Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия не попадет на домашний ЧМ? Германия раскручивает допинг-скандал в сборной

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия не попадет на домашний ЧМ? Германия раскручивает допинг-скандал в сборной
Фото: «Советский спорт»

Если вы забыли, или еще не знали, - сборная России по футболу в полном составе подозревается в употреблении допинга на чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии.

Это утверждают журналисты английской еженедельной газеты Mail on Sunday в материале, перевод которого мы уже публиковали у нас на сайте – Россия на игле. Нашу сборную подозревают в употреблении допинга.

К английским коллегам подключились и немецкие журналисты из таблоида Bild, которые сначала обещали бойкотировать российский Кубок конфедераций, но потом все же приехали, чтобы раскритиковать посещаемость матча Германия – Новая Зеландия в Сочи.

В Германии пошли дальше обычной констатации факта – задаются вопросом, а может ли Россия стать первой в истории хозяйкой чемпионата мира, которая не попадет на домашний турнир. Имеется в виду, естественно, дисквалификация в случае, если подозрения в употреблении допинга оправдаются. Предлагаем ознакомиться с материалом, опубликованным в Bild.

Может ли Россия пропустить домашний чемпионат мира?

Футбольная команда в полном составе подозревается в употреблении допинга! По данным Mail on Sunday, такие обвинения в адрес сборной России проверяет ФИФА.

Подозрение: Футбольная сборная России могла быть частью государственной допинг-программы. Помимо 23-х футболистов сборной на чемпионате мира еще 11 игроков находятся в списке из более чем 1000 спортсменов, связанных с допингом. Автором списка, который использует Всемирное антидопинговое агентство, стал Ричард Макларен. Пока никаких конкретных обвинений против российских футболистов выдвинуто не было.

Допинговый скандал в России! Какими будут его последствия для чемпионата мира 2018 года? Могут ли отстранить хозяев от участия в домашнем турнире?

В первую очередь: это очень, очень маловероятно.

В антидопинговых правилах ФИФА существует дополнение к статье 32 («санкции против клуба или ассоциации») – предусмотрены следующие санкции в случае, если «более двух членов команды нарушили антидопинговые правила»:

а) снятие очков;

б) техническое поражение;

в) дисквалификация результатов и исключение команды из соревнований;

г) финансовые санкции.

Проблема: Россия попадает на чемпионат мира автоматически, на правах хозяев, поэтому она не принимала участия в квалификационном турнире – нет результата, который можно отменить.

Более вероятно, что последуют санкции по отношению к каждому из провинившихся футболистов. Пятеро футболистов из списка принимали участие в матчах Кубка конфедераций. Это: голкипер Игорь Акинфеев, экс-звезда «Челси» Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков (оба из «Спартака») и Максим Канунников («Рубин», Казань).

Они могут быть дисквалифицированы (минимум на два года) – пропустят чемпионат мира, который пройдет у них на родине.

Интересно, но, согласно ФИФА, все допинг-тесты, которые российские игроки сдавали на чемпионате мира Бразилии, где Россия заняла третье место в группе за спиной у Бельгии и Алжира, дали отрицательные результаты. На турнире анализ крови и мочи стандартно сдается двумя футболистами каждой из команд в каждом из матчей.

В ФИФА подтвердили, что в отношении игроков сборной России открыто расследование по подозрению в употреблении допинга. Однако, никаких комментариев на этот счет, основываясь только на докладе Макларена, в организации дать не могут.

***

В июле и декабре 2016 года канадский юрист Макларен представил два доклада на тему допинга в России. Независимое расследование предоставило доказательства, что атлеты были вовлечены в систематическое, спонсируемое государством, использование запрещенных препаратов в 2011-2015 годах. Среди более чем 30-ти видов спорта был и футбол. Уже в первом докладе Макларена были упомянуты 643 фамилии спортсменов, среди которых были и 11 футболистов.

Ответственный за спорт в России Виталий Мутко прокомментировал агентству ТАСС: «В футболе допинга никогда не было и не будет». Затем раздраженно добавил: «Не обращайте на них внимание – они с 2010 года пишут о нас какой-то бред».    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщикам Кубка конфедераций показали балет в московском метроКак сообщает RT со ссылкой на пресс-службу метро Москвы в Instagram, артисты театра «Кремлевский балет» Государственного Кремлевского дворца выступили на станции «Новослободская» для болельщиков и гостей, которые приехали в столицу России на матчи Кубка конфедераций.Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)Сборная Португалии после выхода из группы задержалась в Санкт-Петербурге и сделала счастливыми двух простых мальчишек.Юрий Жирков: Судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу МексикиПолузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о работе арбитра в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики.Министр физической культуры и спорта Краснодарского края: Сочи достойно проведет чемпионат мираМинистр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что Сочи проведет матчи чемпионата мира также успешно, как и Кубка конфедераций.«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевых«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевыхПосле поражения сборной России «Советский спорт» решил проверить, как на результат матча реагируют болельщики российских клубов.Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттереТелекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о посещаемости Кубка конфедераций-2017, который проходит в четырех российских городах.Глава профсоюза футболистов: Мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова о ЖирковеГлава общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация намерена добиться извинений от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева за слова, сказанные в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова.«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной России«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.Федор Кудряшов: Сборная сделала небольшой шаг впередЗащитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций.Пицци: Обнимусь с главным тренером сборной Чили, но надеюсь, что в финал выйдет португальский ПицциПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о своем прозвище и предстоящем матче со сборной Чили.Роналду сфотографировался с воспитанниками школы «Локомотив»Перед тренировкой сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался и подписал мяч двум юным футболистам.Сборная Португалии провела тренировку, Бернарду Силва и Геррейру не приняли участие в занятииСборная Португалии провела тренировку на петербургском стадионе «Турбостроитель».Пицци: Роналду отдал награду Силве? Этот жест олицетворяет командный духПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о жесте Криштиану Роналду.Пицци: Нам хотелось бы, чтобы поле в Петербурге было подготовлено лучшеПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», городе и своем медовом месяце.Виктор Понедельник: Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников, это выглядело ужасноБывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник высказался об игре Федора Смолова, а также Александра Головина на домашнем Кубке конфедераций.Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаныКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьГоловин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.
Бокс
Роберто Дюран: Макгрегор – клоун. Мэйвезер легко побьет его
Гандбол
«Газпром» создаст еще два «Зенита»
Футбол
«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтов
Футбол
Юрий Жирков: Судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Допинг
Допинг