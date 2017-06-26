Россия не попадет на домашний ЧМ? Германия раскручивает допинг-скандал в сборной
Если вы забыли, или еще не знали, - сборная России по футболу
в полном составе подозревается в употреблении допинга на чемпионате мира 2014
года, который проходил в Бразилии.
Это утверждают журналисты английской еженедельной газеты Mail on Sunday в материале,
перевод которого мы уже публиковали у нас на сайте – Россия на игле. Нашу
сборную подозревают в употреблении допинга.
К английским коллегам подключились и немецкие журналисты из
таблоида Bild, которые
сначала обещали бойкотировать российский Кубок конфедераций, но потом все же
приехали, чтобы раскритиковать посещаемость матча Германия – Новая Зеландия в
Сочи.
В Германии пошли дальше обычной констатации факта – задаются
вопросом, а может ли Россия стать первой в истории хозяйкой чемпионата мира,
которая не попадет на домашний турнир. Имеется в виду, естественно,
дисквалификация в случае, если подозрения в употреблении допинга оправдаются.
Предлагаем ознакомиться с материалом, опубликованным в Bild.
Может ли Россия пропустить домашний чемпионат мира?
Футбольная команда в полном составе подозревается в употреблении
допинга! По данным Mail on
Sunday, такие обвинения в адрес сборной России проверяет ФИФА.
Подозрение:
Футбольная сборная России могла быть частью государственной допинг-программы.
Помимо 23-х футболистов сборной на чемпионате мира еще 11 игроков находятся в
списке из более чем 1000 спортсменов, связанных с допингом. Автором списка,
который использует Всемирное антидопинговое агентство, стал Ричард Макларен.
Пока никаких конкретных обвинений против российских футболистов выдвинуто не
было.
Допинговый скандал в
России! Какими будут его последствия для чемпионата мира 2018 года? Могут ли
отстранить хозяев от участия в домашнем турнире?
В первую очередь: это
очень, очень маловероятно.
В антидопинговых правилах ФИФА существует дополнение к
статье 32 («санкции против клуба или ассоциации») – предусмотрены следующие
санкции в случае, если «более двух членов команды нарушили антидопинговые
правила»:
а) снятие очков;
б) техническое поражение;
в) дисквалификация результатов и исключение команды из
соревнований;
г) финансовые санкции.
Проблема: Россия
попадает на чемпионат мира автоматически, на правах хозяев, поэтому она не
принимала участия в квалификационном турнире – нет результата, который можно
отменить.
Более вероятно, что последуют санкции по отношению к каждому
из провинившихся футболистов. Пятеро футболистов из списка принимали участие в
матчах Кубка конфедераций. Это: голкипер Игорь Акинфеев, экс-звезда «Челси»
Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков (оба из «Спартака») и Максим
Канунников («Рубин», Казань).
Они могут быть дисквалифицированы (минимум на два года) –
пропустят чемпионат мира, который пройдет у них на родине.
Интересно, но, согласно ФИФА, все допинг-тесты, которые
российские игроки сдавали на чемпионате мира Бразилии, где Россия заняла третье
место в группе за спиной у Бельгии и Алжира, дали отрицательные результаты. На
турнире анализ крови и мочи стандартно сдается двумя футболистами каждой из
команд в каждом из матчей.
В ФИФА подтвердили, что в отношении игроков сборной России открыто
расследование по подозрению в употреблении допинга. Однако, никаких
комментариев на этот счет, основываясь только на докладе Макларена, в
организации дать не могут.
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В июле и декабре 2016 года канадский
юрист Макларен представил два доклада на тему допинга в России. Независимое
расследование предоставило доказательства, что атлеты были вовлечены в
систематическое, спонсируемое государством, использование запрещенных
препаратов в 2011-2015 годах. Среди более чем 30-ти видов спорта был и футбол.
Уже в первом докладе Макларена были упомянуты 643 фамилии спортсменов, среди
которых были и 11 футболистов.
Ответственный за спорт в России Виталий Мутко
прокомментировал агентству ТАСС: «В футболе допинга никогда не было и не
будет». Затем раздраженно добавил: «Не обращайте на них внимание – они с 2010
года пишут о нас какой-то бред».