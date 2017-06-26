Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Философия Фурсенко. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Философия Фурсенко. Колонка Сергея Микулика
Фото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» – о грандиозных планах нового руководителя «Зенита». 

В это межсезонье за всех видных представителей наших топ-клубов в публичном пространстве пока отдувается Сергей Фурсенко. Оно и понятно: соскучился человек по большому футболу и связанному с ним вниманию. Тем паче, что планами он, как и в первое свое пришествие в «Зенит», грозит самыми серьезными – коль клуб (без него) в Лигу чемпионов не попал, придется Лигу Европы выигрывать. Для начала. Ну, а кто будет в наступающем сезоне чемпионом – этот вопрос наверняка покажется командору «Зенита» риторическим. К тому же сейчас он, судя по всему, пришел в рулить надолго и уже обозначил ключевые пути развития.

– Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян.

Золотые, что и говорить, программные слова. И главное, что они у господина Фурсенко, как обычно, не расходятся с делом. Кто был первым легионерским приобретением после смены власти в «Зените»? 32-летний Кристиан Нобоа. Кто должен был стать вторым? Его почти ровесник Эдин Джеко. Через «три-четыре года» они вполне бы, согласитесь, созрели для продажи.

Еще Сергей Фурсенко проинформировал общественность, что «По российским игрокам компания закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано». И вот хотелось бы узнать – а этим человеком будет, как и планировалось, Александр Ерохин? Или же Роберто Манчини успел увидеть его в деле на Кубке конфедераций и прийти в состояние легкого ужаса: вы не считаете, что этому футболисту неплохо бы нанять для начала тренера по обучению остановке мяча? И это ведь от нашего потенциального приобретения мексиканец полупешком ушел гол забивать? Вы с такими вот исполнителями мне Лигу Европы выигрывать предлагаете?

В общем, будет что послушать в скором времени в интерпретации Геннадия Орлова. Вы, кстати, заметили, как благосклонно с ним на канале пока обошлись? Вроде и подключили к работе на Кубке, но матч доверили самый отстойный, Португалия – Новая Зеландия. Поди на таком зрелище долю с рейтингом набери...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Нобоа: Болельщики «Ростова» угрожали моей женеПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что болельщики «Ростова» угрожали его жене в социальных сетях.«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа«Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити»«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.Сильванус Нимели: Я приложу все усилия, чтобы попасть в основной состав «Спартака»Либерийский нападающий «Спартака» Сильванус Нимели отправился на сбор в Австрию с основной командой.Гол продлил контракт с «Амкаром»Польский полузащитник Януш Гол подписал новое соглашение с пермским «Амкаром».«Газпром»: Есть мысли создать в «Зените» новые команды, но никакой конкретики нетПресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном появлении в Петербурге гандбольного и мини-футбольного клубов.Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для КаллегариИзвестный итальянский агент Итальянский агент Алессандро Канови подтвердил информацию, согласно которой, 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари может стать игроком «Зенита».Андрей Лунев: У меня нет какой-то особенно сильной чертыГолкипер Зенита Андрей Лунев поделился мнением о своих вратарских качествах.«Зенит» предлагает Паредесу зарплату в размере 3,5 миллионов евро в годПабло Саббаг, агент полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, прибыл в Италию для ведения переговоров о переходе аргентинца в «Зенит».Виктор Гончаренко: ЦСКА даст Акинфееву время на отдыхГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке команды к новому сезону.Сергей Фурсенко: Для начала трансфер Аршавина должен захотеть главный тренерПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба.В интернете появились фото новой формы «Спартака»Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Спартака» на следующий сезон.Лебеденко стал игроком «Арарата»Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата».«Краснодар» подписал ВандерсонаНападающий австрийского «Ред Булла» Вандерсон Масиэл стал игроком «Краснодара».Доменико Кришито: Хотел бы носить футболку «Дженоа», но горжусь тем, что я капитан «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о возможном переходе в «Дженоа» и о новом главном тренере Роберто Манчини.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Милевский попал в ДТП в Минске (фото)Форвард «Тосно» Артем Милевский попал в ДТП. Об этом свидетельствует фото в его Instagram.Луис Адриано покинет «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано покинет «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Защитник «Сассуоло» Ачерби входит в список интересов «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает на роль одного из основных центральных защитников игрока «Сассуоло» Франческо Ачерби.Александр Кокорин: У «Зенита» очень тяжелые сборы. Давно не получали таких нагрузокНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от работы на первом сборе под руководством Роберто Манчини.
Футбол
Гол продлил контракт с «Амкаром»
Бокс
Сергей Ковалев: Мы подали протест на результат боя с Уордом, но вряд ли он что-то изменит
Гандбол
«Газпром»: Есть мысли создать в «Зените» новые команды, но никакой конкретики нет
Футбол
Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окно
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоавсе новости
Эдин Джеко
Эдин Джековсе новости
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости