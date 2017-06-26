«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана

«Советский спорт» продолжает серию обзоров матчей премьер-лиги Казахстана. Сегодня подробно о 17-м туре.

Матч Ордабасы - Кайрат - 0:2 (0:0) Место и дата 24 июня 16:00, Кажымукан Мунайтпасов, Онлайн-трансляция

Болельщики южан ждали эту игру с нетерпением – четыре дня назад их любимцы обидно проиграли алматинцам в кубковом матче, и вот теперь настало время реванша. Но ингрига была убита еще до матча, когда главный тренер хозяев Алексей Петрушин вывел из состава двух, бесспорно, лучших своих футболистов – лидеров национальной сборной Казахстана Азата Нургалиева и Таната Нусербаева. «Переутомление, усталость, проведение большого количества матчей за последнее время» – примерно так прозвучало объяснение на вопрос журналиста, почему хозяева остались в сверхпринципиальном матче без своих лучших футболистов. Оставим эту ситуацию на совести Петрушина, не будем его судить – футбол такого не простит…

Гости открыли счет уже в дебюте. На восьмой минуте Гафуржан Суюмбаев после отскока мяча у штрафной площади слета пробил по воротам Бекбаева – 0:1. А буквально через десять минут Жерар Гоу с подачи углового удвоил преимущество своей команды – 0:2.

Во втором тайме хозяева внесли небольшие корректировки в игру. Шымкентцы заиграли более агрессивно, что вылилось в несколько по-настоящему опасных моментов. Алматинцы же стали действовать аккуратно, лишь изредка выбираясь в контратаку. В одной из таких Жерар Гоу мог делать счет разгромным, но нападающий не смог реализовать выход один в один с Бекбаевым.

На 74-й минуте встречи арбитр назначил пенальти после фола Ахметова. Голкипер «Кайрата» Владимир Плотников в красивом прыжке отразил удар и сохранил преимущество в игре.

После матча:

Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат»: «За три дня с одной той же командой играть тяжело, тем более с «Ордабасы». Команда, которая борется за чемпионство, они боролись на всех фронтах и, конечно, было очень тяжело. Очень внимательно мы подошли к этой игре, была концентрация. Последние две игры мы очень здорово начинаем, облегчаем себе задачу, когда забиваем быстро. С другой стороны, настораживает то, что мы очень много моментов создаем, но с реализацией есть проблемы. В первом тайме могли забить больше, но при счете 2:0 нам назначили пенальти. Конечно, очень большую роль сыграл Плотников, который парировал удар. Думаю, что это был ключевой момент в игре. В целом, счет по игре, заслуженно выиграли и большое спасибо ребятам. График у нас тяжелый, впереди еврокубки. Важно восстановиться, не впадать в эйфорию, ведь сезон длинный. Самое главное – подготовиться к следующей игре».

Алексей Петрушин, главный тренер ФК «Ордабасы»: «Хотя мы и проиграли, но, если сравнивать с предыдущей игрой, было разительное отличие. Сегодня была заряженность на борьбу, очень хотели выиграть, но не получилось. Все-таки тот первый мяч Суюмбаева, который может претендовать на звание лучшего сезона, нам подпортил игру. Да, были ошибки, шероховатости, но мы учли те, которые были в прошлом матче. Конечно, были моменты, когда наступали опять на грабли. Могу только ребят поблагодарить за то, что они до конца пытались отыграться, но не получилось. Поздравляю «Кайрат» с победой. Сейчас нужно готовиться к игре в Лиге Европы, и необходимо отдохнуть еще перед этим».

Россияне: Никита Бочаров («Ордабасы») провел весь матч, Андрей Аршавин («Кайрат») провел на поле первые 79 минут.

Матч Иртыш - Кайсар - 1:0 (0:0) Место и дата 24 июня 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция

«Кайсар» не знает вкуса побед свыше месяца. Все чаще в Кызылорде слышится мнение болельщиков, что Стойчо Младенов – не тот тренер, который способен повести команду к успеху. «Иртыш» малой кровью взял важные три очка и укрепился на четвертой позиции, увеличив свой отрыв от «Тобола» до шести очков.

