной Португалии.

– То есть так мог сделать любой?

– Не думаю, мы сотрудничаем с этой организацией в плане подготовки к чемпионату мира. Это широкий спектр вопросов от безопасности до продвижения города, подготовки гостиниц.

Мы посмотрели на аккредитации мужчины и двух ребят – фамилии разные.

– Скажите, так это ваши дети?

– Почти мои, – улыбнулся Лев Кузнецов. Кажется, он просто исполнил мечту двух ребят и не хочет этим хвалиться.

Перед матчем с Новой Зеландией португальские болельщики убеждали наших коллег, что Роналду – с другой планеты. Но, кажется, он все-таки с нашей: когда дело коснулось детей, Криштиану повел себя не как лучший футболист мира, которого все утомили, а как любящий отец.