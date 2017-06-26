Философия Фурсенко. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – о грандиозных планах нового руководителя «Зенита».

В это межсезонье за всех видных представителей наших топ-клубов в публичном пространстве пока отдувается Сергей Фурсенко. Оно и понятно: соскучился человек по большому футболу и связанному с ним вниманию. Тем паче, что планами он, как и в первое свое пришествие в «Зенит», грозит самыми серьезными – коль клуб (без него) в Лигу чемпионов не попал, придется Лигу Европы выигрывать. Для начала. Ну, а кто будет в наступающем сезоне чемпионом – этот вопрос наверняка покажется командору «Зенита» риторическим. К тому же сейчас он, судя по всему, пришел в рулить надолго и уже обозначил ключевые пути развития.

– Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян.



Золотые, что и говорить, программные слова. И главное, что они у господина Фурсенко, как обычно, не расходятся с делом. Кто был первым легионерским приобретением после смены власти в «Зените»? 32-летний Кристиан Нобоа. Кто должен был стать вторым? Его почти ровесник Эдин Джеко. Через «три-четыре года» они вполне бы, согласитесь, созрели для продажи.

Еще Сергей Фурсенко проинформировал общественность, что «По российским игрокам компания закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано». И вот хотелось бы узнать – а этим человеком будет, как и планировалось, Александр Ерохин? Или же Роберто Манчини успел увидеть его в деле на Кубке конфедераций и прийти в состояние легкого ужаса: вы не считаете, что этому футболисту неплохо бы нанять для начала тренера по обучению остановке мяча? И это ведь от нашего потенциального приобретения мексиканец полупешком ушел гол забивать? Вы с такими вот исполнителями мне Лигу Европы выигрывать предлагаете?

В общем, будет что послушать в скором времени в интерпретации Геннадия Орлова. Вы, кстати, заметили, как благосклонно с ним на канале пока обошлись? Вроде и подключили к работе на Кубке, но матч доверили самый отстойный, Португалия – Новая Зеландия. Поди на таком зрелище долю с рейтингом набери...