После матча:

Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыш» (Павлодар): «Играли под давлением, потому что в домашних матчах очень мало выигрывали. Когда мы играли 11 на 11, наша команда выглядела намного лучше: моменты были, один раз попали в перекладину, затем в штангу, один в один выходили Фонсека и Бугаев, но мы не сумели реализовать свои моменты. Я не доволен тем, что команда, играя с численным преимуществом, потеряла инициативу и действовала не так, как я хотел. У меня сейчас смешанные чувства, я недоволен. Команда такого уровня должна играть по-другому, когда имеет численное преимущество».

Стойчо Младенов, главный тренер ФК «Кайсар» (Кызылорда): «Я думаю, что мы проиграли из-за одной ситуации. Поздравляю нашу команду, они сегодня играли очень хорошо. Мы упустили множество моментов, но таков футбол. Сейчас будем готовиться к следующим матчам».

Аутсайдеры чемпионата поделили очки. Дубль на счету нигерейского форварда Изу Азуки.

Россияне: Евгений Шипицын и Андрей Горбанец (оба – «Тараз») провели на поле весь матч.

Матч Астана - Окжетпес - 3:0 (1:0) Голы Твумаси 40 (1:0). Граховац 77 (2:0). Кабананга 78 (3:0). Состав Астана: Мокин, Постников, Шомко, Логвиненко, Шитов, Граховац, Маевский, Мужиков, Муртазаев, Твумаси, Кабананга Окжетпес: Стаменкович, Марочкин, Фрейдгеймас, Абдулин, Гогуа, Досмагамбетов, Волков, Козлов, Юрин, Огунжими, Федин Судья: Артём Кучин (Казахстан) Место и дата 25 июня 15:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Всемирная выставка EXPO-2017, проходящая в Астане, сейчас в самом разгаре, и кроме непосредственно выставочной деятельности организаторы проводят широкую культурную программу, для которой потребовалась и домашняя арена столичного клуба. «Астана Арена» сейчас – это скорее, огромная концертная площадка, нежели стадион. А посему чемпион проводит матчи на уютной «Тарлан Арене».

«Окжетпес» после увольнения Муханова и назначения Пасулько предстал весьма неплохим коллективом – организованным, заряженным на борьбу. Экс-спартаковцу Виктору Пасулько в короткие сроки удалось сделать коллектив «злым», который, мы уверены, «еще пободается».

«Астана» доминировала весь первый тайм, создавала моменты, но просто отлично играли оборонцы гостей. Но синегорцы, по словам того же Пасулько, продержались лишь 43 минуты. После все оборонительные редуты просто рассыпались, как карточный домик. Столичные футболисты провели под занавес первого тайма красивый мяч. Патрик Твумаси получил мяч и на безумном ускорении, выйдя тет-а-тет с кипером хозяев, ловко перебросил мяч через вратаря – 1:0.

Во втором тайме сценарий не изменился – хозяева атаковали, гости сдерживали натиск. Но к 70-й минуте начали ошибаться и «поплыли». Сначала удвоил счет Срджан Граховац, удачно сыграв на подборе. А через минуту отличился и главный голеадор «Астаны» Джуниор Кабананга – 3:0.

После матча:

Виктор Пасулько, главный тренер ФК «Окжетпес»: «Все очень расстроены результатом матча. Мы здорово начали, «Астана» в первом тайме имела минимум моментов. Но потом из-за детских ошибок мы стали давать фору такой команде – это очень плохо. Нас сегодня хватило всего на 43 минуты, во втором тайме уже подустали. Есть над чем работать, мы видим это. Будем исправлять ошибки и готовиться к следующему матчу».

Станимир Стойлов, главный тренер ФК «Астана»: «Была тяжелая игра по нескольким причинам. Первая – соперник играл в пять защитников, не позволяя много атаковать. Вторая – поле здесь не позволяет играть в быстрый и умный футбол. Третья – жара. Но мои футболисты сумели найти решение, сыграли хорошо, забили. У «Окжетпеса» был лишь один момент в первом тайме, так что считаю нашу победу полностью заслуженной».

Россияне: Александр Козлов («Окжетпес») провел на поле первые 68 минут.

«Тобол» потерял важные очки и все дальше отдалился от зоны еврокубков. Кресло под Тетрадзе зашаталось, и среди главных претендентов на место у штурвала костанайцев – Владимир Газзаев, который просто блестяще работал в Казахстане два года назад. Владимир Валерьевич прекрасно знаком нынешнему акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, ведь именно он пригласил Газзаева-младшего в «Актобе». Напомним, газзаевское «Актобе» два года назад уверенно шло в чемпионате на первом месте, опережая ту же «Астану» и «Кайрат», причем актюбинцы не знали поражений в 18 стартовых турах. Тогда Газзаев-младший покинул пост в «Актобе» непобежденным…

После матча:

Александр Беляков, ассистент главного тренера ФК «Тобол»:

– Мы очень серьезно готовились к этой игре, очень хотели победить, но, к сожалению, не удалось. Уже третья игра, которую мы играем с «Шахтером» нам не удается. Не знаю почему, с чем это связано, может какой-то психологический момент – никак не можем настроиться на эту команду. Хотя, как вы видели, вроде до забитого гола нам все удавалось. Были моменты. После забитого гола отдали инициативу, большие разрывы были в середине поля. Соперник этим воспользовался, забили гол, и игра развалилась. Жизнь не стоит на месте – будем готовиться дальше.

– Почему Омари Михайлович Тетрадзе не пришел?

– Он очень расстроился, мы рассчитывали на другой результат.

– Болельщики просят отставку Омари Тетардзе. Что скажете?

– Это к нему вопрос. Я не могу комментировать возможную отставку.

Саулюс Ширмялис, главный тренер ФК «Шахтер» (Караганда): «Мы находимся на самом дне. Надо отталкиваться и выбираться. Ребята это понимают. Я благодарен им за то, что оказали достойное сопротивление довольно-таки сильному сопернику. В обоюдоострой борьбе удалось победить. На данный момент это самое главное!»

Матч Атырау - Актобе - 2:0 (0:0) Голы Обшивач 80 (1:0). Максимович 84 (2:0). Состав Атырау: Пасеченко, Мажитов, Обшивач, Аблитаров, Абдрахманов, Сергиенко, Максимович, Джокич, Хайруллин, Двалишвили, Сикимич Актобе: Сидельников, Айтбаев, Каиров, Воловик, Эванилдо, Шимкович, Шестаков, Нане, Байтана, Саулет, Зенькович Судья: Айдын Рахимбаев (Казахстан) Место и дата 25 июня 16:00, Мунайши, Онлайн-трансляция

Назначение российского тренера Владимира Муханова не принесло «Актобе» ровным счетом никаких дивидендов. И если при Игоре Рахаева западно-казахстанский клуб брал хоть какие-то очки, то камбэк Муханова принес три поражения в трех матчах.

Вот и в отчетном матче все было, как говорится, без шансов – «Атырау» одержал уверенную победу над «Актобе».

Ни смена поставщика экипировки, ни смена тренера, ни смена практически всего бразильского корпуса легионера не дала «Актобе» никакого результата. Что делать клубу, по-видимому, не знает никто. Однако генеральный директор «Актобе» Максат Тюмалиев в своих многочисленных интервью заявляет, что клуб был, есть и будет флагманом казахстанского футбола.

«Флагман» находится на последнем месте в турнирной таблицы премьер-лиге, и помочь ему, очевидно, может только чудо. А если чудо не произойдет, «феерить» красно-белые будут уже в скором времени в первом дивизионе.